Débats nocturnes, virulentes oppositions : le bilan du premier mois de la nouvelle Assemblée

Les parlementaires sont en vacances jusqu'au 3 octobre, après des premières semaines de nouvelle législature plus intenses que les précédentes et une session extraordinaire motivée par l'urgence économique, sociale et sanitaire. Les trois premiers textes du second quinquennat Macron ont été adoptés : le projet de loi pouvoir d'achat, le budget rectificatif et le projet de loi sanitaire. Lors de sa déclaration de politique générale , Elisabeth Borne avait appelé le 6 juillet les députés à "bâtir ensemble" des "compromis", auxquels la droite à répondu favorablement.

Mais tout cela ne s'est pas fait sans douleur. Des débats houleux avec les oppositions Nupes, Les Républicains et Rassemblement national aux alliances politiques forcées par les circonstances d'un Parlement sans majorité absolue, les travaux parlementaires, à l'Assemblée, au Sénat et en Commission mixte paritaire ont souvent duré jusque tard dans la nuit. Le paquet pouvoir d'achat, en particulier, a fait l'objet d'un marathon de trois semaines dans l'hémicycle avec certains votes à 6 heures du matin.

Ces premières semaines ont révélé les premières victoires de l'exécutif, une entente LREM-LR qui semble se dessiner, et contrairement aux précédentes législatures, le pouvoir des oppositions qui ne manquent pas une occasion pour mettre en difficulté le gouvernement et sa majorité. Enfin malgré les craintes de blocage institutionnel, la plupart des mesures voulues par le gouvernement ont été votées, parfois non sans mal. Voici les quinze faits marquants de ce début de cette XVI législature.

Les remises sur l'essence

La mesure figurait dans le paquet de soutien d'urgence au pouvoir d'achat . Initialement, la remise sur les prix de l'essence devait être de 18 centimes d'euros selon la volonté du gouvernement. À droite, les députés Les Républicains militaient eux pour un blocage des prix à la pompe à 1,50 euro par litre. Ce n'est que par le compromis que les choses ont pu avancer. Finalement, cette aide va d'abord passer de 30 centimes par litre entre septembre et octobre à 10 centimes par litre, en novembre et décembre. À celle-ci va s'ajouter une remise du pétrolier Total de 20 centimes par litre en septembre et octobre puis de 10 centimes en novembre et décembre.

"Avec la remise qui a été proposée par Total et celle du gouvernement, vous auriez dans certaines stations-services en France, un carburant à 1,50 euro ce qui correspond, je crois, à l’objectif qui était fixé par Les Républicains", avait annoncé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour montrer que d'une façon ou d'une autre, l'objectif de réduction du prix au litre voulu par la droite était atteint. Olivier Marleix, le patron des députés LR à l'Assemblée, invité de France Inter le 25 juillet , a également salué le compromis.

La suppression de la redevance audiovisuelle

Là aussi, le gouvernement a voulu agir dans l'urgence. La mesure, promise pendant la campagne par Emmanuel Macron, n'aurait du être débattue qu'à partir de la rentrée d'octobre. France Inter a révélé dès le 5 juillet qu'elle ferait finalement partie des mesures en faveur du pouvoir d'achat, ce qui n'a pas manqué de susciter l'opposition de la gauche qui y voit un affaiblissement du service public audiovisuel et la porte ouverte à des atteintes à son indépendance.

Terminés les 138 euros de redevance (88 euros en outre-mer) permettant de financer 3,2 milliards d’euros, soit 85% de la somme totale reversée à tout l’audiovisuel public (3,8 milliards). Désormais, une fraction de TVA sera affectée l’audiovisuel public, à hauteur d’environ 3,7 milliards d’euros. La mesure a rapidement trouvé le soutien des différentes forces de la majorité, des Républicains et du Rassemblement national. Mais la Nupes ne dit pas son dernier mot : vendredi 5 août, l'alliance de gauche a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la suppression de la redevance, car "le dispositif prévu ne permet pas d'assurer la sécurité du financement (...) et donc l'indépendance de l'audiovisuel public."

Le rachat des jours de RTT

Autre mesure polémique sur laquelle la majorité présidentielle et la droite ont trouvé un terrain d'entente : la monétisation des RTT. Le 22 juillet, l'amendement a été adopté par 154 voix contre 55, l'ensemble des députés Nupes présents votant contre. Cela permettra donc aux entreprises du privé de racheter les RTT des salariés qui le souhaitent, jusque fin 2025 (comme le souhaitaient les sénateurs LR) et non jusqu'en 2023 (comme le souhaitait au départ le gouvernement).

Si cette logique n'est pas sans rappeler le slogan de Nicolas Sarkozy, "travailler plus pour gagner plus", la gauche et les syndicats y voient un "coup de canif" contre les 35 heures. Des députés de la Nupes ont d'ailleurs déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel vendredi 5 août contre le projet de loi de finances rectificative (PLFR), dans lequel est inscrit cet amendement ; selon eux, la "monétisation des jours de RTT" est un "cavalier budgétaire" qui n'y a pas sa place.

La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH)

C'est l'un des rares textes de cette nouvelle législative qui a été voté à l'unanimité des députés (moins une voix), après l'ajout d'amendements par l'ensemble des groupes. Les revenus du conjoint ne seront donc plus pris en compte dans le calcul de cette prestation à compter d'octobre 2023 au plus tard, comme le réclamaient de longue date les oppositions et les associations. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a salué "un moment historique" tandis que le socialiste Arthur Delaporte a parlé d'une mesure qui remédie au "prix de l'amour" et à "l'humiliation".

La majorité s'était opposée à l'adoption de cette mesure lors de la précédente législature. 160.000 personnes devraient voir augmenter leur allocation de 300 euros en moyenne selon la DREES, et environ 45.000 pourraient être lésées en cas de déconjugalisation "sèche". Pour pallier cette perte, un "dispositif transitoire" a été adopté par les députés. D'un montant maximal de 940 euros mensuels, 1,2 million de personnes en bénéficient aujourd'hui en France.

La tentative de rejet du certificat sanitaire aux frontières

Le projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire" a fait l'objet de débats et a constitué le premier revers de la majorité, face à une conjonction de votes unis des oppositions LR-RN-Nupes. À la mi-juillet, ces trois partis ont rejeté en première lecture l'article 2 du texte qui prévoyait la possibilité de réinstaurer un passe sanitaire aux frontières, depuis ou vers l'étranger, mais aussi entre l'Hexagone, la Corse et les Outre-mer. Les oppositions l'ont rejeté par 219 voix exprimées contre 195. Le texte a ensuite largement circulé dans la navette parlementaire, et a finalement été adopté fin juillet dans une version moins restrictive.

Un "certificat sanitaire de voyage" (un test négatif) pourra de nouveau être demandé lors de voyages internationaux, mais uniquement en cas d'apparition d'un variant du Covid particulièrement dangereux ou s'il y a un risque de saturation des hôpitaux dans les Outre-mer. Là encore, LREM a dû construire une majorité avec les Républicains.

La possible réintégration des soignants non vaccinés

C'est l'une des autres mesures clés de ce projet de loi de veille sanitaire. Pour le gouvernement, c'était hors de question mais le sujet de la réintégration des soignants non vaccinés a fait l'objet de vifs débats, en commission comme à l'Assemblée. Portée par les députés du Rassemblement national, de La France insoumise et certains LR, ceux-ci ont notamment argumenté sur le besoin de personnel dans les hôpitaux. Mais dans l'hémicycle, le ministre de la Santé, François Braun, a tenu bon et insisté sur le fait que ces personnels suspendus depuis l'automne dernier ne pourraient pas être réintégrés. Au même moment, l'Académie de médecine partageait elle aussi sa " ferme opposition ".

C'est finalement le Sénat, et sa majorité de droite, qui a réussi à introduire un retour des soignants non vaccinés. Désormais, selon le texte voté, quand la Haute autorité de santé jugera que leur suspension n'est plus justifiée, la mesure sera suspendue avec pour effet la réintégration immédiate des personnels concernés. Pour l'instant, si l'on s'en tient au dernier avis de la HAS toujours favorable à l'obligation de vaccination , leur retour n'est pas pour tout de suite. Ni défaite, ni victoire donc pour le gouvernement qui a répété qu'il ne faisait que suivre l'avis des scientifiques.

La tentative de revalorisation des pensions de retraite

Lors du vote du projet de loi de finances rectificative pour 2022, les députés ont adopté à cinq voix près un amendement de Charles de Courson (LIOT, indépendants) qui prévoyait une revalorisation supplémentaire des pensions de retraite du secteur privé pour "prendre en compte le niveau réel de l'inflation". Le projet de loi relatif au pouvoir d'achat prévoyait déjà une hausse de 1,1% des pensions en janvier et de 4% en juillet. Mais selon le député, cela ne suffisait pas à compenser la perte de pouvoir d'achat en 2022 pour les retraités. Il a donc proposé une revalorisation supplémentaire de 0,4% à hauteur de 500 millions d'euros.

Toutefois, le gouvernement s'est opposé à cette mesure, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé une seconde délibération, expliquant dans l'hémicycle que cela aurait été financé "en prélevant les sommes sur les pensions de retraites civiles et militaires de l'Etat", soit un dispositif "injustice". À l'issue de la seconde délibération, les députés Renaissance, MoDem et Horizons se sont finalement ralliés au gouvernement, de même que le député à l'origine de l'amendement. Toutefois, la Nupes et le RN, très insatisfaits ont dénoncé une méthode "lamentable" et usé de toutes les stratégies possibles (rappels au règlement, demandes de nouvelles délibérations, de réunion en urgence de la Commission des Finances…) pour prolonger le débat au cœur de la nuit. La seconde délibération a même été réalisée deux fois, les oppositions arguant de pas avoir entendu l'appel au vote.

Accusations d'antisémitisme au sein de la Nupes

Interrogé le 2 août sur l'antisémitisme, lors d'une session de questions au gouvernement, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a interpellé "l'extrême gauche" et pointé du doigt une récente proposition de résolution polémique sur Israël, ce qui a entrainé le départ de l'hémicyclique de l'ensemble des députés de la Nupes , en signe de protestation. "Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République, ces mots-là vous collent à la peau" a déclaré le garde des Sceaux.

Par "l'apartheid", il faisait référence à une proposition de résolution communiste signée par une quarantaine de députés de gauche qui condamnait le "régime d'apartheid" d'Israël contre les Palestiniens, "un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique par un seul groupe racial". Cette proposition avait-elle même fait polémique à gauche. La référence à Corbyn renvoyait elle à la visite de l'ancien travailliste britannique - taxé de laxisme contre l'antisémitisme - auprès de candidates LFI pendant la campagne des législatives. La question d'origine (qui portait sur les auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982) avait été formulée par le député apparenté LR Meyer Habib, proche de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou. Meyer Habib s'est emporté contre les "islamogauchistes" de LFI, qu'il prend régulièrement à partie.

Finalement, à leur retour, le chef du groupe socialiste Boris Vallaud a jugé "malvenue" cette sortie, tandis que l'écologiste Sandrine Rousseau a jugé "indigne de qualifier les députés LFI d'antisémites". "L'antisémitisme se règle devant les tribunaux et sa banalisation contribue à sa diffusion", a-t-elle ajouté à l'adresse du gouvernement. L'insoumis Aymeric Caron a lui demandé "des excuses" à la Première ministre, suivi de Manuel Bompard le lendemain. Eric Dupond-Moretti a dit ne pas regretter ces propos.

Variole du singe et accusations d'homophobie

La député Nupes-EELV Sandrine Rousseau a demandé le 3 août à ce que son collègue Aurélien Pradié, secrétaire général du parti LR, présente ses excuses et soit sanctionné pour "l'homophobie manifeste" qu'il aurait exprimée la veille lors d'une remarque sur la variole du singe, ce qu'il conteste. L'élue de Paris avait posé mardi une question au gouvernement sur la variole du singe, qui touche principalement des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, évoquant "la honte que subissaient les patients atteints de cette maladie" en raison de son nom.

A ce moment-là, "monsieur Aurélien Pradié, c'est noté dans le compte-rendu, s'est alors exprimé en Assemblée (et a dit) 'C'est surtout une honte pour les singes'", a déploré Mme Rousseau, qui a effectué un rappel au règlement au nom de "la discipline, l'immunité et la déontologie" et a demandé à ce que "le cas soit étudié en conférence des présidents". M. Pradié a rejeté ces accusations: "Je lutterai toujours contre l'homophobie et toutes formes de discriminations. Toujours", a-t-il écrit sur Twitter. "Imaginer une seule seconde que j'ai voulu dire une chose pareille est à vomir. À ceux qui ont pu le croire et être blessés, je dis ma profonde tristesse", a expliqué le député, assurant que "le respect de tous, était (sa) vie". Si Aurélien Pradié ne risque aucune poursuite pénale, il pourrait être sanctionné en vertu de l'article 70 du règlement de l'Assemblée Nationale, résume Franceinfo .

Le salut nazi à l'Assemblée

Le député LREM Rémy Rebeyrotte a fait un salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, affirmant que c'était pour montrer à un élu RN de ne pas faire de même lors d'un vote sur le projet de loi sanitaire le 12 juillet. La majorité battue, "un grand gaillard du RN s'est levé en faisant le salut nazi" à l'arrière des travées, a assuré le député de Saône-et-Loire, disant mimer alors le geste en lui disant "qu'il ne faut pas faire ça". Toutefois, aucune preuve de salut d'un député RN n'a été retrouvé. Marine Le Pen a immédiatement demandé une sanction du député macroniste, d'autres membres du parti dénonçant une "invention" dans ce geste prétendu d'un élu de leur groupe. Rémy Rebeyrotte a été convoqué par la présidente de l'Assemblée Nationale et a écopé d'un rappel à l'ordre. La présidente du groupe LREM Aurore Bergé lui a par ailleurs demandé "des excuses publiques inconditionnelles".

Dans un communiqué diffusé quelques jours plus tard, M. Rebeyrotte a écrit : "Si le geste que j'ai commis pour stigmatiser un élu du FN (sic) a pu heurter des consciences, je veux m'en excuser. Je ne renoncerai jamais au combat contre l'extrémisme, et notamment contre l'extrême droite, sa tentative de banalisation, ses valeurs xénophobes, haineuses, divisant l'Europe et la société française." Le députés du Rassemblement National ont indiqué qu'ils déposeraient plainte pour diffamation. Le député LREM a, 10 jours après, réitéré ses excuses et fait un "don de 1.000 euros" à la Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Partisans.

Yaël Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée Nationale

Le 28 juin, Yaël Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée Nationale et est ainsi devenue la première femme à occuper ce poste. Un parcours express pour cette avocate pénaliste novice en politique en 2017, mais tout de même élue présidente de la Commission des Lois. Nommée brièvement ministre des Outre-mer en mai dernier, elle a quitté ses fonctions pour prendre la tête du Palais Bourbon.

Toutefois, derrière cette nomination, la parité n'est pas respectée sur les hauts postes de présidents de commission permanente (deux femmes sur huit). Elles ont en revanche majoritaire parmi les vice-présidentes (cinq sur six), et au sein du bureau de l'Assemblée (12 femmes sur 22 élus). Enfin, le nombre de femmes élues députées baisse légèrement : elles se représentent plus que 37,3 % soit un peu plus d'un tiers des élus contre 38,7% en 2017.

Passes d'armes lors de l'élection des Vice-Présidents de l'Assemblée

Au second jour de la nouvelle législature, le 29 juin, le débat s'est envenimé autour de l'élection du bureau de l'Assemblée, constitué de six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires (répartis en fonction du poids des groupes politiques). La cheffe de file des députés LREM Aurore Bergé a défendu l'importance que "toutes les sensibilités" puissent être représentées dans ce bureau. "Ce résultat est conforme aux choix démocratiques des Français" aux législatives, a également estimé le patron des députés MoDem Jean-Paul Mattei dans un communiqué commun de la majorité. Mais cela a impliqué que les membres de la majorité votent pour des candidats d'extrême droite , lors des scrutins à bulletins secrets, ce qu'a vivement critiqué la Nupes. "LREM a appelé à voter pour le Front national. Les masques tombent", a dénoncé Julien Bayou, coprésident du groupe écologiste. "Honte de voir des collègues qui se prétendent républicains glisser un bulletin RN dans l'urne", a lancé le socialiste Arthur Delaporte. Marine Le Pen a elle dénoncé "une mauvaise foi infinie" de l'extrême gauche, qui "ne souhaitait pas que l'ensemble des forces politiques soient représentées à leur juste mesure".

Finalement, il s'agit pour les vice-présidents de Valérie Rabault (PS), Elodie Jacquier-Laforge (MoDem), Naïma Moutchou (Horizons), Caroline Fiat (LFI), Sébastien Chenu (RN) et Hélène Laporte (RN). Et pour les questeurs de Marie Guévenoux et Eric Woerth (LREM) et Eric Ciotti (LR).

La motion de censure de la Nupes

Le 6 juillet, la Première Borne prononce sa déclaration de politique générale, où elle appelle les élus à "bâtir ensemble" des "compromis" pour répondre aux défis économiques ou climatique, mais elle demande pas de vote de confiance. Les responsables des groupes LFI et RN épinglent alors une "fuite" et une "provocation", sur fond de claquements de pupitre et d'invectives. La Nupes défend quelques jours plus tard une motion de censure, présentée comme une " motion de défiance ". Mais quelques socialistes font défection, illustrant les divisions de ligne à gauche. Ni le groupe RN ni LR, qui veut juger sur pièces l'action du nouveau gouvernement, ne votent la motion. Elle n'obtient que 146 voix, sur les 289 nécessaires. L'ensemble de la séquence campe le décor de la mandature.

Robe, cravate et polémiques vestimentaires

Le 28 juin, à l'occasion de l'ouverture de la législature, l'élue écologiste Marie-Charlotte Garin s’est présentée à l'Assemblée Nationale habillée d’une robe à motifs fleuris blanche et bleue. Celle-là même que Cécile Duflot avait porté le 17 juillet 2012, ce qui lui avait value huées, sifflets et réflexions sexistes de la part de députés UMP. "Il y en a même un qui a lancé 'vas-y enlève les boutons !'", rappelle Cécile Duflot. Devenu le symbole du sexisme en politique, ce vêtement avait été présenté au musée des Arts décoratifs en 2016 lors d’une exposition intitulée "Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale". La députée Marie-Charlotte Garin a souhaité par ce geste "saluer toutes les femmes en politique qui sont venues avant moi et rappeler que les violences sexuelles et sexistes ne s’arrêtent pas aux portes de l’hémicycle".

Un mois plus tard, une nouvelle polémique vestimentaire surgit au Palais Bourbon, autour du port de la cravate. Depuis l'arrivée en force en juin des élus de l'alliance de gauche Nupes, cravates et costumes sont moins de mise. Les jeans, baskets, costumes sur T-shirt, voire T-shirts simplement fleurissent. Le président (ex-LR) de la région Paca Renaud Muselier a ainsi critiqué une "gauche sale, débraillée", s'attirant les foudres de ces élus, moins favorisés socialement qu'auparavant, et qui se revendiquent "à l'image du peuple". Dans la foulée, le député LR et questeur Eric Ciotti a réclamé "l'obligation du port de la cravate" dans l'hémicycle. "L'habit ne fait pas le député", lui a répondu vendredi le groupe des députés LFI et le député LFI Louis Boyard a lui réclamé "l'interdiction des costumes aux prix indécents", regrettant que certains députés "se permettent de porter dans l'hémicycle des tenues de plus en plus onéreuses". La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet (LREM) a tenté de clore le débat, en rappelant que les députés doivent porter une tenue "correcte", tout en refusant "d'exercer une police vestimentaire", faisant "confiance aux parlementaires".

Un discours inaugural aux accents d'Algérie française

Comme il est de tradition, le doyen de l'Assemblée José Gonzalez, 79 ans et élu provençal du Rassemblement National a prononcé le discours d'ouverture de la nouvelle législature. Dans une brève allocution, l'élu des Bouches-du-Rhône, pied-noir né à Oran, a évoqué sa terre natale à laquelle il a été "arraché". "J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis", à l'indépendance de l'Algérie en 1962", a-t-il affirmé, s'interrompant un instant sous le coup de l'émotion. Le chef de file du groupe écologiste Julien Bayou s'est dit "heurté", même si le doyen a été "prudent et a évoqué son cas personnel. C'est vraiment problématique. Nous, on n'a pas applaudi", a-t-il ajouté. "C'était assez gênant", a aussi jugé le N.1 du parti socialiste Olivier Faure devant la presse.

Dans le reste de son discours plus classique, José Gonzalez avait salué un "symbole d'unité française" avec le rassemblement de tous les députés au Palais Bourbon, "un lieu d'histoire" et "d'espoir". Le président du RN Jordan Bardella a salué globalement un "discours émouvant et rassembleur (...) Quel contraste avec le zadiste débraillé de LFI qui refuse de serrer la main de ses adversaires".

Pour la première fois en 20 ans, les députés ne reprendront pas leurs travaux en septembre à l'occasion d'une habituelle "session extraordinaire". Ils débuteront en octobre, pour la session ordinaire. Le gouvernement veut prendre le temps de concerter sur les dossiers chauds attendus au Parlement, de la réforme des retraites à celle de l'assurance chômage et ainsi appliquer une "nouvelle méthode" basée sur le dialogue et le compromis. Elle sera certainement indispensable au travail de l'Assemblée, au vu des six premières semaines de législature.