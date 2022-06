Départements rouges, potentiels records : ce qu’il faut savoir sur la vague de chaleur de ce samedi

La vague de chaleur va s'amplifier avec de possibles records. Samedi, la France va encore étouffer sous une canicule intense et d'une précocité inédite. Les deux tiers du pays sont actuellement en vigilance rouge ou orange, et Météo-France s'attend à de nouveaux records absolus de température avant l'arrivée d'orages par l'ouest dimanche. Au total, près des trois quarts de la population française est concerné par une alerte canicule, orange ou rouge. On considère qu'un département est en canicule quand pendant trois nuits la température ne descend pas en dessous de 20 degrés.

Samedi après-midi, selon Météo France, il fera en général entre 38 et 41°C en Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire, ouest Bourgogne et Ile-de-France. Des pointes voisines de 42°C sont même possibles localement sur le sud de l'Aquitaine.

11 départements en vigilance rouge

11 départements sont en vigilance rouge, les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée étaient déjà en alerte maximale. 58 autres, de la région parisienne à la frontière allemande, ainsi que de la Bretagne à la région lyonnaise, sont dans l'orange.

La vigilance rouge canicule, le niveau le plus élevé du "plan national canicule", correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une "mobilisation maximale". Ce dispositif n’a été déclenché que trois fois depuis sa création en 2004. En 2019, quatre départements avaient été placés en vigilance rouge canicule en juin, puis 20 en juillet. En aout 2020, 15 départements avaient été concernés. Aucune vigilance rouge n’avait été déclenchée l’an dernier, en 2021.

Pic de chaleur après les records de vendredi

Selon Météo-France, la chaleur "va encore s'accentuer depuis l'ouest des Pyrénées en direction du nord-est du pays" et "des pointes voisines de 42°/43°C sont même possibles localement sur le sud Aquitaine", impliquant que des records absolus de températures soient alors battus.

Plusieurs records mensuels ont d'ores-et-déjà été battus vendredi, avec notamment 40,4°C à Carcassonne dans l'Aude, battant les 39,8°C du 21 juin 2003. Toujours dans l'Aude, 38,8°C ont été relevés à Narbonne contre 38,5°C en 2019. A Saintes, en Charente-Maritime, le précédent record remontait à 1950 avec 39,1°C. Il a été dépassé et s'établit désormais à 40°C. Un seuil également frôlé à Cognac, en Charente, avec 38,9°C, contre 38,2°C en 1952. Autres records mensuels de température battus :

Millau en Aveyron, avec 37,3°C, précédent record 36,8°C le 28/06/2019

Bergerac en Dordogne, avec 38,2°C, précédent record 38,2°C le 27/06/2011

et Montaut en Ariège, avec 38,6°C, précédent record 38°C le 29/06/2019

130 hectares de végétation détruits dans l'Aveyron

Un incendie a ravagé au moins 130 hectares sur la commune de Comprégnac dans les gorges du Tarn (Aveyron, département en vigilance orange). Une centaine de pompiers étaient mobilisés samedi matin, le feu n'étant toujours pas fixé et menaçant 100 hectares supplémentaire, selon les pompiers. L'intervention se fait sur un terrain difficile, pentu, avec beaucoup de dénivelé et devrait durer "trois à cinq jours pour venir à bout de cet incendie".

Des événements annulés à plusieurs endroits

En Vendée, la préfecture a interdit toutes les "manifestations publiques sportives" à partir de vendredi et pour la journée de samedi également, en raison de la vigilance rouge canicule. Même chose en Gironde, où depuis vendredi, 14 heures, "toutes les manifestations publiques en extérieur ou dans des locaux non climatisés seront interdites". Dans le Tarn, la préfecture a pris la même décision, "pour la sécurité", impliquant l'annulation de la retransmission sur écran géant, de la demi-finale de Top 14. Elle se tenait entre Castres et Toulouse ce vendredi soir. Une décision qui a mis le club et la mairie de la ville en colère.

A Lourdes (Hautes-Pyrénées), le pèlerinage des anciens combattants prévu à l'occasion de l'anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, n'a pas eu lieu. A Troyes, le département de l'Aube étant placé en orange, la manifestation "Sportez-vous bien" qui devait permettre à la population de tester de nombreuses activités sportives dans le centre, a été annulée.

Un numéro d'aide

Face à cette vague de chaleur précoce, un numéro vert "Canicule info service" est mis en place "depuis jeudi midi et jusqu’à la fin de l’épisode de canicule" précise le ministère de la Santé et de la prévention. Il s'agit du 0800 06 66 66. Ce numéro est joignable de 9h à 19h. Les appels sont gratuits depuis un poste fixe en France métropolitaine.

Des orages attendus à partir de samedi soir

A partir de samedi soir, des orages ponctuels pourraient survenir sur la façade atlantique, prémices d'une dégradation attendue pour dimanche soir et qui permettra à la canicule de "régresser progressivement pour ne plus concerner que le flanc est du pays", selon Météo-France.