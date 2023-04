Depuis le premier coup de fil portable il y a 50 ans, toutes les "premières fois" du téléphone mobile

C'était il y a cinquante ans, le 3 avril 1973. Martin Cooper, ingénieur employé de Motorola, se rendait à New-York, sur la 6e avenue entre les 53e et 54e rues, et sortait un appareil étonnant qu'il portait à son oreille. Ce jour-là, il a passé un coup de téléphone au centre de recherche de la compagnie Bell (l'opérateur historique de téléphonie américain), dans le New-Jersey.

Il s'agit du tout premier appel d'un téléphone portable de l'Histoire. À l'époque, la technologie qui permet de passer des appels sans fil existe déjà, mais elle est limitée aux téléphones installés dans les voitures haut de gamme. Elle est basée sur des réseaux "cellulaires", c'est-à-dire que l'utilisateur, en se déplaçant, va basculer d'un émetteur à un autre, chacun couvrant une zone de territoire (une cellule).

Avec une batterie de 30 minutes et une recharge de 10 heures, le prototype était encore loin d'être au point, mais la machine était lancée. "Quand j'ai conçu le téléphone portable, je savais qu'un jour, tout le monde en aurait un", a raconté Martin Cooper le mois dernier, invité d'honneur du salon du téléphone mobile à Barcelone. Depuis, les innovations se sont succédé, pour arriver aux véritables ordinateurs de poche - et parfois même plus - que l'on a dans nos mains. Voici 14 pionniers de la téléphonie telle qu'on la connaît aujourd'hui.

1983 : le DynaTAC, premier téléphone portable commercialisé

Il aura fallu dix ans pour passer du prototype au modèle commercial. Les problèmes de poids de l'appareil, d'autonomie, ont petit à petit repoussé la date de la sortie. Même si le téléphone est extrêmement cher (3 995 dollars à sa sortie, soit l'équivalent de 10 000 dollars d'aujourd'hui), que chaque appel coûte un bras, et que le réseau – encore celui utilisé pour les téléphones dans les voitures – est de piètre qualité, l'appareil est vu comme une petite révolution.

1987-88 : le premier GSM, une technologie toujours utilisée

GSM, cela signifie "Global System for Mobile" (même si c’est un rétro-acronyme, qui signifiait à la base "Groupe Spécial mobile"). Conçu à partir du début des années 80 en Europe, il aboutit à une norme qui prend forme en 1987, avec de premiers téléphones en 1988. Contrairement à ce qui était en vigueur jusqu’à présent, le signal téléphonique n’est plus analogique mais numérique, permettant des données plus légères et de meilleure qualité pour les appels vocaux.

Le premier téléphone GSM produit à grande échelle est le Nokia 1011, et il sort en 1992. Cette technologie ancêtre de la 3G (et des suivants), existe toujours aujourd’hui. Et en Belgique, l’acronyme est même devenu le petit nom du téléphone portable.

1992 : Le tout premier SMS

On a fêté ses 30 ans il y a quelques mois. C’est cette fois-ci un ingénieur de Vodafone, Richard Jarvis, qui expérimente le tout premier message envoyé vers un téléphone portable. C’est le début du système SMS, pour Short Message System. Il n’est pas envoyé depuis un téléphone, mais depuis un ordinateur. Et c’est un Orbitel 90 qui le reçoit – un téléphone inimaginable pour ceux et celles qui sont nés avec le mobile, qui était rattaché par un fil à sa batterie qui prenait la forme d’une mallette.

1994 : Et déjà le premier smartphone

Les téléphones portables que nous à la main aujourd'hui sont presque tous des smartphones. Mais saviez-vous que le premier spécimen de ce type de téléphones remonte à beaucoup plus longtemps qu'on le croit ? En 1994, IBM sort le Simon, un téléphone à l'allure étonnante. Il n'a pas de clavier, mais... un grand écran tactile, en noir et blanc. Et cet écran tactile permet d'accéder à des applications ! Elles sont alors sommaires, incluant un carnet d'adresses, un agenda, etc. Et grâce au clavier tactile, il est même possible d'envoyer des fax. En revanche, c'est un échec commercial : il ne s'en vend que 50 000 dans le monde.

1996 : Le premier téléphone à clavier

Après le premier smartphone, sort un autre téléphone qui va tenter d'allier des fonctions de téléphonie et d'autres plus bureautiques. Surnommé le "Communicator", le Nokia 9000 – et son successeur un peu plus léger, le 9110 – a la particularité de s'ouvrir en deux pour révéler un petit ordinateur de poche avec un clavier, cette fois physique, et un grand écran horizontal. Là encore, il présente des fonctions telles qu'un agenda, un carnet d'adresses ou même naviguer, de façon très sommaire, sur Internet.

1998 : Le premier écran couleur

Petit à petit, les téléphones s'améliorent, se réduisent, perdent leur antenne externe ou gagnent un vibreur. En 1998, à l'époque où la Game Boy devient couleur, Siemens lance un modèle de téléphone portable nommé S10, qui a la spécificité d'avoir un écran couleur. À l'époque, il est encore incapable d'afficher des images, mais le texte s'enrichit de blocs colorés.

1999 : Les premières connexions Internet avec le WAP

Vous vous souvenez peut-être du WAP, qui avait donné de très nombreuses publicités à l'époque pour tous les opérateurs mobiles. On est encore loin d'un véritable internet mobile, car les téléphones sont pour la plupart en noir et blanc et sans images, mais le WAP est un protocole permettant d'envoyer et de recevoir des informations puisées sur Internet, pour les afficher d'une façon adaptée aux écrans du téléphone. Lent, peu pratique, le WAP n'a pas marqué l'histoire, mais lance déjà les premières connexions à Internet sur mobile. Le Nokia 7110 est le premier à proposer un téléphone qui sait aller sur le WAP.

C'est aussi l'époque où naît la 3G... mais il lui faut beaucoup plus de temps pour s'implanter dans la population.

1999 : Le premier appareil photo

Vous souvenez-vous de Kyocera ? La marque japonaise a assez peu marqué les esprits, pourtant, c'est à elle que l'on doit le premier téléphone incluant un appareil photo. Le VP-210 VisualPhone propose de stocker 20 photos dans sa mémoire interne. Et comme on le verra beaucoup des années après, la caméra n'est pas située sur le dos du téléphone, mais... en façade. Ce téléphone, des années avant l'émergence du selfie, est donc en avance sur son temps. La qualité de l'écran est très sommaire pour l'affichage des photos.

2001 : Le premier téléphone Bluetooth

C'est cette fois le fabricant Ericsson qui innove, avec une technologie sans fil permettant de transmettre des données, soit d'un téléphone à un autre, soit d'un téléphone à un accessoire. C'est le Bluetooth – qui tire son nom d'un roi danois. À l'époque, la technologie est encore expérimentale, mais c'est encore aujourd'hui à elle qu'on doit la connexion des casques et écouteurs sans fil, et autres accessoires qui sont aujourd'hui incontournables.

2002 : La photo se démocratise sur les téléphones ?

"Ce téléphone donne à la couleur un nouveau sens : Sanyo a créé le premier téléphone doté d'un écran qui affiche 256 couleurs sur un écran rétro-éclairé" : voilà ce qu'on peut lire dans la presse de l'époque sur le Sanyo SCP-5000. Ce n'est ni le premier téléphone couleur ni le premier à disposer d'un appareil photo, mais c'est le premier à afficher des images couleur fidèles à la réalité. Avec ce téléphone, la photo devient réellement possible sur téléphone.

2002 : Le premier smartphone moderne

Blackberry n'existe plus aujourd'hui, mais on oublie parfois que c'est grâce à ces modèles de téléphone que les fonctions de type "smartphone" se sont développées avant l'arrivée de l'iPhone. Avec leur petit clavier et leur système doté d'applications, capables pour certains d'envoyer des courriers électroniques, et un positionnement surtout tourné vers les professionnels, il marque le début des années 2000.

2002 : Les premières sonneries "True Tone"

"My Gift To You" : c'est le titre de la première sonnerie de téléphone qui ressemble vraiment à une chanson. L'évolution technologique des téléphones et le WAP permettent désormais de télécharger des éléments sur son téléphone. Et après les sonneries monophoniques et polyphoniques, il devient possible d'avoir sur son téléphone une sonnerie qui ressemble vraiment à des chansons. C'est le début d'une époque pendant laquelle la télévision et la presse vont déborder de publicités proposant d'acheter, à coups de SMS surtaxés, des sonneries ou des visuels pour son fond d'écran – sans ces sonneries, nous n'aurions jamais eu Crazy Frog.

2007 : Trois fois rien, le premier iPhone

Si vous avez bien suivi les innovations évoquées plus haut, vous en déduirez vous aussi que l'annonce d'un certain Steve Jobs début 2007 n'a introduit aucune véritable nouveauté. Comme des années plus tôt avec le Mac et l'iPod, Apple fait avec l'iPhone ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire réunir des technologies déjà existantes (l'écran tactile, la couleur, les applications, l'internet mobile) dans une interface simple et accessible au plus grand nombre pour en faire un produit grand public. Le pari est réussi, et même plus : l'iPhone devient le nouveau maître étalon du smartphone.

2015 : Les premiers écrans courbés

Le rythme des innovations change avec l'émergence des smartphones. Les appareils photos se perfectionnent, les écrans aussi, mais on trouve peu de nouveautés qui apportent un changement dans la façon qu'on a d'utiliser son téléphone. Avec le Samsung Galaxy S6 Edge, le constructeur coréen propose son premier écran légèrement courbé, qui ouvre un nouveau champ des possibles : il pose des bases pour le retour des téléphones pliables, qui ont vu le jour quelques années plus tard.