Delerm-Trintignant : "Je me suis toujours dit que j'avais discuté avec lui la dernière belle soirée de sa vie"

Dans Deauville sans Trintignant, Vincent Delerm chante l'histoire d'un couple sous la pluie à Deauville. Dans cette chanson, il a introduit un extrait du film de Claude Lelouch, un monologue de Jean-Louis Trintignant qui remonte en voiture à Paris, car Anouk Aimée lui a adressé un télégramme amoureux. Lelouch avait d'ailleurs demandé à Trintignant d'improviser.

Dans Le Grand Atelier consacré à l'acteur disparu en juin dernier, Vincent Delerm raconte à Vincent Josse l'histoire de cette chanson et sa rencontre, un soir d'été avec le comédien.

Vincent Delerm voulait donc absolument utiliser cette voix et ce trajet en voiture dans l'une de ses chansons. À l'époque il croise souvent Thomas Fersen dans les couloirs de sa maison de disque. Fersen est un ami proche de Marie Trintignant : "Marie Trintignant avait entendu la chanson et c'est elle qui l'a fait passer à Jean-Louis. Ça a sans doute aidé à ce qu'il dise oui pour qu'on puisse utiliser cette voix."

Lors de la tournée qui suit la sortie de ce premier album, Vincent Delerm se produit à Avignon, au théâtre du Chêne noir. Jean-Louis Trintignant vient assister au spectacle, mais ne reste pas pour saluer le chanteur. En revanche, il lui envoie un mot : "Il m'a envoyé un petit mot hyper gentil pour dire qu'il était timide et qu'il avait beaucoup aimé la soirée. Un mot que j'ai gardé précieusement et que j'ai toujours."

La rencontre aura finalement lieu quelques semaines plus tard, fin juillet 2003, à Nyons, au Paléo Festival : "Il y avait 10 000 personnes debout et on m'a dit l'après-midi 'Monsieur Trintignant voudrait venir avec sa femme'." Hors de question de mettre l'acteur dans la fosse. On l'installe donc dans les coulisses, à l'endroit où le chanteur entre sur scène. "Je l'ai vu juste au moment de rentrer sur scène. Et puis surtout juste après, je faisais la chanson, avec sa voix qui en plein air résonnait partout, et moi je savais qu'il était derrière, dans mon dos. Je pense qu'aujourd'hui, je me débrouillerais pour le faire venir saluer à la fin de la chanson, mais là je débutais, je me suis dit 'faut pas faire le malin avec le fait qu'il y a Trintignant qui est derrière'. Donc j'ai rien dit. Mais cette sensation....."

Cette soirée prendra rétrospectivement une autre dimension

Après le spectacle, le comédien reste cette fois-ci et les deux hommes échangent un long moment : "C'était peut-être que 20 minutes, mais pour moi, c'était longtemps. Il m'a dit des trucs, sur mon attitude sur scène, des trucs de comédien, donc j'étais hyper hyper heureux de ça. Et là, par contre, c'est vraiment triste c'est que c'est cette nuit-là que Marie est morte et donc je me suis toujours dit que j'avais discuté avec lui la dernière belle soirée de sa vie."