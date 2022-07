Dématérialisation des services publics : des dizaines de milliers de réclamations à la Défenseure des droits

C'est un sujet qui occupe une bonne partie du temps les équipes du Défenseur de droits tous les ans depuis plusieurs années. L'institution reçoit des dizaines de milliers de réclamations liées de près ou de loin à la dématérialisation des services publics, comme détaillé dans son dernier rapport d'activité pour l'année 2021 publié ce mardi. Des situations qui "portent atteinte au atteinte au principe d'égal accès au service public".

Plusieurs programmes de modernisation et de réorganisation des services publics ont conduit à cette transformation numérique, avec pour effet toujours plus de démarches qui se font désormais en ligne alors qu'elles donnaient lieu auparavant à un contact direct (et un accompagnement direct) entre les usagers et les agents à un guichet ou dans un bureau. Une dématérialisation "à marche forcée" génératrice de nombreux problèmes, incompréhension face aux formulaires, impossibilité de parler au téléphone avec un agent, oublis, erreurs ou craintes des erreurs, et ce malgré la création d'espaces France Services depuis 2020, subventionnés par l'État, pour l'accompagnement d'usagers dans leurs démarches.

Un obstacle pour une partie de la population

"Toute personne peut, un jour, rencontrer un blocage incompréhensible face à une formulaire en ligne, ne pas parvenir à joindre un agent, échouer à dénouer un problème", note le rapport. Toutefois certains publics sont plus touchés par des situations difficiles. Comme détaillé dans son rapport publié en février 2022, la Défenseure des droits identifie, parmi les plus pénalisés, les personnes âgées (qui sont encore peu formées à l'utilisation d'Internet), les jeunes, les personnes handicapées, les détenus en prison, les étrangers, et de façon transverse, les personnes en situation de précarité.

"Une personne sur cinq n'a pas d'ordinateur ni de tablette chez elle, et un jeune sur quatre dit avoir du mal à faire des démarches en ligne", expliquait en février dernier Claire Hédon au micro de France Inter . "Il y a un certain nombre de personnes pour qui ça complique les démarches et ça devient un obstacle. Chacun de nous peut être confronté au fait qu'on n'y arrive pas, qu'on a coché la mauvaise case, et qu'on n'arrive plus à joindre personne."

Enfin, cette transformation atteint par ricochet tout un public en lien direct avec certaines personnes en difficultés, comme les proches, les aidants sur qui pèsent déjà d'autres tâches déléguées, ou encore les travailleurs sociaux, qui se voient récupérer la charge administrative et les éventuels problèmes qui vont avec.

"C'est au service public de s'adapter"

Comme le souligne la Défenseure des droits, c'est une partie de la logique même de service public qui s'inverse : c'est à l'usager de s'adapter à la transformation numérique du service public. On a pu observer "un report systémique sur l’usager de tâches et de coûts qui pesaient auparavant sur l’administration. On demande progressivement à l’usager d’assumer la responsabilité de se former, de se faire aider, de s’équiper. On assiste alors au renversement d’un des trois principes du service public, l’adaptabilité, qui devient une qualité attendue de l’usager pour qu’il puisse accéder à ses droits, plutôt qu’une exigence incombant aux services publics eux-mêmes."

Il est attendu de l'usager de "comprendre les enjeux de la démarche, le langage administratif, ne pas commettre d’erreur au risque de se retrouver en situation de non-accès à ses droits". Or pour Claire Hédon, "c'est quand même au service public de s'adapter, et pas à l'utilisateur de s'adapter à la dématérialisation." Il est indispensable, selon elle, de réintroduire de l'humain, des agents, sur les lieux dédiés.

Un phénomène d'abandon

Plusieurs conséquences sont identifiées aux difficultés des usagers. La première c'est bien souvent une situation de frustration au mieux, de colère au pire face à un problème et l'absence de solution efficace. On constate aussi un phénomène d'abandon de droits, qualifié dans le rapport de "non-recours", face à la fastidieuse tâche que peut représenter le fait de vouloir effectuer une démarche et du risque de ne pas faire correctement.

Des erreurs qui ne sont d'ailleurs pas sans risque. La crainte d'un contrôle et d'une sanction participe à l'abandon des démarches par les usagers. Par ailleurs le 22e baromètre de l'Institut Paul Delouvrie r publié en janvier 2022, sur la vision des services publics par la Français, montrait notamment que près de la moitié des sondés estimaient que les services publics manquent de "compréhension à l'égard des erreurs de bonne foi commises pas les usagers."