De très nombreux opticiens et audioprothésistes entravent l'accès des clients au 100% Santé, révèle la DGCCRF

Le "100% Santé", lancé en 2019 et déployé jusqu’en 2021, est un dispositif qui permet de se procurer des lunettes de vue et des appareils auditifs remboursés à 100% par la sécurité sociale. Le coût important de ces appareils pouvait auparavant dissuader les plus démunis de s’équiper correctement. Pour vérifier son application, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), qui dépend du Ministère de l’Economie et des finances, a effectué plus d'un millier de contrôles dans toute la France. Les résultats sont édifiants. France Inter vous les dévoile en exclusivité.

Une information biaisée

Les anomalies les plus courantes concernent des devis biaisés, certains allant jusqu'à faire apparaitre de manière anormale un reste à charge sur l'offre 100% santé ! Les enquêteurs de la DGCCRF ont aussi relevés des anomalies concernant l’obligation d’information du client. En vitrine ou en magasin, les montures ou les modèles entièrement pris en charge ne sont pas toujours exposés, ou pas tous, ou non signalés comme tels.

Publicité

Bilan de l'enquête : près des 3/4 des établissements présentaient au moins une anomalie sur le 100% Santé ou l’obligation d’information du consommateur. 384 avertissements et 123 injonctions de mise en conformité ont été dressés, en plus des 32 procès verbaux. Les professionnels, dont il est attendu une remise en conformité, font actuellement l’objet de nouveaux contrôles. La DGCCRF refera une enquête l’an prochain. En attendant, insiste Rémy Slove, il est toujours important de signaler toute anomalie sur le site signal.conso.gouv , de la DGCCRF.

Une offre parfois dénigrée

Des pratiques heureusement rares mais d'autant plus dommageables estime la DGCCRF que le consommateur s'en remet généralement aux conseils et à l'expertise des professionnels. L'impact sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la santé des Français, peut être important.

Ainsi, estime Rémy Slove, directeur de cabinet à la DGCCRF, "si le consommateur est mal informé sur cette offre sans reste à charge ou si cette offre est dénigrée, le consommateur aura tendance parfois à ne pas réaliser d’achat de lunettes ou d’audioprothèses qui lui seraient utiles dans la vie de tous les jours".