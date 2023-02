"Delilah" : une chanson populaire des supporters de rugby gallois bannie, elle raconte un féminicide

La chanson "Delilah" est un classique dans les tribunes du Millennium Stadium, l’antre de l’équipe nationale de rugby galloise, mais un classique désormais interdit d’entonner. La Fédération demande aux supporters de ne plus chanter cette chanson populaire de Tom Jones, et notamment samedi, lors du premier match du tournoi des six nations contre l’Irlande à Cardiff. Elle suscite la controverse à cause de ses paroles. Elle décrit le meurtre d’une femme par son partenaire jaloux.

Un féminicide raconté dans les paroles

"Delilah" est sorti en 1967, écrit par Barry Mason et interprété par Tom Jones. Ce standard de la chanson populaire galloise a culminé à la deuxième place des charts britannique l’année suivante. Le morceau est devenu un hymne pour les supporters lors des avants-matchs ou la mi-temps, repris par une chorale et un orchestre avant l’entrée des joueurs.

À cause des paroles de cette ballade, la fédération galloise avait déjà décidé de retirer en 2015 des musiques diffusées lors de la mi-temps. Cette fois, elle va plus loin en choisissant de bannir totalement le morceau. En résumé, la chanson raconte l’histoire d’un homme jaloux qui poignarde sa femme, Delilah, car il l’a vu avec un autre homme. On peut entendre : "Au lever du jour quand cet homme est parti, j'attendais. J'ai traversé la rue jusqu'à sa maison et elle a ouvert la porte, elle est restée là à rire, j'ai senti le couteau dans ma main et elle n'a plus ri." En 2014, le musicien et homme politique Dafydd Iwan avait déjà demandé aux supporters gallois d’arrêter de chanter ce morceau en tribune, car cela "a tendance à banaliser l'idée de tuer une femme".

La fédération de rugby en proie à des affaires

Dans un communiqué que Fox Sports a consulté , le porte-parole du Millenium stadium écrit : "Nous avons déjà demandé conseil à des experts sur la question de la censure de la chanson, et nous sommes conscients qu'elle est problématique et dérangeante pour certains supporters en raison de son sujet."

Cette décision de la fédération peut apparaître comme un contre-feu. Elle intervient à un moment délicat pour les arcanes du rugby gallois. Sa direction connaît des remous depuis la diffusion d’un documentaire de la BBC . Le directeur général de la WRU a démissionné, après des allégations de sexisme, de misogynie et de racisme dans ses rangs. Deux femmes se sont plaintes d'une "culture toxique", un autre ancien employé a entendu des propos racistes lors d’une réunion de travail. L'ancienne responsable du rugby féminin du Pays de Galles assure qu'elle avait envisagé de se suicider .

Les supporters vent debout

Reste à savoir si les supporters du XV du Poireau suivront. Un média gallois, WalesOnlines , donne la parole à plusieurs fans de rugby. "Ils n'arrêteront jamais de chanter ce morceau", prédit l’un d’eux. "J'espère que chaque fan gallois le chantera fort et fier. Décision ridicule", affirme Olwen. Pour Jospehina, "les gens ne la chantent pas à cause du sujet de la chanson, ils la chantent parce que c'est une chanson à chanter ensemble". Elle ajoute : "Ce morceau est chanté à l'unisson parce que cela donne un sentiment de bien-être."

Dans le temple du rugby londonien, à Twickenham, de nombreux supporters anglais continuent d’entonner ‘Swing Low, Sweet Chariot’. Cette chanson fétiche des fans britannique est à la base un chant d’esclaves. Au lieu de l’interdire, la fédération anglaise a préféré sensibiliser sur l’histoire du morceau.