"Dégâts" et "personnel sous pression" : ce que dit le rapport sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijiia, la plus grande d'Europe, [occupée par les troupes russes](Ukraine : au cœur de la centrale de Zaporijjia, tenue par les Russes, et qui inquiète le monde entier), est au centre des préoccupations internationales en raison des bombardements incessants dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Dans un rapport publié mardi, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) juge "la situation actuelle intenable" à cause des bombardements. Toujours selon le rapport, il faut mettre en place au plus vite une "zone de sécurité" pour prévenir un accident nucléaire.

"Dégâts importants", "personnel sous pression" et "menace constante" : France Inter vous résume ce que contient le rapport publié quelques jours après la visite de 14 experts de l'AIEA sur place.

Vitres brisées, toitures éventrées

Située près de la ville d'Energodar sur le fleuve Dnipro, la centrale possède six des 15 réacteurs ukrainiens, capables d'alimenter quatre millions de foyers. Le site, non loin de la péninsule ukrainienne de la Crimée (sud) annexée par Moscou en 2014, est tombé aux mains des troupes russes le 4 mars, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Les bâtiments ont alors subi des "dégâts importants" et par la suite, "l'intégrité physique" du site, survolé notamment par des missiles, a été "violée" à plusieurs reprises, indique l'instance onusienne, soulignant que les bombardements se sont intensifiés depuis le mois d'août. Dans son rapport, l'Agence recense les différents dommages qu'elle a pu constater au cours de la mission. Sur des photos, on voit notamment des vitres brisées et des toitures éventrées.

"Menace constante" sur la centrale

Le rapport note également "avec inquiétude que les frappes auraient pu toucher des structures, systèmes et composants" essentiels à la sûreté. "C'est une menace constante", avertit Rafael Grossi, chef des 14 experts de l'AIEA qui se sont rendus sur les lieux. Alors que les activités militaires ont endommagé les lignes électriques, la centrale a été déconnectée vendredi soir du réseau externe et opère désormais avec une ligne de secours.

Il ne reste plus qu'un seul réacteur en fonctionnement. Il continue à produire l'électricité nécessaire pour le refroidissement du combustible nucléaire et les fonctions de sécurité. Les autres se trouvent en maintenance ou à l'arrêt. "Les niveaux de radiation dans la zone demeurent normaux", selon les informations fournies à l'AIEA.

Des employés ukrainiens "sous pression"

Le fonctionnement de la centrale est toujours assuré par des employés ukrainiens. L'Agence internationale de l'énergie atomique assure qu'ils sont confrontés "à des circonstances très difficiles", du fait de "la présence de personnel miliaire russe, de véhicules et d'équipement à différents endroits du site". Des experts du groupe russe Rosatom ont également été envoyés sur place, "ce qui pourrait conduire à des interférences et frictions dans le processus de prise de décision" selon l'Agence. Sur place, il y aurait environ 900 personnes, contre 1.230 en temps normal. Toutes sont soumises à "un stress permanent". Rafael Grossi condamne également "tout acte violent commis contre des employés".

L'AIEA veut une "zone de sécurité" à la centrale

Deux experts de l'AIEA restent de façon permanente sur place. L'Agence appelle à "cesser tout de suite les bombardements pour éviter de provoquer de nouveaux dommages aux installations" et préconise "l'établissement d'une zone de sécurité nucléaire et de protection". "Il est urgent de prendre des mesures", a estimé l'agence onusienne avant d'insister : "Les bombardements sur le site et dans les environs doivent cesser tout de suite pour éviter de provoquer de nouveaux dommages aux installations".