"Déménager", "ne pas faire d'enfant" : comment ces chaleurs extrêmes influencent nos projets de vie

"Le spectacle d'une dystopie". La vague de chaleur caniculaire qui s'est abattue sur la France ces derniers jours, accompagnée d'incendies dévastateurs, a réveillé bon nombre d'angoisses face à la perspective d'étés de plus en plus suffocants. D'après Météo France, ces épisodes de chaleur extrême devraient doubler d'ici à la fin du siècle. Face à cette situation, nous avons lancé un appel à témoignages : comment les vivez-vous ? Avez-vous déjà commencé à adapter votre mode de vie, ou songez-vous à le faire prochainement ?

"Difficile à vivre et angoissant", "le début de la fin du monde", "le présage d'un cataclysme planétaire" : vous n'avez pas manqué de superlatifs pour décrire votre ressenti, dans un contexte global d'inquiétude. Sur les dizaines de réponses que nous avons reçues, seules deux décrivent une situation "logique " et s'insurgent que l'on "parle du beau temps comme d'une catastrophe".

Modifier son rythme en fonction de la chaleur

"Ces vagues de chaleur sont pénibles et inquiétantes, car cela ne fait que commencer", témoigne auprès de France Inter Odile, 62 ans, professeure des écoles qui vient de terminer sa carrière. Actuellement en vacances et à la retraite en septembre, elle a adapté l'organisation de sa journée à cet épisode caniculaire : "Lever plus tôt pour faire du sport. Aération de la maison et ensuite fermeture des volets jusqu'à 21h. Sieste l'après-midi pour récupérer le sommeil [perdu] le matin", énumère-t-elle méthodiquement. "Honnêtement je ne me serais pas vue continuer dans les classes surchauffées. Au-dessus de 30°, il n'est pas possible de travailler, pour les élèves et pour moi-même", confie celle qui se dit "politico-anxieuse", dans la mesure où, selon elle, "nos politiques ne font rien pour arrêter cette montée" des températures.

À l'inverse, beaucoup n'ont pas la possibilité d'adapter leur rythme quotidien à la chaleur, ni de s'isoler dans des endroits climatisés. Laure, 25 ans, est étudiante à Paris : la journée "je suis soit chez moi, soit en bibliothèque universitaire", raconte-t-elle, "il y fait chaud dans les deux cas."

Changer d'habitat, quand on le peut

Selon la climatologue Françoise Vimeux, il est possible que les températures en France dépassent ponctuellement les 50 degrés "dans quelques années" seulement. Pour s'adapter à cela, certains ont déjà pris les devants et changé de région ou de domicile, quand leurs ressources financières le leur permettent. "Nous venons de déménager en Auvergne", raconte Olivier, ingénieur en informatique. "Nous avons choisi les hauteurs derrière Clermont-Ferrand, afin de pouvoir profiter d'un accès à la ville (hôpitaux, loisirs, trains) tout en ayant un accès à la nature et en échappant (un peu) aux vagues de chaleur", détaille-t-il.

De son côté, Corentin, qui réside en Bretagne, a opté pour "une maison en pierre avec plusieurs matériaux biosourcés", comme de la laine de bois. "Aujourd’hui, nous ne regrettons pas du tout car même si le coût est important, les caractéristiques de la maison (pierre et terre) conjuguées aux matériaux que nous avons choisis nous assurent un certain confort d’isolation", témoigne-t-il.

Pour d'autres, il s'agit de trouver des solutions dans leur résidence actuelle : "refaire l'isolation", changer les "volets", "investir dans des ventilateurs" voire "faire installer un climatiseur, malgré nos convictions écologiques", témoigne Nathalie, habitante de Montpellier. "Je n'arrivais plus à télétravailler les après-midi à cause de la chaleur", explique-t-elle. Même chose pour Lou, 30 ans, qui dit avoir conscience que cette climatisation, "c'est le serpent qui se mord la queue". Alors elle ne l'utilise que quand elle remarque que son animal de compagnie n'est "pas bien".

Toutefois, procéder à ces ajustements a un coût. "Nous voulons refaire l'isolation de notre étage mais il n'y a pas assez d'aide financière à notre niveau, donc on reporte le projet chaque année", regrette Anne, dans les Hautes-Alpes. Nathalie aimerait aussi investir dans "une résidence secondaire au frais", mais n'en a pas "les moyens".

Emploi, grossesse... des projets d'avenir modifiés

Sur l'ensemble des personnes ayant répondu à notre appel à témoignage, la moitié constate que ces vagues de chaleur, et plus globalement le réchauffement climatique, influencent leurs projets d'avenir. Quand il ne s'agit pas de changer de lieu de vie, certains envisagent de changer d'emploi. Olivier, nouvel auvergnat, réfléchit à quitter son poste d'ingénieur en informatique "ou au moins à participer activement à des activités écologiques". Thomas, lui, aimerait "trouver un travail qui aide à réparer les dégâts, qui aille dans le bon sens", par exemple du "nettoyage de cours d'eau, de la plantation d'arbres, ou l'entretien et la protection d'espaces naturels". Corentin et sa compagne, qui travaillent respectivement dans la protection de l'enfance et le secteur médico-social doivent faire une heure de route pour se rendre au travail chaque jour. "L’idée de changer de branche professionnelle pour trouver un travail plus près de chez nous nous traverse parfois l’esprit", raconte-t-il.

Par ailleurs, le réchauffement climatique a parfois des conséquences sur le désir de maternité ou de paternité. "Avoir des enfants dans ces conditions nous parait inconcevable", témoigne Noémie, 34 ans, résidant en Dordogne. "Quelles conditions allons-nous leur offrir ?", s'interroge-t-elle. Même chose pour Sophie, fonctionnaire territoriale à Caen et qui ne se voit pas "donner naissance à un enfant dans un tel monde". "Il est trop tard pour moi, qui ait eu trois enfants, mais c'est sûr que si j'étais plus jeune je n'aurais pas d'enfants", témoigne de son côté Armella, cadre administrative retraitée du CNRS. "Je comprends l'angoisse de mon fils qui a deux petites filles et s'interroge sur leur avenir", poursuit-elle. Nina, infirmière et maman de deux enfants envisage de "leur dire qu'ils devraient songer à ne pas devenir parents plus tard…"

Vivre l'éco-anxiété au quotidien

Ces vagues de chaleur sont aussi souvent source d'anxiété, à des degrés divers. Plusieurs des personnes ayant répondu à notre appel à témoignages disent souffrir "d'éco-anxiété", comme plus de la moitié des jeunes dans dix pays du monde, selon une étude de la revue The Lancet. Annabelle, "éco-anxieuse", raconte avoir développé "des tocs de vérification, de l'insomnie", durant les fortes chaleurs ou d'autres évènements météorologiques exceptionnels. Pour Sylvie, cela se manifeste depuis deux ans par "de la tristesse", un "manque de dynamisme" et du "désespoir".

"Il m'arrive de rester éveillé plusieurs heures la nuit, de ne pas trouver le sommeil, de me poser la question 'quoi faire ?', 'être père ou non?', 'est-ce que travailler dans une entreprise, payer un loyer, a du sens dans ce contexte ?', 'comment protéger la nature, les animaux?' ", témoigne de son côté Thomas. "Cela me met en colère, me frustre et augmente mon stress."

Fanny, elle, est ingénieure de recherche au CNRS. Elle "pleure " parfois en pensant aux "conditions environnementales et sociales dans lesquelles vivra [sa] fille". Enfant, elle allait randonner sur un glacier dans les Hautes-Alpes, glacier qu'elle n'a "pas reconnu", lorsqu'elle y est retournée en 2019. Celui-ci "avait reculé de plusieurs centaines de mètres et était inaccessible. Ça m'a tellement bouleversée que je n'en ai pas dormi de la nuit", raconte-t-elle. Aujourd'hui, elle se sent "coupable", "enfermée" et en "colère", notamment face à ses "parents climatosceptiques". Si certains ressentent seulement de "l'inquiétude", d'autres parlent de "colère froide", de "tristesse" voire de "dégoût" face à la situation climatique.

Agir avec "ses petits moyens", malgré l'impuissance

Ces manifestations du réchauffement climatique incitent certains à agir, quand d'autres rapportent un sentiment d'impuissance. Anne, qui n'est pas éco-anxieuse, réfléchit à chacun de ses gestes : "ouverture du robinet, [conservation] de l'eau de la baignoire pour arroser, tri et réduction des déchets assidus, déplacements en navette". Elle s'investit dans ces "petits actes du quotidien", qui lui semblent toutefois "inutiles face à la stupidité des décisions gouvernementales".

Même chose pour Frédérique qui agit avec "ses petits moyens" : elle "ne mange plus de viande", ne prend "pas l'avion", mais "il n'y a pas un jour où je ne suis pas dégoutée de voir l'inaction des pouvoirs publics", dit-elle. "Je ne sais pas comment agir. À mon échelle individuelle, je ne prends plus l'avion depuis quatre ans, je me déplace un maximum en vélo et en train, je consomme des produits locaux, je fais attention aux emballages. Mais j'ai surtout le sentiment que le colibri c'est fini. Il faut que l'État prenne des mesures fortes, des mesures incitatives voire coercitives. Et actuellement ils ne font rien. Je me sens impuissant", résume Rémy, ingénieur à Lyon.