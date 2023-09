Découvrez ces artistes invisibilisées durant l'histoire, grâce aux femmes qui œuvrent sur la Toile

L'histoire de l'art est aujourd'hui encore assez masculine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de femmes artistes, mais parce qu'elles ont été écartées des expositions, invisibilisées dans les livres et dans les médias. Comme la journaliste Isabel Pasquier le disait : "L'histoire de l'art a été écrite par des hommes sur des hommes." Les femmes sont bien souvent restées dans l'ombre d'autres artistes, dans les recoins peu mis en lumière des mouvements, alors même qu'elles apportaient des points de vue originaux, de la créativité et même de la technicité.

Dans le livre Une place. Réflexions sur la présence des femmes dans l'histoire de l'art, l'historienne de l'art Eva Kirilof note par exemple qu'à la National Gallery de Londres, sur 2 300 œuvres exposées allant du XIIIe siècle au XXe siècle, seule 21 ont été faites par des femmes. Et aujourd'hui, même si les choses changent, notamment dans les représentations, par le fait que les étudiantes sont par exemple majoritaires dans les cursus d'histoire de l'art (67%), les statistiques concernant les femmes artistes montrent encore de grosses inégalités. Seules 20% d'artistes femmes sont soutenues par les fonds publics, pour 80 % d'hommes. 96% des œuvres vendues dans le monde ont été réalisées par des hommes.

Fortes de ce constat, des femmes, souvent historiennes de l'art, tentent désormais de replacer sur le devant de la scène ces artistes oubliées, et de faire émerger plus encore les nouveaux talents féminins sur le marché de l'art actuel valorisant encore plus largement les artistes masculins. Les musées ont longtemps été des institutions dans lesquelles des hommes montrent et des hommes regardent. C'est de moins en moins le cas, et cela est aussi dû à ces femmes qui entendent donner aux femmes artistes la place qu'elles méritent.

1. Margaux Brugvin, créatrice de contenus

Diplômée de l’école du Louvre, Margaux Brugvin a constaté qu’on ne parlait pas des artistes non-occidentaux ou des artistes femmes. Pendant le confinement, en 2020, elle a donc décidé de profiter de son temps libre pour lancer son compte Instagram . Depuis, elle présente tous les dimanches sur YouTube une artiste qu’elle aime et veut mettre en valeur, et s’attelle à déconstruire l’histoire de l’art, grâce à des vidéos.

Elle raconte dans Le Téléphone Sonne : "Pendant mes cinq ans d'études, je ne me rends absolument pas compte que je n'étudie jamais une seule artiste femme et je pense qu'à l'époque, je me dis en fait que c'est normal, que pendant des siècles, elles ont été confinées dans leur foyer. J'ai été diplômée en 2013 et je pense que c'est en 2017, avec la prise de conscience féministe générale, que je me suis dit qu'il fallait que je me plonge un peu dans la production de 50 % de l'humanité et c'est là que j'ai ouvert une boîte aux merveilles. J'ai découvert des centaines d'artistes extraordinaires dont je n'avais jamais entendu parler."

Margaux Brugvin avait d'abord travaillé dans le milieu plus classique de l'art – dans une galerie et pour une foire –, mais ne s'y sentait pas vraiment à sa place. Elle explique : "J'ai mis très, très longtemps à trouver ma place, à me sentir à ma place dans le monde de l'art, et il a fallu que je m'en éloigne pas mal pour revenir par un autre chemin, celui des réseaux sociaux. Et effectivement, avoir toute la liberté dont j'avais besoin."

Aujourd'hui, elle démocratise l'art et donne une vraie place aux femmes, en valorisant leur travail. Sur sa chaîne, on (re)découvre un portrait de Hilma af Klint qui aurait inventé l'abstraction dans l'art occidental, la grande artiste américaine Helen Frankenthaler, le couple mythique formé par Claude Cahun et Marcel Moore, ou encore les artistes plus connues que sont Diane Airbus ou Nan Goldin.

Exposition "Elles font l abstraction", œuvre d'Helen Frankenthaler, intitulée "Cool Summer" (1962) © AFP - Sandrine Marty / Hans Lucas

2. Matylda Taszycka, responsable des programmes scientifiques pour "AWARE"

AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions) est une plateforme qui contribue à la réécriture de l'histoire de l'art dans une perspective féministe. C'est un vaste projet que cette plateforme qui rassemble des contenus variés et de qualité sur les femmes artistes du champ des arts plastiques, nées entre 1860 et 1972, sans limites de médiums ni de pays. On y trouve à la fois des biographies (dont beaucoup sont issues du Dictionnaire universel des créatrices publié en 2013), mais aussi des séries animées sur des thématiques ou encore des podcasts.

Dans l'émission Grand bien vous fasse consacrée à la thématique "La chambre d'ado, un lieu de création ?" , Matylda Taszycka, historienne de l'art et responsable des programmes scientifiques pour l'association, détaillait l'ambition d'AWARE, et indiquait qu'aujourd'hui les femmes artistes manquent d'espaces à elles pour créer : "Notre mission consiste à contribuer à la réécriture de l'histoire de l'art dans une perspective féministe. Ce n'est pas une question qui appartient au passé. On est en lien avec des artistes vivantes qui travaillent aujourd'hui. Elles sont toujours confrontées à ce problème de bénéficier d'un lieu qui n'est pas un lieu de famille partagé par d'autres membres du foyer où elles peuvent travailler. Et ça a en effet eu un impact, une influence sur la manière dont les femmes ont travaillé. On a souvent pu voir qu'elles ont produit des œuvres de plus petite dimension, par exemple. Eh oui, on le voit concrètement, en fait, à travers les œuvres d'art. Bien sûr, on ne peut pas généraliser car il y a toujours eu des artistes femmes qui ont pu bénéficier de grands ateliers mais il y a cette image présente d'un couple d'artistes avec la femme artiste qui travaille dans un salon alors que son compagnon bénéficie d'un atelier par exemple."

3. Eva Kirilof, autrice de la newsletter "La Superbe"

Diplômée en histoire de l'art contemporain, cette Belge basée à Londres a pour ambition, à travers ses travaux, de redonner leur place aux femmes artistes. Elle s'attelle à cela sur son compte Instagram, dans sa newsletter "La Superbe", envoyée deux fois par mois, à chaque fois sur un thème ou un.e artiste, et dans un essai illustré par Mathilde Lemiesle, La Place, aux éditions Hachette.

Dans sa newsletter, elle veut répondre à une question qui la taraude : quelle(s) place(s) pour les femmes dans l'histoire de l'art ? Elle s'intéresse aussi à la façon dont l'iconographie a influencé et renforcé les comportements sexistes et racistes dans notre société, et influencé l'ensemble de nos représentations.

Les archives de cette newsletter sont en ligne. On peut par exemple lire celle ayant pour sujet "De l'essentialisme et de l'art", dans laquelle elle interroge le fait qu'il y ait des expositions de groupes d’artistes femmes, plutôt que de les voir au cœur des collections permanentes des musées, ou encore une autre sur les femmes du Bauhaus. Il est possible de s'inscrire pour la recevoir toutes les deux semaines.

4. Marie-Stéphanie Servos, créatrice de "Femmes d'art"

Journaliste pour le magazine ELLE, Marie-Stéphanie Servos s'intéressait à la question de la place des femmes dans la société au sens large, et en tant qu'amatrice d'art, elle a pris conscience à ce moment-là que les femmes étaient peu présentes, voire souvent absentes des musées en tant que créatrices mais aussi des galeries d'art, dont certaines ne représentaient tout simplement aucune artiste femme. Ne trouvant que peu de ressources à ce sujet à ce moment-là, elle décide alors de créer le podcast et la page Instagram Femmes d'art pour aller chercher elle-même des réponses à ses questions auprès de femmes artistes, mais aussi d'historiennes par exemple. Suivra la création d'un club pour rassembler les femmes du milieu de l'art, et un livre qui est un recueil d'entretiens issus du podcast et d'autres plus exclusifs avec des femmes aux parcours extraordinaires.

Les réseaux sociaux l'ont grandement aidée dans la visibilisation des femmes artistes et du monde de l'art, comme elle nous l'explique : "Les réseaux sociaux sont un catalyseur énorme pour visibiliser le travail des femmes artistes, mais aussi pour permettre de sensibiliser et de faire de la pédagogie sur le sujet de la place et de l'absence des femmes dans l'art." Elle voit une évolution ces dernières années dans la mise en lumière des femmes artistes : "De gros efforts sont faits par le milieu de l'art. Les musées travaillent davantage à mettre en lumière le travail des femmes artistes. Quant aux galeristes, ils veillent davantage à ce que leurs écuries soient plus diversifiées. Il reste néanmoins beaucoup d'efforts encore à faire, comme organiser davantage de rétrospectives d'artistes femmes plutôt que des expositions de groupes qui permettent moins de rentrer dans le détail de leurs vies. Mais globalement, on ne peut que s'en féliciter et veiller à ce que cela dure."