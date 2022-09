De Scorsese à Leos Carax, comment le cinéma de Godard a influencé des générations d'artistes

Avec des films aussi mémorables et marquants que "Le Mépris", "À bout de souffle" ou "Pierrot le fou", il apparaît presque naturel que le cinéma de Jean-Luc Godard, mort ce mardi à l'âge de 91 ans, ait gravé son empreinte dans l'histoire du 7e art. Mais l'influence du cinéaste va bien au-delà : cité comme référence absolue par plusieurs grands noms du cinéma d'aujourd'hui et de ces 50 dernières années, ses films sont régulièrement cités dans d'autres œuvres.

Celui qui revendique le plus fort son adoration pour Jean-Luc Godard, c'est assurément Quentin Tarantino : l'américain, créateur de films de genre qui aiment jouer avec les codes de la narration, considère Jean-Luc Godard comme son idole - au point qu'il a nommé sa maison de production "A band apart", en référence à "Bande à part". Toutefois l'adoration de Tarantino pour Godard n'est pas réciproque, et sur France Inter, le cinéaste franco-suisse avait qualifié son confrère américain de "faquin", de "pauvre garçon" ; des insultes que Tarantino avait dit "ne pas vouloir croire".

Bien avant Tarantino, l'influence de Godard a existé même sur ses contemporains. Parmi les cinéastes de la Nouvelle Vague, Jean Eustache n'aurait peut-être pas pu réaliser son deuxième moyen-métrage, "Le père Noël a les yeux bleus" avec Jean-Pierre Léaud sans la présence de Godard dans son entourage : il l'aide à le financer, et le film est tourné en partie à partir de chutes de pellicule de "Masculin Féminin".

Les disciples du cinéma français

Parmi les Français qui se sont inspirés de Jean-Luc Godard, on trouve beaucoup d'auteurs et d'autrices de cinéma expérimental. Leos Carax glisse des références au cinéaste dans "Boy meets girl", et dit s'être inspiré du film de science-fiction "Alphaville" pour réaliser son propre film "Mauvais sang". Ce film a aussi inspiré le cinéaste expérimental Gérard Courant, qui a imaginé "Les aventures d'Eddie Turley", un film en images fixes, référence directe au sous-titre d'Alphaville, "Une étrange aventure de Lemmy Caution". Gérard Courant a aussi fait figurer Godard parmi les personnalités filmées dans son "Cinéton", plus long film de l'histoire tourné par une personne seule, toujours en production – et il a aussi réalisé une "Compression de à bout de souffle", en trois minutes.

Même le cinéma plus populaire aime les références à Godard : dans son film "Les clés de bagnole", auto-proclamé comme "une merde" mais devenu culte pour une partie du public, Laurent Baffie commande deux bières à chaque fois qu'il entre dans un bar. Une habitude empruntée au personnage de Jean-Pierre Belmondo dans "Pierrot Le Fou". Et si l'on y regarde de plus près, le film de l'humoriste est avant tout un film qui parle de cinéma... une mise en abyme chère à Godard, qu'il a employée dans plusieurs films, du "Mépris" à "Détective".

Le cinéma américain truffé de références

On ne compte plus les références aux films de Jean-Luc Godard, en particulier chez toute une génération de cinéastes américains nés entre les années 40 et 60 : en 1995, dans "Casino", Martin Scorsese filme Robert De Niro dans le désert, et habille cette séquence avec une musique de Georges Delerue, le "Thème de Camille" composé pour Le Mépris.

Ce même Scorsese s'était déjà inspiré de Godard dès le premier film dans lequel il fait jouer De Niro : en 1973 dans "Mean Streets", il utilise pour le générique un montage inspiré de celui de "À bout de souffle". Et dans le cultissime "Taxi Driver", le zoom sur un cachet effervescent en train de se dissoudre est une citation issue de "Masculin Féminin".

La liste des films inspirés par Godard ne s'arrête pas là : Jim Jarmusch dit s'être inspiré de "À bout de souffle" et de sa narration déconstruite pour son film "Stranger than paradise". Le célèbre film de Jean-Luc Godard a même fait l'objet d'un remake américain, ce qui était alors plutôt rare. En 1983, Richard Gere reprend le rôle joué par Belmondo dans la version française.

En 1996, Steven Soderbergh réalise le film "Schizopolis". On y retrouve de nombreuses composantes du cinéma de Godard : des "jump cuts" (les montages brusques entre deux plans qui n'ont rien à voir), une narration totalement déconstruite, et même un générique dans lequel un "narrateur" s'adresse directement au spectateur, comme dans l'introduction du "Mépris". On y trouve même une réflexion sur la question du langage, qui a beaucoup intéressé Godard jusque dans les dernières années de son travail.

Godard personnage de cinéma

Et puis, il y a l'hommage qui a fait de Jean-Luc Godard un personnage de cinéma : en 2017, Michel Hazanavicius, passionné de cinéma, le met à l'honneur, après avoir célébré le cinéma muet et les films des années 50 avec "OSS117". C'est Louis Garrel qui incarne le cinéaste dans "Le Redoutable", qui met en scène Godard au tournant de mai 68.

Le choix de Louis Garrel pour camper Godard est lui-même un clin d'oeil. Car si le cinéaste franco-suisse n'a pas d'héritier ou de disciple officiel, celui qui pourrait le mieux revendiquer ce titre est Philippe Garrel, le père de Louis Garrel. Philippe Garrel, qui a commencé sa carrière par le cinéma expérimental dans les années 60, dit de Godard "C’est mon maître. Il arrive à faire des choses auxquelles je ne suis jamais arrivé". Et contrairement à Tarantino, celui-ci avait le respect du cinéaste, qui avait apprécié ses films tournés autour de 1968.

Le monde de la musique aussi influencé

Mais Godard n'a pas inspiré que le cinéma : le monde de la musique lui doit aussi beaucoup. En plus d'avoir fait apparaître de très nombreux artistes dans ses films, il est cité régulièrement. Les groupes The Divine Comedy et Texas par exemple utilisent tous deux des citations extraites de "À bout de souffle". Dans "Madame Robert", Nino Ferrer cite, in extenso, des répliques de "Pierrot le Fou".

Même le groupe électronique japonais Yellow Magic Orchestra a nommé plusieurs de ses titres comme des films de Godard. Quant à la chanteuse France Gall, elle fut la seule à avoir un clip vidéo réalisé par Jean-Luc Godard lui-même : son ultime single, "Plus haut", est accompagné d'une séquence du cinéaste, en 1996.