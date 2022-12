Démesure, hélicos, folie totale : les images délirantes du retour de l'équipe de foot argentine à Buenos Aires

Des supporters ivres de joie, des scènes de liesse : depuis dimanche, des millions d’Argentins fêtent la victoire de leur sélection nationale face à la France. Mardi, plus de cinq millions de personnes, selon une source de la municipalité, s'étaient massées sur le parcours de l'Albiceleste, entre le complexe de la Fédération argentine (AFA) à 32 km, et le cœur de la ville. Une foule compacte à perte de vue. À tel point que des médias ont décrit "la plus importante mobilisation populaire de l'histoire" de l’Argentine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le début de la parade en bus des argentins. © AFP - Luis ROBAYO

Le bus des joueurs de l'Argentin essaie de se frayer un chemin à travers la foule. © AFP - Tomas CUESTA

Un supporter argentin grimpe à un poteau sur le passage du bus de l'Albiceleste © AFP - TOMAS CUESTA

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des fans argentins attendent le bus de la sélection, à Buenos Aires. © Maxppp - Martin Sabala

Des supporters patientent sur la Plaza de Mayo, à Buenos Aires. © Getty - Manuel Avila

Au bout de quatre heures, le bus des "tricampeones", n'avait parcouru qu'une poignée de kilomètres, ralenti le long du chemin par des dizaines de milliers de supporters, avançant au pas au milieu d'une marée agglutinée aux couleurs bleu ciel et blanc. Les joueurs n’ont pas pu rallier le lieu d’arrivée prévue, l’Obélisque, point névralgique des célébrations, cet "emblème du peuple porteño", où la première fois fut hissé le drapeau national dans la capitale, en 1812. À la place, les champions du monde ont survolé tout le parcours prévu en hélicoptères.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des images de télévisions argentines ont montré, à un moment donné du parcours, un supporter tentant de sauter dans le bus des joueurs alors qu'il passait juste au-dessous d'un pont routier, mais manquant sa réception, et terminant sa chute dans la foule compacte qui suivait le bus à pied.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une fois la parade terminée à Buenos Aires, la fête ne s'est pas achevée pour autant. Dans les avenues un peu plus clairsemées, chansons, tambours, cornes de brume, et des drapeaux ciel et blanc, inombrables, portés à bout de bras, autour de la tête, de la taille, attestaient à la tombée du jour d'une liesse sur laquelle personne ne voulait baisser le rideau.