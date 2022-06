Decision to leave de Park Chan-Wook, sortie en salles le 29 juin 2022

Résumé : Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Seo-rae ne semble pas du tout ébranlée par la disparition de son mari et son comportement est si surprenant pour une veuve que la police la considère suspecte. Hae-joon interroge Seo-rae. Et tandis qu’il la place sous surveillance et observe ses faits et gestes, il se sent peu à peu attiré par elle. De son côté, l’insondable Seo-rae, bien qu’elle soit soupçonnée de meurtre, se montre audacieuse envers Hae-joon.

Decision to leave - 2022 Bac Films Distribution All rights reserved

"Decision to leave est un film pour adultes. Au lieu de raconter une histoire de deuil en la considérant comme un événement tragique, j’ai cherché à l’évoquer avec subtilité, élégance et humour, d’une manière qui touchera les adultes." Park Chan-Wook

Decision to leave s’attache à la trajectoire de deux personnages : l’épouse du défunt et l’inspecteur de plus en plus fasciné par elle. Seo-rae**,** qui a perdu son mari dans un accident brutal, ne présente aucun signe de trouble ou de tristesse. La police commence à enquêter sur elle, la considérant comme une suspecte, mais cette dernière conserve en toutes circonstances son allure imperturbable et imposante.

À mi-chemin entre l’enquête policière, l’histoire d’amour et la comédie absurde, Decision to leave, loin de la dimension transgressive des œuvres précédentes de Park Chan-Wook, est un drame intense où les émotions les plus subtiles chavirent les personnages et s’installent peu à peu entre les deux protagonistes.

"Pour Seo-rae, qui a vécu en se considérant malheureuse, Hae-joon est comme un cadeau. Elle a été agréablement surprise de la réciprocité de ses sentiments. Pour Hae-joon, Seo-rae est comme les vagues de la mer. Il y a des moments calmes, des moments plus intenses, des moments où elle le submerge totalement, des moments où elle le réconforte mais elle reste imprévisible et incontrôlable au gré de sa volonté." Park Chan-Wook

Tandis que le film nous fait voyager de la montagne à la mer, que les rapports entre les personnages oscillent entre soupçons et séduction, l’enquête dévoile de plus amples détails sur leur passé.

À mesure que la tension liée à l’enquête s’accroît, le film évoque avec délicatesse la curiosité et le désir qui animent les deux personnages. D’où un mélange inattendu de suspense et d’émotion.

Park Chan-wook s’est entouré de fidèles collaborateurs, comme la scénariste Chung Seo-kyrung, le directeur de la photo Kim Ji-yong, la chef-décoratrice Ryu Seong-hie, la chef-costumière Kwak Jung-ae et le compositeur Cho Young-wuk.

►►► Distribution

Réalisateur : Park Chan-wook

Acteurs : Wei Tang - Go Kyung-pyo - Park Hae-il

Image: KIM JI-YONG

Son : KIM SUK-WON

Prix / Festival : Prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022