Dérèglement climatique : le volume des glaciers suisses a été divisé par deux depuis 1931

Les 1.400 glaciers suisses n'échappent pas au réchauffement climatique. Selon une étude publiée ce lundi, ils ont perdu la moitié de leur volume total depuis 1931. Pour la première fois, le recul des glaciers est constaté au XXe siècle. La fonte des glaciers dans les Alpes - que les experts attribuent au réchauffement climatique - est scrutée de près depuis le début des années 2000. Mais les chercheurs ne savaient pas grand chose sur leur évolution au cours des décennies précédentes, car seuls quelques glaciers étaient alors suivis de près.

Une fonte express sur les six dernières années

Les chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) se sont associés à ceux de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) pour analyser ces données. Ils ont procédé à la reconstitution de la topographie de l'ensemble des glaciers suisses qui existaient en 1931. "Sur la base de ces reconstructions et en comparant avec les données des années 2000, les chercheurs concluent que le volume des glaciers a été réduit de moitié entre 1931 et 2016", indiquent-ils dans un communiqué.

Montagnes et glaciers sur les Alpes Pennines, Gornergrat, Zermatt, Valais, en Suisse. © AFP - MICHAEL RUNKEL / ROBERT HARDING RF / ROBERTHARDING

Malgré cette croissance sur des périodes à court terme, " notre comparaison entre les années 1931 et 2016 montre clairement qu'il y a eu un important recul glaciaire durant cette période ", indique un des auteurs de l'étude, Daniel Farinotti, professeur de glaciologie dans les deux institutions. Les glaciers fondent à un rythme de plus en plus rapide.

Alors qu'ils ont perdu 50% de leur volume entre 1931 et 2016, il ne leur a fallu que six ans - entre 2016 et 2022 - pour en perdre 12%, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse GLAMOS. Pour le professeur Farinotti, les preuves sont irréfutables : "Le recul des glaciers s'accélère."

Reconstitution et images d'archives

L'étude, publiée dans la revue scientifique La Cryosphère, indique que les glaciologues ont eu recours à 21.700 photographies d'archives (prises entre 1916 et 1947) couvrant 86% de la surface glaciaire suisse et à la stéréophotogrammétrie, une technique qui permet de déterminer la nature, la forme et la position d'un objet grâce à des images.

"Si nous connaissons la topographie de surface d'un glacier à deux moments différents, nous pouvons calculer la différence de volume de glace", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Erik Schytt Mannerfelt, dans le communiqué. Ainsi, le glacier Fiescher, dont il ne restait plus que quelques minuscules taches blanches en 2021, ressemblait à une énorme mer de glace en 1928. Selon les scientifiques, les glaciers n'ont pas reculé de façon continue au cours du siècle dernier. Ils ont même connu des épisodes de croissance de leur masse dans les années 1920 et 1980.

La probabilité d'une fonte totale à la fin du siècle

Les chercheurs ont réussi à établir des projetions futures sur ce à quoi pourraient ressembler les glaciers suisses au XXIe siècle. Daniel Farinotti se veut pessimiste car selon lui il est "clair que l'on aura une perte continue sur les glaciers". L'ampleur de cette baisse va dépendre des variations climatiques qui auront lieu d'ici la fin du siècle. Il poursuit : "Dans le meilleur des cas, on aura une perte de 60% par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Ça c'est si l'on arrive à se tenir aux accords de Paris et la limitation de 1,5 voire 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels." En revanche, si l'on n'arrive pas à réguler le climat selon ces standards, "on se retrouvera très probablement sans glace dans les Alpes à la fin du siècle", conclut le chercheur.