De Thévenoud à Cayeux : ces ministres que la Haute autorité pour la transparence a fait chuter en dix ans

C'était il y a dix ans. L'affaire Cahuzac éclate et accélère la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. La HATVP est créée en octobre 2013, via les lois relatives à la transparence de la vie publique. Elle conserve les prérogatives de l'ancienne Commission pour la transparence financière de la vie politique mais voit ses pouvoirs renforcés. C'est elle qui est chargée de surveiller et de contrôler la probité des ministres, élus locaux et responsables publics, ce qui représente au total pas moins de 18.000 personnes.

En dix ans, cette Haute autorité a fait sa place dans le paysage politique français. Il est plus difficile aujourd'hui de passer entre les mailles du filet, confirme Didier Migaud, président de la Haute autorité : "Je pense que le dispositif d'identification et de sanction a été renforcé et joue à plein", a-t-il relevé lors de la remise du rapport annuel d'activité de la HATVP, ce mercredi. Et certains ministres en ont fait les frais.

Publicité

Thomas Thévenoud et sa "phobie administrative"

La première démission d'un membre du gouvernement en raison des irrégularités relevées par la Haute autorité intervient dès septembre 2014. Tout juste nommé secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, Thomas Thévenoud est contraint de quitter son poste car la Haute autorité lui reproche des anomalies dans ses déclarations de revenus. Lui avance sa désormais célèbre "phobie administrative". Il démissionne finalement neuf jours seulement après son arrivée dans le gouvernement Valls.

L'éphémère secrétaire d'État est définitivement condamné en 2018 à un an de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour fraude fiscale.

Quelques mois avant l'affaire Thévenoud, Yamina Benguigui, ministre de la Francophonie sous Jean-Marc Ayrault, avait déjà été épinglée par la Haute autorité pour des irrégularités sur sa déclaration de patrimoine et d'intérêts mais n'avait pas été contrainte de démissionner sur le champ. Elle n'a toutefois pas été renouvelée à son poste lors du remaniement suivant. Dans ce dossier, elle a été définitivement condamnée en 2017 .

Les "manquements déclaratifs" de Laura Flessel

L'ancienne escrimeuse Laura Flessel démissionne de son poste de ministre des Sports en septembre 2018. La championne olympique évoque des "raisons personnelles". Mais Mediapart , Le Canard enchainé et Le Monde pointent plutôt des "manquements déclaratifs" concernant "une société de droit à l'image". Ces anomalies ont été découvertes dans le cadre des "vérifications de la situation fiscale" supervisées par la HATVP, indique Le Monde .

Les "oublis" de Jean-Paul Delevoye

En décembre 2019, après plusieurs jours de polémique, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, remet sa démission au président de la République . Il était mis en cause pour avoir minoré certaines rémunérations et ne pas avoir déclaré à la HATVP une dizaine de mandats bénévoles, dont plusieurs susceptibles de générer des conflits d’intérêt, notamment avec le monde de l'assurance. Une "omission par oubli", dit-il au Parisien .

Celui qui était le "monsieur retraite" du gouvernement est condamné en décembre 2021 à quatre mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La "déclaration incomplète ou mensongère" d'Alain Griset

Le ministre délégué chargé des PME Alain Griset démissionne lui en décembre 2021 , juste après sa condamnation pour "déclaration incomplète ou mensongère" de sa situation patrimoniale . C'est la HATVP qui avait saisi la justice en novembre 2020 car le ministre n'avait pas signalé la détention d'un plan d'épargne en action de 171.000 euros et des "participations directes" dans plusieurs sociétés.

Il a été condamné en appel en janvier 2023 à quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité avec sursis.

Caroline Cayeux accusée de "minorations de la valeur de ses biens"

Caroline Cayeux, nommée en juillet 2022 comme ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, démissionne cinq mois plus tard . Elle évoque un désaccord avec la HATVP au sujet de sa déclaration de patrimoine et dit ne pas vouloir "gêner l'action du gouvernement". La Haute autorité souligne de son côté "d'importantes minorations de la valeur de ses biens" et suspecte une "fraude fiscale".

Depuis décembre dernier, l'ex-ministre est visée par une enquête préliminaire après le signalement déposé par la Haute autorité .