Dépistage néonatal : inquiétude sur les conséquences de la fin des lettres prioritaires à la Poste

La fin des lettres prioritaires à la Poste , depuis le début de l’année, entraîne une conséquence de santé publique très inquiétante. Sans ces lettres prioritaires, la transmission des échantillons sanguins prélevés sur les nouveau-nés est freinée. Cela retarde certains diagnostics nécessitant une action rapide. Des associations de patients et des médecins alertent les autorités sanitaires.

Au deuxième ou troisième jour du nouveau-né, on lui prélève quelques gouttes de sang qui sont ensuite déposées sur un papier buvard. Le tout placé dans une enveloppe, direction le centre régional de dépistage néonatal pour effectuer des analyses. Grâce aux lettres prioritaires de la Poste, les courriers étaient acheminés en 24h.

Publicité

"On parle juste de vie ou de mort"

Ce qui a changé retarde tout le processus, explique le docteur Paul Brégeaut, chargé de projet au centre national de coordination du dépistage néonatal . "On est passé de cette lettre prioritaire en J+1 à un acheminement en J+2 et ce qu'il faut comprendre c'est que chaque jour compte entre le moment où l'enfant nait et le moment où le diagnostic est posé". Paul Brégeaut poursuit : "Je vais vous prendre l'exemple de deux pathologies qui sont la leucinose et l'hyperplasie congénitale des surrénales. Ce sont des pathologies qui décompensent très rapidement, où les enfants peuvent tomber dans le coma", prévient le médecin.

Ces tests permettent de détecter au total 13 pathologies. Hélène Gaillard, présidente de l'association Alliance maladies rares, fait part de son inquiétude. "On parle juste de vie ou de mort. On va expliquer à une maman dont l'enfant décèdera ou sera dans le coma, avec un éventuel handicap qui peut suivre, que le courrier n'est pas arrivé assez tôt. Ce n'est pas entendable."

Pour régler le problème, la Poste envisage d’acheminer ses courriers en 24h via sa filière Chronopost. Ce n’est pas encore acté mais si cette solution est retenue, elle serait aussi cinq fois plus coûteuse que les anciennes lettres prioritaires.