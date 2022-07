Démission de Mario Draghi, dissolution du Parlement : cinq questions sur la crise politique en Italie

Bientôt un nouveau Premier ministre de l'autre côté des Alpes. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a présenté jeudi sa démission au président Sergio Mattarella, qui en a pris acte et a annoncé en fin d'après-midi la dissolution du Parlement. Au lendemain de l'implosion de la coalition d'unité nationale, la présidence a demandé à ce que le gouvernement reste en place pour la "gestion des affaires courantes", jusqu'à l'organisation d'élections anticipées, probablement à l'automne. Jeudi dernier, Mario Draghi avait déjà tenté de démissionner une première fois, ce que lui avait refusé le chef de l'État. Pourquoi quitte-t-il le pouvoir ? Pourquoi avait-il déjà tenté de le faire il y a une semaine ? Que va-t-il se passer désormais en Italie ? Nous vous résumons les enjeux de la crise politique en cours de l'autre côté des Alpes.

Pourquoi Mario Draghi démissionne-t-il ?

Le premier ministre italien, économiste est ancien chef de la Banque Centrale Européenne (BCE) était depuis février 2021 à la tête d'une coalition d'unité nationale, composé de partis et mouvements allant de la gauche à l'extrême-droite. Jeudi 14 juillet, le mouvement 5 Etoiles (M5S), l'un des poids-lourds de cette coalition gouvernementale, a refusé de voter un texte clé, vécu comme un "vote de confiance" pour le gouvernement.

Face à cela, Mario Draghi a décidé de présenter une première démission à Sergio Mattarella, qui l'a immédiatement refusée. Mario Draghi était en effet arrivé au pouvoir il y a un an et demi pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, et beaucoup continuent de considérer qu'il est le seul homme capable de redresser le pays. Il a finalement accepté de continuer, à condition que les partis de sa coalition rentrent dans le rang autour d'un "pacte" de gouvernement. Il a donc soumis son gouvernement à un vote de confiance ce mercredi 20 juillet, qu'il a obtenu sur le fil. Toutefois, trois partis importants : Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini, et la formation populiste Mouvement 5 Etoiles (M5S), ont refusé de participer à ce vote. Mario Draghi a donc de nouveau présenté sa démission au président italien, qui cette fois en a pris acte.

Comment en est-on arrivé là ?

La crise politique planait sur Rome depuis déjà plusieurs mois. À l'origine notamment, des dissensions au sein du Mouvement 5 étoiles, qui possède une majorité relative au Parlement depuis sa victoire aux élections législatives en 2018. Le mouvement s'est scindé en deux camps : d'un côté, celui de Giuseppe Conte, chef de file du mouvement, ancien chef du gouvernement avant Draghi et gardien de la doctrine originelle du parti ; de l'autre Luigi Di Maio, chef de la diplomatie, qui joue désormais à fond la carte de l'ancien patron de la BCE et qui a même fini par claquer la porte du M5S pour fonder son propre parti début juillet.

Par ailleurs, le M5S est en difficulté face à ses électeurs : il plafonne aujourd'hui à 10-11% d'intentions de vote à l'approche des élections générales. Selon les observateurs, le mouvement a donc tenté de se repositionner dans l'opposition, en refusant de voter le texte de la coalition gouvernementale au Sénat ce 14 juillet. Mais cette stratégie n'a pas fonctionné, puisque Draghi a refusé de continuer à gouverner sans le M5S et a présenté sa première démission.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Des élections anticipées pour élire les 200 sénateurs et 400 députés au Parlement italien sont attendues en septembre ou octobre 2022. Celles-ci sont redoutées par la gauche et le centre, donnés battus dans les enquêtes d'opinion par la coalition dite "de centre-droit" qui réunit la droite de Berlusconi, et l'extrême droite représentée par la Ligue et par Fratelli d'Italia. Ce dernier, parti post-fasciste présidé par Giorgia Meloni, est en tête dans les intentions de vote (avec près de 24% de celles-ci), devant le Parti démocrate (22%) et la Ligue (14%), selon le dernier sondage de l'institut SWG, réalisé le 18 juillet.

Comment réagissent les partenaires européens de l’Italie ?

La démission du Premier ministre italien Mario Draghi, dont le profil était considéré comme un gage de sérieux dans un pays traditionnellement politiquement instable, a suscité jeudi de fortes craintes en Europe et mis en émoi les investisseurs, qui redoutent une envolée du coût de son énorme dette. Fait rare, le commissaire européen à l'Économie Paolo Gentiloni est sorti de sa réserve dès mercredi, fustigeant les partis "irresponsables" qui ont lâché l'ancien patron de la BCE, au risque de plonger le pays dans une "tempête parfaite".

Première bénéficiaire du plan de relance européen, l'Italie compte sur une manne de près de 200 milliards d'euros pour stimuler sa croissance, longtemps à la traîne par rapport à ses voisins. Mais le déboursement des fonds est lié à une série de réformes, qui semblent compromises avec le départ de Mario Draghi, même si ce dernier continue à expédier les affaires courantes. " L'Italie risque de perdre des dizaines de milliards d'euros du plan de relance si 70% des réformes prévues dans le plan ne sont pas réalisées fin 2022 ", prévient un diplomate européen. Signe de la nervosité des investisseurs, la Bourse de Milan subissait le plus fort recul en Europe, avec une baisse de 2% à l'ouverture.

Pour Paris, le départ de Mario Draghi, "pilier pour l'Europe", ouvre une "période d'incertitudes", selon la secrétaire d'État chargée de l'Europe Laurence Boone, invitée d'Inter jeudi matin . Emmanuel Macron a lui salué "un grand homme d'Etat italien", "un partenaire de confiance" et "un ami de la France", dont le travail "constitue une base très solide, sur laquelle l'Italie pourra s'appuyer dans les mois et années à venir".

Pourquoi cette crise politique arrive-t-elle au pire moment ?

La sortie de scène de Mario Draghi arrive au pire moment pour l'Italie qui doit faire face, en parallèle de ses réformes, au choc de la guerre en Ukraine et réduire sa dépendance au gaz russe. "Sa démission est une perte pour l'Italie, car le gouvernement Draghi était en train de réaliser un programme de réformes attendu depuis des décennies", estime Giuliano Noci, professeur de stratégie à l'école Polytechnique de Milan, interrogé par l'AFP.

Selon Marc Lazar, spécialiste de la politique italienne et professeur à Sciences Po, "cette crise arrive au plus mauvais moment pour l'Italie, mais aussi pour la France et l'Union européenne". Interrogé par Franceinfo, l'historien croit probable l'arrivée au pouvoir de la présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia (Frères d'Italie), Giorgia Meloni, à l'automne. "Cela sera un tremblement de terre politique", estime-t-il.

"J'espère qu'aux élections on pourra éviter que les forces anti-européennes prennent le pouvoir en Italie" a de son côté commenté Enrico Letta, ex-président du Conseil italien. Il a fustigé "l'irresponsabilité totale" des forces politiques de son pays. "On va faire tout ce qu'on peut pour être un pays qui reste sur une ligne pro-européenne et sur une ligne basée sur des choix de coopération avec nos alliés européens" et "faire en sorte que le pays ne change pas de position" sur l'Ukraine", a-t-il conclu.