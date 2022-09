Déjà 5,5 millions d’euros récoltés au Z Event : "Ça va être colossal" pour les associations bénéficiaires

Le compteur n’en finit plus de grimper. A 19 heures, dimanche, le Z Event a déjà récolté 5,5 millions d’euros. Cette septième édition avait commencé avec un premier record. Quatre heures après le début l’évènement caritatif, un million d’euros de promesses de don avait été levé. Diffusé sur la plateforme Twitch , le Z Event rassemble 57 stars du streaming au palais des congrès de Montpellier pour lever des fonds. Au programme : défi déjanté, karaokés, match de catch, tournoi sur le jeu Les Sims etc. Samedi soir, l’acteur Alain Chabat est même venu animer un jeu "Question Pour Un Streamer" à la manière de "Burger Quiz", un succès. Avec plus de 200.000 spectateurs, l’émission était la plus suivie au monde samedi sur Twitch.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des dons qui "changent la donne"

Tous ces streamers s’amusent pour la bonne cause. Le Z Event est l’un des évènements caritatifs les plus suivis en France. L’an passé, dix millions d’euros ont été collectés au profit d’Action contre la faim. Cette année, cinq associations se partageront les dons. Leur point commun : elles sont engagées dans la protection de l’environnement, chacun à leur manière. Sea Shepherd, WWF, LPO, Time For The Planet et The Sea Cleaners.

Publicité

"Cela va vraiment changer la donne pour notre budget", explique à France Inter Lamya Essemlali, la présidente de l'association Sea Shepherd France. "Ça va être colossal, ça va changer les choses" poursuite la militante. Avec les dons, l’association compte acheter un bateau. "On a 3.000 kilomètres de côte en France, avec énormément d’enjeu lié à la biodiversité marine. Pour l’instant, l’antenne française ne bénéficie que de très petites embarcations qui ne nous permettent pas d’aller en mer suffisamment longtemps". Elle souhaiterait faire des patrouilles sur plusieurs jours en mer, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Le "Z Event, on en rêvait", témoigne Yves Verilhac, le directeur général de la LPO, interrogé par l’AFP. "C'est bluffant de voir tous ces talents qui nous donnent une opportunité énorme pour démultiplier notre action. Nous avons beaucoup de projets, dont certains ne peuvent pas aboutir faute de moyens, comme la lutte contre l'extinction de l'oiseau Monarque de Fatu Hiva ou pour sauver le vautour gypaète", détaille-t-il.

La photo de famille de cette édition 2022 du Z Event. © AFP - Pascal Guyot

Une dernière édition de cette ampleur

L'édition 2022 a été, en amont, émaillée d'une vive polémique sur les réseaux sociaux à la suite du premier choix des organisateurs de faire bénéficier les fonds levés cette année à la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand, soupçonnée notamment de "greenwashing" par les internautes.

Ce Z Event pourrait être l’un des derniers organisés sous cette forme, avec autant d’invités, et des ambitions plus modestes. "Cela fait plusieurs années qu'on se dit qu'on va réduire la voilure. On est arrivé au bout d'un cycle", a confié à l'AFP Alexandre Dachary. "Ce serait très bien qu’on lève moins d’argent pour désacraliser cette course vers le 'toujours plus'. Tous les ans, depuis le premier million, j’attends qu’on plafonne" ajoute au journal Le Monde son compère Adrien Nougaret, alias ZeratoR.