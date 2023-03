Dans l'émission dominicale Les P'tits Bateaux , des enfants font part de leurs interrogations. Le jeune Milan voulait savoir : depuis quand les momies existent-elles ?

Pour lui répondre : Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, archéologue et directeur de la recherche et de l'enseignement au Musée du Quai-Branly. Il a eu notamment entre les mains le cœur embaumé de Richard Cœur de Lion ou le crâne de Descartes. Et il est en ce moment sur l'île de Sainte-Hélène, où l'on se doute qu'il est question de Napoléon.

Momification naturelle ou artificielle ?

L'embaumement, c'est le fait qu'une société modifie le corps des morts. Mais la momification en elle-même peut être naturelle, c'est alors l'environnement qui s'en charge. Elle peut être artificielle, c'est l'homme. Et elle peut être mixte. Cela veut dire que l'environnement aide pas mal et l'homme va finir le travail en rajoutant un peu son grain de sel.

Des momies partout dans le monde

Des momies, il y en a quasiment partout dans le monde. Quand on pense aux momies, on pense toujours aux momies égyptiennes mais il y en a d'autres qui sont un peu moins connues, comme celles des Andes, que l'on peut trouver au Pérou par exemple, ou encore au Chili. Et puis, des momies, il y en a partout où un corps peut se dessécher spontanément, ou alors où il peut être congelé.

Philippe Charlier pense par exemple à Ötzi, cette momie qui vient de la transition entre le Néolithique et l'âge du bronze, vieille de plusieurs milliers d'années, qui a été retrouvée dans les Alpes, quasiment au niveau de la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Personne n'est allé embaumer, momifier cet homme d'une quarantaine d'années à peu près. C'est la nature qui s'est chargée du travail. Une momie apparaît lorsqu'il n'y a pas de décomposition et de putréfaction. Ces deux étapes, qui dégradent un corps mort, n'apparaissent pas.

Congélation ou assèchement

Cette momification, cela peut être parce qu'il fait très froid et dans ce cas-là, cela congèle et les bactéries ne peuvent pas se multiplier. Le corps est figé quasiment dans l'état de sa mort. Il va se dessécher un peu, se racornir. Il ne va pas être aussi frais qu'un corps vivant, mais il va quand même bien se conserver.

Et l'autre possibilité, c'est qu'il soit dans un environnement très sec, dépourvu d'eau, bien aéré. Et là, on peut en trouver en Égypte bien entendu, mais dans tous les déserts. On peut en retrouver également, comme cela a été le cas, en Iran, dans des mines de sel, ou bien encore dans le mur d'une église. Philippe Charlier pense à une momie qu'il est allé étudier en Équateur peu de temps auparavant. C'était vraisemblablement un moine, peut-être franciscain, qui a été enterré dans le mur d'une église à Guano et il ne s'est pas décomposé. Il a été entièrement momifié naturellement parce que les mouches ne passent pas à travers le mur. Il n'y a pas énormément de bactéries. C'est très sec, pas hyper humide. Toute l'humidité est absorbée par le mur. Donc la momie s'est très bien préservée jusqu'à nos jours.

Dans le Groenland aussi, cela a été le cas dans un endroit qui s'appelle Kilakitsok. Il y a plusieurs familles qui ont été retrouvées, majoritairement des femmes et des enfants, congelées dans une sorte de petit abri sous roche et protégées par la glace. Elles datent de plusieurs centaines d'années.

