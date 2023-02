Défaillances, retards, polémiques : l'épineuse question des transports pendant les JO de Paris

Un an et demi avant le début des Jeux olympiques 2024 de Paris , c'est la question centrale : comment transporter les dix millions de visiteurs attendus qui vont affluer tous les jours dans les transports en commun pour voir les épreuves ? C'est deux fois plus que le trafic quotidien habituel sur le réseau d'Île-de-France. Une mission d'information parlementaire a pointé mercredi 15 février "une situation très inquiétante" pour les transports en Île-de-France avec de nombreuses défaillances.

Île-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité chargée d'organiser les transports dans la région francilienne, prévoit de transporter sept millions de voyageurs pendant les deux semaines des Jeux olympiques, du 26 juillet au 11 août 2024, et trois millions pendant les paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024. "La réussite de la France à organiser les Jeux sera notamment jugée à l’aune de sa capacité à gérer les déplacements de personnes. Le défi est de taille car ce ne sont pas moins de 600 000 spectateurs (dont 35 % en provenance de l’étranger) et 200 000 personnes accréditées qui devront être transportées chaque jour", assure la mission d'information parlementaire.

Les incertitudes sur les métros et les RER

Pour absorber cet afflux immense de spectateurs, les organisateurs des Jeux olympiques avaient prévu de rallonger des lignes et d’en construire de nouvelles. Mais les travaux ont pris du retard et selon la Cour des Comptes, "il y a des incertitudes sur les délais de livraison". Trois nouvelles lignes ne seront pas prêtes avant 2026. D'autres infrastructures sont encore en construction, comme le prolongement de la ligne 14, jusqu’à Saint-Denis-Pleyel d'un côté et Orly au sud de l'autre. Mais également la construction de la gigantesque gare Pleyel à Saint-Denis, le réaménagement de la porte Maillot ou encore de la Gare du Nord. Selon Île-de-France Mobilités, Transilien a annoncé une mise en service partielle d'Eole, la suite du chantier de prolongement du RER E entre Paris et sa banlieue ouest, en avril 2024, avec 4 trains par heure entre 10h et 16h seulement, et ce, jusqu'en décembre 2024.

Bonne nouvelle cependant, à l'exception des épreuves d'escalade au Bourget, tous les sites seront desservis par des transports en commun. Reste à savoir s'il y aura assez de personnel pour tout le réseau, le premier appel d'offres lancé par Île-de-France Mobilités pour transporter les 200.000 personnes accréditées n'ayant attiré aucun candidat, mais aussi assez de matériel. Il faudra un millier de bus et de cars pour acheminer les personnes accréditées. Jean-Baptiste Peugeon, élu écologiste à la région Ile-de-France et administrateur à IDFM, affirme au service des sports de Radio France : "On n'est pas prêts. On n'a pas les ressources humaines. L'intégralité des aménagements ne sont pas réalisés (...) On n'est pas prêts par rapport à l'organisation sur le plan de transports."

Enfin, l'autre grande inquiétude des organisateurs concerne le risque d'une mobilisation sociale pour l'été 2024. En effet, une mobilisation pourrait être organisée pour contester l'ouverture à la concurrence du réseau de bus d'ici 2025. Pour éviter une telle situation, le ministre des Transports, Clément Beaune, s'est récemment dit "ouvert" à l'idée de "décaler" cette ouverture à la concurrence. "C'est bien de se donner un peu de marge", a-t-il affirmé lundi 13 février.

55 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires d'ici 2024

A l'horizon des Jeux Olympiques 2024, 55 kilomètres de pistes cyclables vont être construites. Une très bonne nouvelle pour Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France. "Cela présente un double intérêt", selon lui. "D'abord il s'agit d'un réseau supplémentaire et complémentaire des transports en commun. On sait qu'il y a un gros sujet sur les transports en commun. On n'acheminera pas tous les spectateurs mais des dizaines de milliers et ça permet de soulager les transports", assure Louis Belenfant à France Inter. "Deuxièmement, il s'agit d'une expérience plus agréable. Sillonner Paris à vélo, on s'en souviendra plus que de galérer dans les couloirs des métros ou être serré avec des spectateurs dans une navette", complète-t-il. Il se félicite des "Jeux les plus écolos de l'histoire" .

Dans le détail, sur les 55 kilomètres prévus, 30 seront aménagés à Paris et 25 en Seine-Saint-Denis. D'autres pistes cyclables devraient être annoncées pour rejoindre d'autres sites olympiques comme celui de Saint-Quentin-en-Yvelines notamment. "Tous les sites olympiques seront accessibles à vélo" , se réjouit Louis Belenfant qui s'inquiète toutefois de l'offre de bicyclettes disponible d'ici là. Si le service de vélos en libre service Vélib a annoncé 3.000 vélos supplémentaires pour les JO 2024, cela ne suffira pas selon le directeur du collectif Vélo Île-de-France qui demande aux loueurs de vélos de "multiplier leur offre".

Sur les routes, la polémique autour des "voies olympiques"

Sur 185 kilomètres au cœur de la capitale, certaines voies vont être réservées à l’organisation des jeux, au transport des équipes et fermées partiellement à la circulation. Du 1er juillet au 15 septembre 2024, de nombreux axes vont avoir une voie bloquée de 6h à minuit. Cela concerne l'A1 au nord, l’A13 à A12 à l’ouest, l'A4 à l’est et la francilienne à l’est mais aussi les trois quart du périphérique, de la porte de Vanves à la porte de Bercy en passant par le nord. Des fermetures qui vont donc fortement perturber la circulation des automobilistes.

Les "voies olympiques" ont été imaginées pour permettre aux véhicules accrédités de transporter rapidement les athlètes, les journalistes, ou encore les délégations officielles. Des voies qui seront aussi ouvertes pour les véhicules de secours et de sécurité, les taxis ou encore les bus. Sur France Bleu Paris , Jean-André Lasserre, directeur du programme InTerLUD (programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable), explique la finalité de ces voies : " C'est un périmètre défini. A l'intérieur de ce périmètre, il y aura aussi des restrictions ou des interdictions qui peuvent être temporaires. Il y aura des restrictions provisoires autour des lieux où se déroulent les épreuves". Des installations qui font craindre aux franciliens des embouteillages importants en Île-de-France et un casse-tête pour pouvoir se déplacer dans la région.