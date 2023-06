Dérèglement climatique : l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale

Dans leur rapport annuel sur l'état du climat en Europe , l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le service européen Copernicus alertent sur l'accélération du réchauffement climatique sur le continent. L'année 2022 a été en moyenne supérieure 2,3 degrés par rapport aux données de l'ère pré-industrielle (1850-1900). En novembre dernier, l'OMM annonçait déjà que l'Europe se réchauffait de 0,5 degré par année sur la période de 1991 à 2020. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale.

L'Europe a battu de tristes records en 2022

L'Europe a ainsi connu son été le plus chaud en 2022, avec une température en moyenne 1,4 degré au-dessus des normales. En particulier, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni ont enregistré des températures estivales record.

S'ajoute à cela une sécheresse jamais vue depuis 1976 en France entre janvier et septembre 2022. D'ailleurs, le débit des fleuves en Europe était en dessous des normales pour la sixième année consécutive. Une sécheresse et un manque de précipitation qui ont en partie alimentés les violents feux de forêts l'été dernier, responsables de la deuxième plus grande surface brûlée jamais enregistrée.

Le rapport revient également sur la hausse de la température des mers et océans. Dans l'est de la mer Méditerranée, ou encore dans la mer Baltique, les taux de réchauffement en surface des océans ont été plus de trois fois supérieurs à la moyenne mondiale. Dans l'Atlantique nord, les températures moyennes à la surface de la mer ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Les glaciers eux, ont fondu plus que jamais en 2022 avec une perte de plus de cinq kilomètres cube de glace en un an dans les Alpes.

Des catastrophes qui ont fait plus de 16 000 morts en 2022

Les deux organisations alertent dans leur rapport sur une surmortalité liée aux catastrophes causées par le dérèglement climatique. L'Organisation météorologique mondiale et Copernicus s'appuient pour cela sur la base de données sur les situations d'urgence (EM-DAT), qui souligne que les aléas météorologiques, hydrologiques et climatiques survenus en Europe en 2022 ont affecté directement 156 000 personnes et causé 16 365 décès, principalement à cause des vagues de chaleurs.

Si les pertes humaines sont les plus dramatiques, il faut aussi souligner les conséquences économiques de ces catastrophes naturelles. Les pertes sont estimées à l'équivalent de deux milliards de dollars l'année dernière, notamment à cause des inondations et tempêtes. L'année 2021 avait cependant été l'année la plus "chère", avec 50 milliards de dollars de dommages.

L'année 2022 n'est malheureusement pas "un cas unique ou une bizarrerie du climat", tient à souligner le directeur de l'observatoire européen Copernicus. "L'année "s'inscrit dans une tendance qui va rendre les épisodes extrêmes de stress thermique plus fréquents et plus intenses dans toute la région", alerte Carlo Buontempo.

Les énergies renouvelables porteuses d'espoir

Pour autant, les auteurs du rapport veulent rester optimistes. Ils voient un "signe d'espoir pour l'avenir" dans la part grandissante faite aux énergies renouvelables ces dernières années. Selon leur rapport, les énergies éoliennes et solaires ont généré 22% de l'électricité de l'Union européenne en 2022, dépassant ainsi les combustibles fossiles (20%) et le charbon (16%). C'est la première fois que les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que les combustibles fossiles polluants en Europe.

Les organisations rappellent toutefois que "l'Union européenne s'est engagée à porter la production d'énergie renouvelable à au moins 42,5% de la consommation totale d'ici à 2030, soit près du double des niveaux de 2019".