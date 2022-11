Démesure, fierté arabe et alcool discret : carnet de bord d'un journaliste à la Coupe du monde

C'est à coup sûr une Coupe du Monde de foot très particulière qui se déroule au Qatar jusqu'au 18 décembre. Décriée (et parfois boycottée) en raison de son coût écologique, du traitement des travailleurs étrangers, du non-respect des droits des femmes et des LGBTQI+ par ce riche État gazier... Mais à quoi ressemble cet événement, vu de l'intérieur ? Jérôme Val, envoyé spécial de Radio France au Qatar pour suivre le Mondial, nous livre ses impressions au jour le jour depuis son arrivée sur place.

Samedi 19 novembre : morne plaine

La veille d’une Coupe du monde, c’est d’ordinaire un joyeux bazar : des supporters dans tous les coins, de la musique et des chants. La planète entière débarque dans le pays organisateur. Sauf cette année. Vol QR 042, aéroport international Hamad de Doha. Trois supporters mexicains avec leur large sombrero sur la tête prennent leurs valises sur le tapis roulant. Deux Sénégalais chantent à tue-tête, sous l’œil intrigué d’un douanier qatarien, peu habitué à ce genre "d’exubérances". Un taxi me conduit à l’hôtel. Son chauffeur est un Ghanéen qui vit depuis sept ans dans l’Emirat. "La ville est belle ?", lui demande-je. "Oui, ça va", me répond-il, avec l’envie de ne pas m’en dévoiler plus.

Arrivée à l’hôtel Hampton, tout près de la Corniche. C’est là que logent de nombreux journalistes étrangers. Le nom complet de l’établissement : Hampton by Hilton "Old Town". Le bâtiment le plus vieux du quartier doit avoir tout au plus trois ans ! Ce n’est qu’une succession de hauts édifices, dont un entièrement doré. C’est chic !

Aéroport international Hamad de Doha © Radio France - Jérôme Val

Dimanche 20 novembre : le mirage Al-Bayt

C’est le grand jour : le coup d’envoi de la 22ème Coupe du monde est donné. Direction le nord du Qatar pour le match d’ouverture Qatar/Equateur. Une heure de route, les gratte-ciels laissent la place à de plus petits bâtiments, puis au désert rocailleux. Et tout à coup, dans la brume de chaleur, la silhouette du stade Al-Bayt nous apparaît. Tel un mirage.

L'édifice a été construit au milieu de nulle part : une architecture en forme de tente des peuples nomades de la région. L’intérieur du toit est recouvert de grands tissus colorés, comme un rappel à l’histoire du Qatar. Ce stade est aussi un symbole des dérives de la compétition : selon le journal britannique "The Guardian", c’est sur ce chantier, balayé par un vent chaud et étouffant l’été, qu’il y aurait eu le plus de victimes. Impossible de ne pas y penser.

L’image de cette soirée inaugurale, ce sont ces spectateurs qatariens qui quittent leur siège au fil de la deuxième période. A la fin du match, le stade est à moitié vide. "Nous n’avons pas l’habitude d’aller au stade mais de regarder le foot à la télévision, en famille et avec des amis", nous assure l’un d’entre eux. En plus, le match est pauvre. Le mondial ne pouvait pas aussi mal démarrer.

Dans la brume de chaleur, la silhouette du stade Al-Bayt nous apparaît © Radio France - Jérôme Val

Lundi 21 novembre : mais c’est quoi cette ville ?

Je prévois un reportage sur la presqu’île artificielle de Qetaifan, au nord de Doha. Et c’est parti pour trois quart d’heure de route. Les mêmes paysages : des gratte-ciels et encore des gratte-ciels. Les architectes doivent s’en donner à cœur joie. On emprunte de larges avenues de bitume, quatre ou cinq voies selon les portions. Et quand les routes se croisent, ça donne d’énormes carrefours. Énormes, comme le sont les stations-services, rutilantes et à faire pâlir de jalousie un automobiliste français. Ici, un plein, c’est au maximum 15 euros. Le prix d’une pinte de bière !

La voiture ici a d’ailleurs un statut à part. Dans beaucoup de bâtiments, dont celui qui sert de centre d’accréditation pour ce mondial, les parkings sont en surface et les bureaux et les êtres humains en sous-sol. Histoire de garder un peu de fraîcheur certes mais visuellement, c’est particuliers. L’autre moyen de se déplacer, c’est le métro : trois lignes de couleurs (verte, rouge et jaune), très pratiques pour les supporters pour aller au stade. Une curiosité aussi : on a l’impression d’entrer dans l’Orient-Express, des sièges confortables, des dorures un peu partout, presque à l’excès. Un métro à l’image du pays en somme.

Sur la presqu’île artificielle de Qetaifan © Radio France - Jérôme Val

Mardi 22 novembre : le sens de la fête ?

La nouvelle était tombée juste avant le début de la compétition : pas d’alcool autour des stades. Une hérésie pour de nombreux supporters pour qui, un Mondial, c’est de la bière et des jeux. Pour s’offrir une pinte (attention au porte-monnaie !), il faut boire caché. Quelques lieux connus des amateurs : un Irish Pub au 14ème étage d’un grand hôtel, le roof-top d’un autre luxueux hôtel où il faut s’acquitter d’un billet de 150 riyals qatariens (40 euros) et montrer patte blanche (en l’occurrence son passeport) pour pouvoir rentrer. Beaucoup de Britanniques et quelques Sud-américains tentent leur chance.

L’autre moyen pour acheter de l’alcool, c’est de demander un permis officiel délivré par les autorités : 2000 riyals par mois maximum (plus de 500 euros) pour des bouteilles et interdiction d’en consommer dans la rue. Si une bouteille vide est retrouvée sur la voie publique, un scan permet d’en retrouver le propriétaire. Au moins, on s’évite les défilés éthyliques de supporters dans les rues le soir !

Des supporters se retrouvent dans un pub au sommet d'un hôtel © Radio France - Jérôme Val

Jeudi 24 novembre : Lusail, la ville surgie de nulle part

Direction le stade de Lusail pour le match phare du jour entre le Brésil et la Serbie. Je m’arrête quelques heures dans cette ville nouvelle, au nord de Doha, construite à l’occasion de la Coupe du monde et trouver le bon qualificatif pour la décrire est périlleux : excentrique, fantasque, irréelle ou tout simplement inutile ? Il faut imaginer des dizaines de gratte-ciel sortis de terre en quelques années. Avant, il n’y avait que le désert et quelques plages.

À coups de dizaines de milliards de dollars, l’Émirat s’est offert une ville de 200 000 habitants. "La vie y est belle", me confie un habitant. Et tranquille : ce jour-là, on dirait une ville fantôme. Peu de circulation, presque personne dans les rues, si ce n’est les agents de sécurité et les gardiens à l’entrée des immeubles, des Indiens et des Pakistanais en très grande majorité. La seule foule, on la trouve à l’entrée d’un énorme centre commercial aux allures d’un grand palais austro-hongrois : toutes les grandes enseignes occidentales y ont leur espace.

Beaucoup de ces bâtiments à l’architecture toujours plus audacieuse sont des hôtels : des milliers de chambres. Mais après le Mondial dans quelques jours, qui les occupera ? Le Qatar aurait-il vu trop grand ?

Les Katara Twin Towers, hôtel de luxe symbole de la nouvelle ville de Lusail © Radio France - Jérôme Val

Lusail, nouvelle ville de 200 000 habitants continue ses constructions © AFP - Jérôme Val

Samedi 26 novembre : la fierté arabe

Depuis hier, le Qatar est officiellement éliminé de son mondial. Un pays hôte à la porte aussi précocement, c’est une première dans l’histoire de la compétition. L’Emirat n’en fait pas un drame national. L’élimination des "Al-Annabi" ("les Bordeaux") est accueillie dans la capitale avec un mélange de fatalisme et d’indifférence. Mais là n’est pas l’essentiel pour le Qatar.

Avec l’Arabie Saoudite séduisante, la cohorte colorée de supporters, le monde arabe brille sur et en dehors des terrains dans cette entame de Coupe du monde. La voilà, la fierté pour le monde arabo-musulman. Dans les tribunes, c’est un mélange de drapeaux tunisiens, marocains, saoudiens, qatariens et même palestiniens. C’est un aspect que nous n’avions sans doute pas assez mesuré, avec notre regard d’Européens et d’Occidentaux.

Dans un bus, je discute avec mon voisin de siège. Il s’appelle Khaled, ce Tunisien vit au Qatar depuis 12 ans. Il me montre son écusson : il est militaire dans la garde personnelle de l’émir. Et pour lui aucune ambiguïté, ce mondial est une réussite, quitte à chagriner les Européens. Ce sentiment est loin d’être isolé.