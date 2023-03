Derrière le rêve de devenir écrivain, "une précarité de plus en plus forte des auteurs et autrices"

Être écrivain en France ne permet pas de bien gagner sa vie. Voilà la conclusion du "baromètre des relations auteurs/éditeurs" publié mardi par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL) publié ce mardi 28 mars. Le métier d'auteur paie mal, à tel point que deux tiers d'entre eux (67%) exercent une autre profession pour vivre. Au total, 1033 auteurs et autrices ont répondu à cette enquête, et parmi eux 63% ont publié un ouvrage entre 2020 et 2022.

"Une précarité de plus en plus forte des auteurs et des autrices"

Selon le baromètre, la moitié des contrats en littérature générale prévoit un taux de droits d'auteurs moyen de 9%. Ils sont encore 11% des auteurs à déclarer une rémunération sous la barre des 5%. L'éditeur fixe le prix du livre et le taux de rémunération. Un taux généralement pas négocié. Les droits d'auteurs sont ensuite calculés sur le prix de vente au public hors taxe des ouvrages, en multipliant ce prix de vente par le volume des ouvrages vendus et le taux appliqué au contrat.

"Des taux de rémunération faibles et disparates", selon le baromètre qui est en moyenne de 8% mais qui varie en fonction des genres. Il vaut mieux ainsi se lancer dans la littérature générale (9%), les "beaux livres" (9%), les essais ou les ouvrages universitaires (8%). À l'inverse les taux chutent en ce qui concerne la BD (7%) ou la littérature jeunesse (6%). "Des habitudes incompréhensibles", dénonce Christophe Hardy , écrivain, président de la SGDL. Sur un livre vendu 20 euros en librairie, l'auteur touche en moyenne 1,55 euro. Le directeur général de la Scam, Hervé Rony, parle d'une "précarité de plus en plus forte des auteurs et des autrices et un manque de transparence dans le suivi contractuel. On constate une certaine inertie des éditeurs." De nombreux auteurs se retrouvent ainsi à gagner "moins que le Smic", note-t-il. Seuls quelques écrivains à succès parviennent à obtenir des taux de rémunération à 15% mais il faut pour cela avoir eu plusieurs succès en librairie.

Des difficultés pour se faire payer

Autre problème auquel est confronté l'auteur, celle des irrégularités de paiement : 56% des auteurs ont écrit au moins une fois à leur éditeur pour réclamer le paiement des droits. Ils sont 46% à avoir rencontré des difficultés pour se faire payer leurs droits. "La profession doit s’aligner sur les bonnes pratiques de ses membres. Il faut que le Syndicat des éditeurs soit très volontariste. Il est capital d’avoir des comités de suivi une fois les accords signés pour encadrer les usages", selon Hervé Rony, directeur général de la Scam.

Face à ces nombreuses difficultés, pour 65% des auteurs, les livres assurent moins d'un quart de leurs revenus annuels et seulement 22% gagnent plus de la moitié de leurs revenus avec des livres. Selon le baromètre de la Scam et de la SGDL "49% des auteurs vivent une dégradation de leur situation financière". Il conseille donc aux auteurs de ne pas hésiter à négocier les contrats et bien faire attention aux contrats signés.

On recense en France 50.000 auteurs et autrices. Le directeur général du SNE, Renaud Lefebvre, demande ainsi "une vision juste du partage économique de la valeur". Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro Littéraire, réalisé en avril 2022, 24% de Français ont déjà songé à écrire un livre et parmi eux, seulement 5%, c’est-à-dire 2,5 millions de Français, ont franchi le cap. Très peu d'entre eux sont publiés in fine.