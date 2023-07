Que change le terme "d'homicide routier", qui va remplacer "l'homicide involontaire" ?

Même Matignon le reconnaissait dimanche soir : il s'agit avant tout d'une mesure symbolique. "On vient marquer qu'on entend le caractère inacceptable de cette qualification 'd'involontaire'", assure l'entourage de la Première ministre. "C'est une reconnaissance des victimes." Élisabeth Borne a annoncé ce changement de nom lundi après-midi, à l'issue d'une réunion du Comité interministériel de la sécurité routière, la première depuis cinq ans. Mais en quoi consiste réellement cette mesure, pourquoi est-elle revenue sur le devant de la scène, et quelles conséquences aura-t-il ?

Une réécriture d'un article du Code pénal

L'idée est de modifier l'actuel article 221-6-1 du Code pénal , sur les homicides involontaires causés par des conducteurs. Il précise actuellement que "lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire 'de prudence ou de sécurité' [...] est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende". Élisabeth Borne souhaite y remplacer le terme "homicide involontaire" par "homicide routier".

Publicité

"On ne change rien d'autre, on change la dénomination des faits", assure Matignon. Les peines restent donc les mêmes : jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, qui peuvent passer à sept ans en cas de circonstance aggravante, et jusqu'à dix ans s'il y a deux circonstances aggravantes ou plus. Ces circonstances aggravantes comprennent notamment le taux d'alcoolémie, l'usage de substance stupéfiantes, l'absence de permis, le dépassement de la vitesse maximale autorisée ou le fait d'avoir fui les lieux après l'accident.

D'où vient cette idée ?

Elle n'est pas nouvelle : cela fait une dizaine d'années que deux familles de victimes de la route demandent la création d'un délit "d'homicide routier" spécifique. Une revendication reprise notamment par le chef étoilé Yannick Alléno après la mort de son fils Antoine en mai 2022. Il avait été percuté par un chauffard alcoolisé et sous stupéfiants à Paris.

"Un homicide routier, c'est quoi ? C'est un individu qui consomme de l'alcool ou de la drogue au-delà des seuils autorisés par la loi", estimait ainsi son père en mai dernier . "Personne ne l'a forcé à consommer quoi que ce soit. Ce même individu rentre dans son véhicule, personne de l'a forcé à rentrer dans son véhicule. Il tourne la clé et démarre. Sous l'emprise de stupéfiants, il tape quelqu'un et le tue. Il y a une action volontaire depuis le début."

Pour les familles de victimes, le terme "involontaire" devenait, en effet, inacceptable. Même si toute la subtilité juridique est justement de déterminer où s'arrête le côté volontaire d'une série d'actions qui aboutit à la mort de quelqu'un sur la route : peut-on considérer que prendre volontairement le volant dans certaines circonstances est équivalent à tenter volontairement de tuer quelqu'un ?

Pourquoi le terme est-il revenu sur le devant de la scène ?

Le 10 février dernier, le comédien Pierre Palmade percute sur la route une autre voiture roulant en sens inverse. L'accident fait trois blessés graves, dont un enfant de six ans et une femme enceinte qui perd son bébé qu'elle portait. L'émotion est très vive dans le pays, d'autant que l'humoriste avait consommé des drogues, dont de la cocaïne, avant de prendre le volant.

Quelques jours plus tard, dans le Journal du Dimanche, Gérald Darmanin s'empare de la question et assure vouloir "renommer en 'homicides routiers' les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool". Élisabeth Borne reprend elle aussi l'idée le 28 ans, tout comme son garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le projet final semble toutefois différent de la proposition de Gérald Darmanin, puisqu'elle renomme simplement l'ensemble des "homicides involontaires" au volant en "homicides routiers", pas uniquement ceux liés à l'alcool et aux stupéfiants.

Qu'en pensent les associations et spécialistes ?

Si elles saluent la fin du terme "involontaire", qui choquait, les associations ne cachent pas une certaine déception. "On pensait quand même qu'ils iraient plus loin que le changement sémantique. C'est mieux que rien, mais quel est le message ? On voulait surtout des sanctions plus sévères et des mesures d'accompagnement", regrette Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière, interrogé par l'AFP.

"C'est une mesure populaire, qui n'entraîne aucune conséquence technique. On change un mot. Mais est-ce une mesure de sécurité routière ? Non", tranche de son côté l'avocat spécialisé Me Vincent Julé-Parade. Un autre avocat estime lui que les peines actuelles étaient de toute façon "suffisantes". "Ce changement est pour marquer la différence. Les peines sont assez sévères, notamment quand il y a deux infractions réunies, comme l'usage de stupéfiants ou la consommation d'alcool."

Me Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiète lui d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", indique-t-il à France Inter.

Y aura-t-il d'autres évolutions ?

Ce n'est pas totalement exclu. Interrogé par France 2 ce lundi , le ministre des Transports Clément Beaune assure qu'au-delà du simple changement de terme, "l'idée générale est de durcir les règles pour celles et ceux qui prennent le volant, notamment celles et ceux ayant pris de l'alcool ou des stupéfiants". "On a vu malheureusement, encore ces dernières semaines, que cela pouvait causer des drames totalement injustifiables. Il y a beaucoup d'autres mesures qui seront discutées."

Un "homicide routier" avec deux circonstances aggravantes est actuellement puni des plus hautes peines possibles pour un délit (10 ans d'emprisonnement). Pour aller au-delà, il faudrait passer à la qualification de "crime", et donc considérer un accident de la route mortel comme aussi "grave" aux yeux de la société qu'un viol ou un homicide volontaire.