De Vermeer à Van Gogh et Mondrian aux Carrières des lumières des Baux-de-Provence à partir du 24 février 2023

Les Carrières des Lumières des Baux-de-Provence présentent en 2023 deux nouvelles expositions immersives : « De Vermeer à Van Gogh, les maîtres hollandais » en programme long et « Mondrian, l’architecte des couleurs » en programme court.

►►► Cette création numérique « De Vermeer à Van Gogh, les maîtres hollandais » en programme long présente le génie des peintres du Nord à travers une véritable immersion dans une peinture authentique, au plus près de la nature et de ses sujets. Vous vous promènerez dans la réalité du quotidien, sur les pas des grands maîtres qui abordent l’ordinaire de façon extraordinaire.

Publicité

Peindre la lumière et son atmosphère, tel est le fil rouge du parcours. Directe ou tamisée, froide ou solaire, la lumière révèle les façades et l’intimité des foyers. Vous pourrez prendre les voiles pour accoster dans les cités et flâner dans ce climat vermeerien où les habitants vous invitent à entrer dans la toile.

Vermeer, tel un cinéaste, choisit son cadre et met en scène un univers en suspens. Ses toiles sont comme des synopsis qui ouvrent les voies d’un mystère presque hitchcockien, où vous faîtes partie de la mise en scène. Roi du clair-obscur, Rembrandt vous invite ensuite à l’introspection. La nuit s’installe au cœur des cathédrales, vous immergeant dans une atmosphère spirituelle entourée de sujets bibliques. Portraitiste hors pair saisissant de réalisme, il ferme la marche des portraits avec sa Ronde de nuit, telle une apothéose

Johannes Vermeer, L'Art de la Peinture, 1666-1668, huile sur toile, 120 x 100 cm, - Gemäldegalerie, Kunsthistorisches Museum, Vienne, Photo akg-images

Du royaume des dieux d’Abraham Bloemaert aux étendues gelées d’Hendrick Avercamp, en passant par la mer d’Hendrick Cornelisz Vroom jusqu’à la taverne festive de Jan Steen, l’exposition vous projette dans ce monde hollandais si fascinant.

Ces artistes du Nord multiplient les oeuvres sur des thématiques similaires, voyagent pour observer le travail de leurs pairs et confrontent leurs toiles, formant un véritable réseau qui poussent toujours plus loin le thème de l’intime pour atteindre au 17e siècle, une forme de perfection.

Le 4ème art est un thème récurrent dans la peinture de genre. Atmosphère raffinée chez Vermeer, hédoniste chez Gerrit van Honthorst, les oeuvres invitent à interrompre une leçon de musique, assister à un concert ou se joindre à un duo.

Van Gogh, digne héritier de cette génération du 17e siècle, vous emmène finalement sous le soleil et la nuit du Sud. Son pinceau vif et émotif sculpte la matière et sublime à son tour les paysages, les autoportraits et les natures mortes. Comme un bouquet final haut en couleur, vous êtes entourés d’une peinture nocturne et onirique, pour perdre pied dans les étoiles.

Vincent van Gogh, La Méridienne, 1889- 1890, huile sur toile, 73 x 91 cm, musée d'Orsay, Paris, Photo - Frank Buffetrille. All rights reserved 2022 Bridgeman Images

►►► L’exposition immersive « Mondrian, l’architecte des couleurs* » en programme court présente les œuvres iconiques de Mondrian, faites de quadrillages aux couleurs primaires, qui ont longtemps inspiré les artistes de tout univers et influencé la culture pop. Graphisme, mode, design, architecture, musique, Mondrian imagine une grammaire esthétique et intemporelle qui ouvre les voies de l’abstraction.

Que se cache-t-il derrière ce minimalisme apparent et cette peinture rayonnante et radicale ? Univers d’horizontales et de verticales depuis le figuratif vers l’abstrait, cette exposition immersive propose de suivre l’évolution artistique du peintre, qui s’affranchit de la peinture traditionnelle pour s’immerger dans une peinture visionnaire : le Néo-plasticisme.

À l’image de sa vie, son art s’imprègne des bouleversements que connaît le début du 20e siècle : de la lumière à la bougie aux lampes fluorescentes ; de l’austérité calviniste à l’avènement d’une musique rythmée et moderne - le jazz ; des paysages linéaires hollandais vers l’élévation vertigineuse des gratte-ciel de Manhattan...la vie de Mondrian s’illustre par ces grandes dynamiques opposées qui, une fois sur la toile, trouvent un équilibre parfait, que viennent magnifier les espaces grandioses des Carrières des Lumières.

Piet Mondrian - Cutback Culturespaces

►►► Les équipes artistiques

► Virginie Martin : artiste numérique et architecte, Virginie Martin explore le dialogue sans fin entre le public et l’image à grande échelle. Depuis plus de 10 ans, elle crée des vidéo mappings, des scénographies numériques et des expositions immersives.

► Culturespaces a créé pour ses centres d’art numérique, l’entité CULTURESPACES DIGITAL® qui recouvre 3 activités :

Culturespaces Digital Design , chargé de la conception et de l’aménagement des centres d’art numérique.

, chargé de la conception et de l’aménagement des centres d’art numérique. Culturespaces Digital Tech , qui coordonne et met en œuvre des technologies de pointe pour permettre la diffusion des expositions numériques avec une qualité de son et d’image optimale.

, qui coordonne et met en œuvre des technologies de pointe pour permettre la diffusion des expositions numériques avec une qualité de son et d’image optimale. Culturespaces Digital Studio, chargé de produire des expositions numériques variées : classiques, modernes et contemporaines sous formats longs, courts ou spéciaux.

► Fondé en 2007 par Romain Perussel, Thomas Bellenger & Grégory Lecourt, Cutback Live fait partie aujourd’hui des agences françaises les plus performantes de la scénographie vidéo. Cutback collabore avec Culturespaces depuis plusieurs années afin de produire des images spectaculaires pour une immersion totale dans l’univers des artistes.

► Une bande son entièrement élaborée par Start-Rec, agence de création sonore