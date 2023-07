Dernier grand crooner américain, Tony Bennett est mort, à 96 ans

Tony Bennett, mort ce vendredi à l'âge de 96 ans, a partagé beaucoup de choses avec Franck Sinatra : un grain de voix satiné, l'élégance naturelle pour porter un costume dont on dénoue le noeud papillon en fin de soirée au bar, et les origines de parents italiens venus chercher une vie meilleure sur le sol américain. Le jeune Anthony Benedetto aurait pu simplement devenir son plus grand rival, mais de 10 ans son ainé, Sinatra avait au contraire fait de Tony Bennett, chanteur populaire revendiqué, un ami fidèle toujours honoré.

Capital sympathie

C'est par le bel canto traditionnel que le jeune Tony Bennett, né en 1926 dans le quartier populaire italien du Queens new-yorkais, va aiguiser sa technique vocale, mais c'est à l'âge de 11 ans, en écoutant le tout jeune Sinatra pour sa première apparition à la radio, qu'il apprend comment charmer un auditoire.

La carrière de Tony Bennett, au firmament dans les années 1950, n'atteindra ensuite jamais la postérité de son ainé dont on retient aujourd'hui les classiques, mais avec un capital sympathie jamais entamé auprès de son public, Bennett tracera un chemin assez constant, davantage fait de concerts en public et de standards du répertoire jazz américain que de disques d'or.

De fait, sa simplicité, son entière dévotion au public avait conquis plusieurs générations, et même Franck Sinatra, interrogé en 1965 par le magazine Life sur ses potentiels concurrents, l'avait adoubé par ces mots : "Pour moi Tony Bennett est le meilleur chanteur de la place. Il transmet ce que le compositeur a en tête, et même un peu plus". En retour, Tony Bennett baptisera, des années plus tard, une école ouverte par ses soins dans son quartier natal du Queens, aujourd'hui défavorisé, la Franck Sinatra School of the Arts .

Traversée du désert

Tony Bennett aura eu, comme toutes les légendes bien écrites, sa traversée du désert qui a commencé avec la déferlante pop des années 1960. Pendant les deux décennies suivantes, qui rejettent en bloc les vestiges d'une époque trop corsetée, le crooner sombre. Il séduit moins, cède aux sirènes de l'alcool et de la cocaïne, mais, sous l'impulsion de ses fils, la célébrité revient taper à la porte, un soir de 1994 sous la forme d'un show TV salvateur : un numéro de l'émission en public "Unplugged" sur MTV, qui lui permet de raccrocher les wagons, grâce à des duos avec Elvis Costello ou K.D Lang, avec toute une nouvelle génération d'artistes

Retour en grâce

Dès lors, Bennett sera le témoin de l'âge d'or du crooning et de ses standards, redécouverts à travers un sourire, un teint caramel et un costume trois pièces bien mis qui détonne en pleine débandade stylistique grunge. Comme son alter ego du folk Johnny Cash, les duos sur les tubes qu'il revisite vont réécrire sa légende et rallumer les projecteurs sur le tard. En 2006, âgé de 80 ans, il chante, sur ses albums Duets, avec Bono, Elton John, ou Sting. Le succès est total, au point qu'un second volet, Duets II (avec Amy Winehouse ou Michael Bublé), lui permettra d'accrocher, pour la première fois, le sommet des ventes de disques aux États-Unis, à 85 ans.

Sur les écrans, il fera, dans son propre rôle, et dans bon nombre de référence du cinéma populaire américain, des apparitions désopilantes : Mafia Blues, Bruce tout puissant ou même le Muppets Show…et les Simpsons .

En 2021, après un second disque entier avec Lady Gaga (Love for Sale, après le premier Cheeck to Cheeck en 2014) le crooner annonce qu'il est atteint, depuis quelques années déjà, par la maladie d'Alzheimer. À l'annonce de sa disparition ce vendredi à l'âge de 96 ans, revient cette anecdote racontée par Tony Bennett, quand lui et Sinatra se retrouvaient pour des sessions communes avec leurs musiciens, pendant leur jeunesse dorée. Au moment de trinquer, Sinatra levait alors son verre et lançait à tout le monde : " Que vous puissiez vivre 100 ans et que la dernière voix que vous puissiez entendre soit la mienne ". Le vœu fut presque exaucé.