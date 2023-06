"Députés" : à travers les notes vocales de cinq élus, récit d'une année à l'Assemblée nationale

C'est une Assemblée au visage inédit qui a été élue il y a un an. Et c'est cet hémicycle complètement recomposé que le podcast "Députés" d'Anne Soetemondt, journaliste politique à France Inter (disponible sur l'application Radio France et le site de France Inter ) tente de décortiquer à travers le regard de cinq de ces élus. "Quand on a appris la composition de cette nouvelle Assemblée, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient historiques", raconte-t-elle. "Des députés, en masse, du Rassemblement national ; pas de majorité absolue ; une Nupes hyper présente... On s'est dit 'Il va falloir qu'on raconte comment ça se passe à l'intérieur' et on a cherché un dispositif un peu différent de ce qu'on avait vu avant."

Il y a huit mois, à la rentrée parlementaire d'octobre, Anne Soetemondt a donc créé un groupe WhatsApp commun avec cinq députés, issus de cinq bords politiques différents : Clémentine Autain (LFI), Benjamin Lucas (EELV), Julien Dive (LR), Pierre Cazeneuve (Renaissance) et Yaël Menache (RN). Depuis, ils échangent des notes vocales pour se raconter leur mandat.

Publicité

"J'ai réuni ces cinq députés à la même table"

"Tout a commencé un matin d'octobre 2022, dans un café juste derrière l'Assemblée nationale, le café Bourbon, où se donnent rendez-vous tous les journalistes et tous les députés", explique Anne Soetemondt. "J'ai réuni ces cinq députés à la même table, beaucoup de gens nous regardaient en se demandant ce qu'était ce 'groupe de Yalta'", poursuit-elle. "Et là, donc, on s'est parlé, on s'est dit comment ça allait fonctionner et on s'est engagés, aussi, à tenir sur la longueur cette expérience pas forcément évidente." Trois minutes après la création du groupe, arrivait la première note vocale sur plus de 600 messages au total.

À réécouter : Bande Annonce : "Députés", par Anne Soetemondt, un podcast au cœur de l'Assemblée à venir le 9 juin Députés Écouter plus tard écouter 1 min

Est-il possible de se parler entre députés appartenant à des familles politiques différentes ? C'est finalement la question à laquelle tente de répondre ce podcast composé d'un prologue et de six épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Rentrée politique, rythme de vie entre les circonscriptions et l'Assemblée nationale, vie de famille, réforme des retraites, 49.3... Chaque épisode aborde une thématique différente et dévoile les coulisses de la vie politique et personnelle de ces députés. "Il y a une amitié qui va naître, et il va y avoir un coup de théâtre", dévoile Anne Soetemondt.

Le podcast original "Députés" est à écouter sur le site de France Inter et l'application Radio France.