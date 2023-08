Décor, débats, invités : à quoi va ressembler le meeting de rentrée de Gérald Darmanin ?

Il y a eu, un temps, la fête de la rose à Frangy-en-Bresse, rendez-vous politique de la rentrée, c’est maintenant au tour de Gérald Darmanin d’installer son rituel. Dans sa ville de Tourcoing, le ministre de l’Intérieur réunira ce dimanche ses troupes, une partie du gouvernement et de la majorité. "Ce qui m’inquiète maintenant, c’est ce qui se passera en 2027", a-t-il lancé dans Le Figaro mi-août . Cela ressemble au lancement d’une écurie présidentielle.

"A la bonne franquette"

Offrir des frites. Gérald Darmanin sait faire. Il avait testé la formule pour sa cérémonie des vœux en 2016. Alors, maire de Tourcoing, chacun avait eu le droit à son cornet. Et la tradition est restée. Cette fois, à l’heure du déjeuner, saucisses et bières seront aussi au rendez-vous pour les invités du jour : ministres, parlementaires, élus locaux, chefs d’entreprise.

Il leur donne rendez-vous dans une vieille bâtisse en briques, classée monument historique : le bourloire St Christophe, un club de bourles, la pétanque des Flandres. Les échanges se poursuivront juste à côté dans le jardin botanique de Tourcoing, où il déroulera son discours en bras de chemise, sans cravate, "à la bonne franquette" glisse un de ses amis. C’est l’effet recherché pour coller au thème du jour "classes populaires : quelles attentes ?" et pour se distinguer au passage des "plus chics" Edouard Philippe et Bruno Le Maire.

Agnès Pannier-Runacher et Olivier Dussopt parmi la centaine d'invités

Tous deux ne seront bien sûr pas au rendez-vous. Mais l’un des lieutenants du maire du Havre est attendu. Laurent Marcangelli, patron du groupe Horizons à l’Assemblée, devrait faire le déplacement. Tout comme Hervé Marseille, président de l’UDI, à la tête du groupe centriste au Sénat. En tout, son équipe table sur une petite centaine de parlementaires. "La preuve qu’il est très apprécié par la majorité et qu’il sait aller au-delà" puisqu’une petite dizaine de députés LR devraient venir, notamment Julien Dive et Alexandre Vincendet, ainsi que la député (Liot) de Mayotte, Estelle Youssouffa. Gérald Darmanin a aussi invité, en vain, Fabien Roussel, le patron du PCF, député du Nord "avec qui il échange souvent et depuis longtemps".

Côté ministres, Gérald Darmanin pourra compter sur tous ceux qui l’entourent place Beauvau : Philippe Vigier (Outre-Mer), Sonia Backès (Citoyenneté), Dominique Faure (Collectivités), Sabrina Agresti-Roubache (Ville) ainsi que sur son vieil ami Sébastien Lecornu (Armées). Il accueillera également Olivier Dussopt (Travail) et Agnès Pannier-Runacher (Energie) qui viendront "en ami", eux qui se réclament de l’aile gauche avec Territoire de Progrès. Sarah El Haïry (Biodiversité) et Jean-Noël Barrot (numérique) devraient aussi monter à Tourcoing. Le nouveau ministre délégué au Logement, maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, a aussi été invité. En revanche, l’ex-UMP, Aurore Bergé, ministre des Solidarités, n’a pas été retenu sur la liste, tout comme le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui n’a pas été convié à l’évènement.

Rien à voir avec 2027 selon son entourage

Cela a tout l’air d’une démonstration de force. Même si son entourage répète que cela n’a rien à voir avec 2027, que ce n’est pas le lancement d’une écurie présidentielle. "C’est une expression politique parmi d’autres autour d’une question qui le travaille depuis des années". Les échanges devraient se décliner autour de trois tables-rondes sur le rapport à l’autorité, le travail, le mérite et la solidarité. Son discours de clôture, vers 18h, ne devrait durer qu’une vingtaine de minutes. "Un constat plutôt qu’un projet" justifie un des siens. Pas question d’esquisser des propositions concrètes qui viendrait gêner Emmanuel Macron et prouver son ambition présidentielle.