Départements en rouge, températures, école : ce qu’il faut savoir sur la vague de chaleur de vendredi

La vague de chaleur d'une précocité inédite s'amplifie en France, avec des records de température attendus jusqu'à samedi. De la Mayenne à l'Aude, plus de 30 départements sont concernés par une vigilance canicule orange ou rouge, dans la partie ouest de la France. Face à cette situation, le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule info service (08.00.06.66.66) et celui de l'Éducation a annoncé que les écoliers et collégiens des 12 départements en rouge pourront rester chez eux ce vendredi.

On considère qu'un département est en canicule quand pendant trois nuits la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. C'était déjà le cas à Toulouse la nuit dernière.

12 département en alerte rouge canicule

Un tiers du pays est placé ce vendredi en vigilance rouge ou orange. Au total, 37 départements, soit 18 millions de personnes, sont concernés par ces vigilances. Parmi eux, 12 sont concernés par la vigilance la plus haute de Météo France , la "vigilance absolue". Des départements qui se trouvent tous dans l'ouest et le sud-ouest de la France. Il s'agit de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Landes, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.

La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon est attendue dans la Vienne (en vigilance rouge) dans la journée pour "faire un point de situation sur la mobilisation des services de l'Etat".

Des température qui vont dépasser les 40 degrés

Dès vendredi, les 40 degrés seront fréquemment atteints voire dépassés sur un grand quart sud-ouest, selon Météo-France. La nuit de vendredi à samedi sera "la plus chaude de l'épisode" qui a débuté mardi, selon Météo-France, avec des minimales situées entre 21 et 25 degrés dans les départements les plus touchés. À Toulouse, le thermomètre n'est pas descendu sous les 20 degrés durant la nuit de jeudi à vendredi, rendant parfois la situation difficilement supportable.

Jeudi dans l'Hérault, à Saint-Jean-de-Minervois, le thermomètre a déjà grimpé à 40 : un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse. Samedi, de nombreux records pourraient être battus "sur l'axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée" selon Météo-France.

Sur son compte Twitter, le ministère de l'Intérieur donne plusieurs recommandations à suivre en cas de très fortes chaleurs. Parmi elles : arrêter toute activité physique ou sportive, protéger les personnes les plus fragiles et prendre des nouvelles de ses proches.

Pas d'école obligatoire dans les départements en rouge

Dans les 12 départements concernés par la vigilance rouge, "les parents qui le souhaitent pourront garder leurs enfants à domicile" a annoncé jeudi le ministère de l'Éducation. Dans ces départements, les températures devraient dépasser les 40 degrés. "Du fait des températures très élevées, les parents qui le souhaitent et qui sont en mesure de le faire pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège demain vendredi" précise le ministère dans un communiqué.

Des fermetures de classe pourraient être décidées, sur décision des préfectures. Dans ce cas là, les écoles maintiendront l'accueil des élèves avec des "activités physiques de faible intensité".