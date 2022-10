"Depuis l'assassinat de Samuel Paty, les signaux d'alerte remontent beaucoup plus rapidement à l'institution"

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géographie, était décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un réfugié russe d'origine tchétchène lui reprochant d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Deux après sa mort, enseignants et élèves sont invités à lui rendre hommage. "C'est la première fois dans l'histoire contemporaine récente qu'un professeur a été assassiné parce qu'il était professeur, parce qu'il incarnait l'école et le savoir", a souligné sur France Inter samedi Christophe Capuano, professeur d'histoire contemporaine et ami de Samuel Paty, rencontré sur les bancs de la fac.

"Il faut une action de terrain, sur le long terme"

"Ces hommages contribuent à maintenir sa mémoire, à poursuivre son action d'enseignant et de formation de l'esprit critique. Ils rappellent les principes de laïcité et ce qu'ils impliquent", poursuit Christophe Capuano. "On se rend compte que rien n'est gagné, qu'il faut mener une action de terrain, sur le long terme".

En septembre, le ministère de l'Éducation nationale a recensé 313 signalements pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées, selon des chiffres communiqués cette semaine. Dans le Haut-Rhin, un homme a été mis en examen pour avoir menacé un professeur après des propos sur la laïcité.

Dans ce contexte, "il faut pouvoir se tourner vers l'institution, qui doit être un rempart, une épaule", estime Christophe Capuano. "Ce qui a changé depuis le décès de Samuel Paty, c'est la mise en place des équipes Valeurs de la République qui interviennent auprès des élèves avec lesquels il y a eu ces problèmes, qui mènent des formations, des projets spécifiques pour leur faire prendre conscience des valeurs de la République et de la laïcité".

Il note également que depuis deux ans, "les signaux d'alerte remontent beaucoup plus rapidement à l'institution, au rectorat, au ministère, aux services du ministère de l'Intérieur". "Dans ces cas-là, où l’intégrité physique de l’enseignant est en jeu, il faut la mise en place d’une protection policière efficace, rapide. Sans ces signaux d’alerte, ce dispositif ne peut pas se mettre en place", observe le professeur.

Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye sera présent ce samedi après-midi à la Sorbonne pour la remise du premier prix Samuel Paty, organisé par l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Il sera décerné aux élèves d'une classe quatrième du collège de Pertuis (Vaucluse) pour son journal de bord racontant la réflexion mémorielle autour de leur lieu de vie et de travail, comme l'explique La Croix .

Dimanche, un hommage aura lieu à Conflans-Sainte-Honorine à 18h devant le collège du Bois-d'Aulne, où il exerçait.