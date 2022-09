Déplacement du PSG : la réponse de Galtier et le fou rire de Mbappé sidèrent la classe politique

En moins de cinq heures, la séquences a été visionnée plus de trois millions de fois sur Twitter, preuve de l’émotion et des réactions qu’elle suscite. Interrogé sur les déplacements de ses joueurs en jet-privé , l’entraineur du Paris-Saint-Germain Christophe Galtier a préféré ironiser : "Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", a lancé l'entraîneur parisien.

Il répondait à une question sur la polémique qui a suivi le voyage des footballeurs Parisiens, lors d'une conférence de presse à la veille de la réception de la Juventus Turin en Ligue des champions de football. À ses côtés, l’attaquant star Kylian Mbappé se tord. La ministre des Sports à la maire de Paris, en passant par des députés et des militants écologistes, les images font vivement réagir.

La ministre des Sports interpelle Christophe Galtier

Hilare, la réponse de Christophe Galtier est certes sur le ton de l’humour, mais elle ne passe pas. "M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?" écrit la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra . Dimanche, le directeur de TGV-Intercités dimanche soir Alain Krakovitch avait tancé le Paris-Saint-Germain, après la publication d'une vidéo des joueurs dans leur jet privé pour se rendre à Nantes, à 340 km de la capitale, alors qu’une alternative en train de moins de deux heures existe. La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo est elle aussi sorti de ses gonds : "Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils ???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris."

Cette plaisanterie a semble-t-il agacé dans les plus hautes sphères du PSG d’après RMC Sport . "Il a voulu faire une pirouette à cette question extra-sportive", explique un membre du club parisien. "Le club parisien explique aussi que des échanges ont lieu depuis plusieurs semaines avec la SNCF", ajoute RMC Sport. Le PSG s'était par exemple déplacé à Lille en car il y a quelques semaines. Mais certains déplacements en train peuvent paraître compliqués, entre les horaires de retour, la sécurité dans les gares etc. "Des négociations sont toujours en cours avec la SNCF, mais pour le moment, "l'offre est incomplète"", nous apprend le service des sports de Radio France .

Droite et gauche à l'unisson

Des élus de droite et de gauche ont pointé du doigt la moquerie de l’entraîneur et de son joueur. "Utilisez votre influence hors du commun pour que s’engage la transition écologique", s’exclame le patron du Parti socialiste Olivier Faure . "Dire que vous avez de l’influence et que vous l’utilisez pour mépriser un moyen de transport que beaucoup de Français n’arrivent même pas à se payer…", ajoute la député européenne Place publique Aurore Lalucq .

"Je ne comprends pas le fou rire d’Mbappé: il se moque vraiment de la question ?" se désole le député LFI Aymeric Caron . "Vu la réponse de Galtier, il faut croire que oui. C’est assez lamentable. Et ce n’est même pas la peine d’expliquer pourquoi." La députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain déplore "les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle. Cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante."

Sur France Inter mardi matin, François Ruffin a également été interrogé sur cette polémique : "Il ne doit pas y avoir de jets privés qui font Paris-Nantes", s'indigne le député de la Somme, qui élargit la question : "Quand on habite à Paris, on a tous les trains qu'on veut, donc on prend le train. C'est une nécessité de ramener les élites, pas seulement les élites footballistiques mais aussi les élites économiques et politiques, les pieds sur terre."

"Séquence assez surréaliste, dévastatrice" pour une députée Renaissance

Des députés macronistes ont également fait part de leur désarroi. "La question de l’urgence climatique peut encore faire rire ? 😳 Séquence assez surréaliste, dévastatrice pour le milieu du football et choquante après un été particulièrement alarmant", lâche la vice-présidente de la Commission des Affaires économiques Anne-Laurence Petel . Le député Renaissance Jean-Marc Zelusi répond lui aussi avec ironie : "Comme dirait le grand Thierry Gilardi "Pas ça, Christophe, pas aujourd’hui, pas maintenant... " Le président de la région Grand Est Jean Rottner est plus laconique face à ces images : "Navrant et petit. Juste irresponsable et plein de suffisance."

Intérrogé par le Parisien , Jean-François Julliard , le directeur général de Greenpeace France, déplore la réaction du l’entraineur parisien, et juge la séquence "affligeante". "Qu’il dise qu’il y réfléchit, pas qu’il fasse une blague à deux balles sur le sujet. En temps de crise, une telle boutade, on ne peut pas l’entendre. On avait déjà interpellé des clubs sur la question, qui nous avaient dit que c’était compliqué pour des raisons de sécurité. On entend cet argument, mais on est convaincus qu’on peut trouver une solution. Là, la solution était proposée par un patron de la SNCF. La réponse de Galtier a donc l’air encore plus à côté de la plaque. J’aimerais qu’il revienne sur ses propos et propose que son club contribue lui aussi à l’effort collectif en matière d’écologie, que ce soit avec des modes de déplacements différents, ou que des joueurs fassent de la sensibilisation…"