De Rennes jusqu'au Québec, les quatre festivals qui feront la rentrée musicale

Qui a dit que la saison des festivals était terminée ? Si de nombreux amateurs de musique attendent l'été avec impatience puisque celui-ci regorge de rendez-vous musicaux, la rentrée a elle aussi ses festivals à ne pas rater, partout en Europe. De septembre à janvier, France Inter vous partage quatre festivals très attendus, véritables réserves de jeunes talents devenues des indispensables pour les amateurs et les professionnels de la musique.

Le Festival de musique émergente

Où : à Rouyn-Noranda, au Québec

Quand : du 1er au 4 septembre

Cette année, ce festival (coup de cœur pour l’ambiance et l’accueil) qui se déroule dans la ville de Rouyn- Noranda fête ses 20 ans. Le FME fait toujours une large place aux découvertes musicales québécoises et françaises. Situé à 10 heures de route de Montréal, cette ancienne cité minière isolée est devenue, en deux décennies, un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la musique d’Amérique et d’Europe.

De Patrick Watson à Jeanne Added en passant par Pierre Lapointe et Safia Nolin, ils sont nombreux à être passés par ce haut-lieu de la culture québécoise. Au programme cette année : Hubert Lenoir , Animal Collective , Lisa Leblanc, Les Louanges ou encore MNNQS.

Le Reeperbahn festival

Où : à Hambourg, en Allemagne

Quand : du 21 au 24 septembre 2022

La chanteuse Nana Adjoa sur la scène du Reeperbahn festival le 22 septembre 2021, à Hambourg en Allemagne. © AFP - AXEL HEIMKEN

Dans le mythique quartier St Pauli de la ville de Hambourg, là où se sont révélés The Beatles alors inconnus, le festival Reeperbahn propose près de 600 évènements dans 70 lieux différents. Véritable rendez-vous des professionnels (on en attend 6000 cette année), la manifestation allemande donne le ton des tendances à venir et propose en live la plupart des jeunes artistes européens qui se feront remarquer en 2022.

Les Transmusicales

Où : à Rennes

Quand : du 7 au 11 décembre

Chaque année, comme ici en décembre 2021, le festival rassemble des milliers de festivaliers. © AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

On ne présente plus le festival rennais qui aura découvert Nirvana, Daft Punk, Björk ou encore LCD Soundsytem. Depuis 1979 sous la houlette du grand manitou Jean-Louis Brossard et abreuvées de jazz, de soul et de sono mondiale, les Trans vont chercher les jeunes talents partout sur toute la planète, d’Afrique du sud en Islande en passant par la banlieue rennaise. La 44ème édition du festival n’a pas encore dévoilé sa programmation mais la création (toujours très scrutée par les professionnels) a été confiée à la chanteuse française Zaho de Sagaza .

Eurosonic

Où : à Groningen, aux Pays-Bas

Quand : du 19 au 22 janvier

La rappeuse Muthoni Drummer Queen performe sur la scène d'Eurosonic en janvier 2020. © AFP - PAUL BERGEN

Cette petite ville étudiante du nord des Pays-Bas est devenue le point de rendez-vous des professionnels de la musique. Avec près de 400 festivals du monde entier qui se rendent à Eurosonic pour faire leur marché pour l’année en cours. Plus de 350 artistes tenteront cette année de se faire remarquer dans plus de 30 salles de concerts. Dans les années 60, la ville donnait des licences de débit de boisson uniquement aux établissements qui offraient des concerts live. Résultat : la petite bourgade hollandaise regorge désormais de clubs qui sont autant de scènes disponibles pour les jeunes artistes. Là encore la programmation n’est pas encore disponible, mais elle le sera bientôt .