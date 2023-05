Déferlement de messages grossophobes après la montée des marches d'Anna Biolay et Lena Situations

C’était une première pour les deux jeunes femmes, et l’une comme l’autre ont vécu les mêmes conséquences regrettables de leur exposition : jeudi, la comédienne Anna Biolay a monté les marches du tapis rouge du Festival de Cannes, pour le film "Rosalie" qui concourt dans la sélection "Un autre regard". La fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroniani, 20 ans, gravissait les marches pour la première fois.

Lundi, à l’occasion de la projection du film "The Idol", c’était au tour de l’influenceuse Lena Mahfouf, plus connue sous son pseudonyme de Lena Situations, de participer à la montée des marches pour la première fois, vêtue d’une robe dessinée par la créatrice culte Vivienne Westwood en 1994.

"Elle n'a pris la place de personne"

Depuis, pour l’une comme pour l’autre, un déchainement de commentaires malveillants, en grande partie grossophobes, ont pullulé sur les réseaux sociaux. Dans le cas d’Anna Biolay, qui est aussi la petite-fille de Catherine Deneuve, les réactions sont aussi influencées par le mouvement, de plus en plus populaire, de critique des "nepo-babies", les "fils et filles de" – mouvement dont ont été victimes, avant elle, par exemple Lily-Rose Depp ou Léa Seydoux.

Si la comédienne n’a pas pris la parole elle-même, sa tante, Coralie Biolay, a publié sur Instagram un message de soutien ce week-end : "Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant (…) Elle lit qu’elle ressemble à un chien , voire à une handicapée sévère … en d’autres termes qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’a rien à faire dans le paysage cinématographique français (…) Je la regarde belle comme le jour devant moi, d’une gentillesse, d’une intelligence et d’une clairvoyance incroyable pour son jeune âge et je vois comme cette ultra sensible jeune femme souffre de lire de telles salves de méchanceté". Elle défend aussi le fait qu'Anna Biolay "ne prend la place de personne. Elle a passé 50 castings, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films".

Son message de soutien a reçu l’appui de nombreuses personnalités du monde du cinéma, dont Sandrine Kiberlain, dont la fille Suzanne Lindon avait aussi été cyberharcelée récemment. "Laissez-la faire le beau chemin qu’elle mérite, honte à tous les jaloux et haineux", a déclaré l’actrice.

"Un sentiment de ne pas être dans le bon corps" chez Lena Situations

Pas plus de trois jours plus tard, c’est au tour de Lena Mahfouf d’avoir été attaqué avec les mots reproches. "Grosses cuisses", "Trop de hamburgers", "Une dinde enveloppée dans son filet", ont craché plusieurs comptes sur les réseaux sociaux à l’encontre de l’influenceuse, dont la robe laissait apparaître le haut des jambes.

Cette fois, Lena Situations a réagi elle-même aux attaques dont elle a été victime, partageant dans sa story Instagram – où elle a plus de 4 millions d’abonnés – des messages insultants à son encontre, suivis d’une prise de parole où elle reconnaît aussi avoir souffert de ces dizaines de messages : "J’ai pris du poids, j’en suis consciente (…) Depuis deux ans j’ai fait le choix de ne plus utiliser aucun filtre afin de montrer une image honnête (…) J’essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens à l’aise pour partager des facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix", explique-t-elle. "Ce sentiment de ne pas être dans le bon corps est un sentiment nouveau", a-t-elle déclaré.

Là aussi, elle a reçu le soutien de nombreuses personnalités ainsi que de sa communauté. "Moi, je vois une queen" a réagi la miss univers Iris Mittenaere. "Que personne n’abîme ton moment, ta liberté, ta joie", a également commenté Alex Lutz. Même le compte officiel de la créatrice Vivienne Westwood a publié un coeur en guise de soutien. L’influenceuse a aussi reçu un message de soutien du ministre de l’Économie Bruno Le Maire, qui a appelé à "nous accepter tels que nous sommes".