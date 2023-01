Depuis le Covid, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, selon l'ONG Oxfam

Depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites dans le monde estime Oxfam, "près de deux fois plus que le reste de la population mondiale". À titre de comparaison, ces dix dernières années, ils avaient capté environ la moitié des nouvelles richesses. En marge du Forum économique mondial de Davos, l’ONG Oxfam publie lundi son rapport sur les inégalités mondiales. Un des chiffres marquants : plus de 820 millions de personnes souffrent aujourd’hui de la faim. 60% d’entre eux sont des filles et des femmes.

Des milliardaires plus riches

Selon les calculs d’Oxfam, les milliardaires français ont gagné près de 220 milliards d’euros entre mars 2020 et mars 2021. Et la fracture se creuse, d’après l’ONG. Cinq milliardaires français sur six sont plus riches aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant le début de la pandémie. "Les milliardaires ont été les premiers gagnants de la réponse au coronavirus", affirme Quentin Parrinello, porte-parole d’Oxfam France. "À eux seuls, les dix premiers milliardaires français ont engrangé 189 milliards d’euros depuis 2020, assez pour couvrir les factures de gaz, d’électricité et de carburant de tous les ménages français pendant deux ans."

D’après le magazine Forbes , Bernard Arnault est le troisième homme le plus riche de la planète. Il possède officiellement une fortune de 158 milliards de dollars, et même 179 milliards estime Oxfam. C’est l’équivalent de l'argent possédé par 20 millions de Français. "Difficile de se rendre compte de la magnitude de sa fortune", déclare Quentin Parrinello, de l’ONG. "Pour donner un ordre d’idée, en gagnant au loto tous les jours depuis l’Armistice de 1918, vous ne posséderiez même pas la moitié de sa fortune."

Un autre grand patron est cité dans le rapport : Rodolphe Saadé, propriétaire du géant du fret maritime CMA-CGM. Le troisième Français le plus riche a vu sa fortune multipliée par cinq depuis le début du Covid, soit 28,5 milliards d’euros. "Cette très forte hausse s'explique essentiellement par la forte reprise économique après la crise sanitaire", écrit franceinfo . La bonne santé économique de l’armateur CMA-CGM s’explique par l’augmentation du coût d'un container pour relier la Chine à l’Europe, passé en moyenne de 1.000 à 4.500 dollars.

Lutter contre l'évasion fiscale

Parmi ses recommandations, Oxfam souhaite établir un impôt de solidarité sur les grandes fortunes, "qui prenne en compte les failles du précédent dispositif et intègre un malus indexé sur l’empreinte carbone de leurs investissements". L’ONG affirme que taxer la fortune des milliardaires français "à hauteur d’à peine 2% permettrait de financer le déficit attendu des retraites".

Autre comparaison d’Oxfam : "Un impôt allant jusqu’à 5% sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1.700 milliards de dollars par an, soit une somme suffisante pour sortir deux milliards de personnes de la pauvreté, combler le déficit de financement des appels humanitaires actuels et mettre en œuvre un plan d’éradication de la faim sur dix ans."

L'ONG réclame également une lutte renforcée contre l’évasion fiscale, avec l'instauration d’un "impôt minimum effectif ambitieux pour les multinationales : supérieur à 15% des bénéfices et sans exonération, pour lutter contre les paradis fiscaux". Ofxam recommande aussi d’augmenter le salaire minimum, et de mettre en place des aides ciblés destinés au plus vulnérables, comme des chèques énergie et des chèques alimentaire.