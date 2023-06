Depeche Mode – Drame en quatre actes

Alors que le Memento Mori Tour les sacralise en figure tutélaire de la pop synthétique, Depeche Mode a pourtant eu une carrière semée d'embuches entre tensions internes et virages musicaux suscitant parfois l’incompréhension. En 1987, le groupe sort son sixième album, l’époustouflant Music for The Masses, qui porte bien son nom. L’album est taillé pour les stades. Petit retour en quatre actes sur une période charnière de Depeche Mode qui a tout d’un drame shakespearien.

Acte I : le groupe anglais préféré des Américains

En 1988, la tournée Music for the Masses bat son plein. Pour immortaliser cet événement dans sa carrière, Depeche Mode décide d'en tirer un film documentaire. Ils font alors appel à Donn Alan Pennebaker, qui est loin d’être un nouveau venu : on lui doit le documentaire, Don’t Look Back, où il suivait la tournée de Bob Dylan de 1965 ou encore le concert de David Bowie, période Ziggy Stardust à l’Hammersmith Odeon de Londres en 1973.

Publicité

Baptisé ingénieusement, 101 en référence au nombre sidérant de dates de la tournée, le documentaire filme le dernier concert de Depeche Mode au Rose Bowl Stadium de Pasadena en Californie, entrecoupé de scènes backstage de la tournée et d’un groupe de fans qui les suivent. A travers eux, on découvre la depeche mode mania qui explose alors en Europe, mais surtout aux Etats Unis.

Et pourtant, à travers quelques extraits backstage, on ressent déjà un groupe fragile, malgré l’énorme machine que laisse transparaître leur live. Même si Dave Gahan devient ce leader charismatique sur scène, en loge, il menace déjà de s’échapper en blaguant qu’il était plus peinard avec son premier job dans un supermarché alors que son groupe est devenu "La première formation de pop électronique à pouvoir remplir un stade ".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Acte II : désir noir

Après l’éprouvante tournée de Music for the Masses, le groupe ne chôme pas et rentre rapidement en studio pour donner naissance à Violator. Un album sombre teinté de blues qui surprend les fans. Avec des compositions comme « Personnal Jesus » à l’opposé de leurs premiers morceaux comme « I just can’t get enough », Dave Gahan insulfe sa fascination pour un onirisme sombre dans des musiques qui côtoient de plus en plus l’indus et le rock gothique. Depeche Mode se lance à nouveau dans une nouvelle tournée marathon des stades. Épuisé et constamment sous pression, les tensions internes commencent à apparaître au sein du groupe.

Acte III : les ténèbres

Au sommet, Depeche Mode se lance dans une tournée de quatorze mois, le groupe ne se parle quasiment plus, alors que la tournée se transforme en coulisses en véritable bacchanale, Flechter tombe en dépression et ne peut assurer quelques dates. Après l’excellent Songs of faith and devotion, au mi-temps des années 90, Depeche Mode touche le fond : Dave Gahan sombre dans les excès et passe plus de temps avec les groupes de la nouvelle scène grunge de l’époque qu’avec son propre groupe, alors que Martin Gore s’isole seul en studio, préparant sa suite, et qu’Alan Wilder, l’âme créative du groupe, jette carrément l’éponge. À cette époque, personne ne mise sur l’avenir de Depeche Mode, et pourtant.

Acte IV : la renaissance

Alors que tout le monde pense le groupe fini, épuisé par les tournées et la pression, le groupe renaît en 1997 avec Ultra. Un retour triomphal qui les impose une nouvelle fois sur le devant de la scène. Débarrassé de leurs démons, le groupe peut enfin se redéployer sur la scène internationale.

Groupe aux multi facettes, Depeche Mode a su s’imposer alors que beaucoup pensaient le groupe éphémère dès leurs débuts. Avec Memento Mori, ce quinzième album ces jeunes sexagénaires ont su prouver que leur pop synthétique a su passer à travers les modes, et que le groupe est toujours impressionnant sur scène.