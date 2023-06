Des affaires de violences sexuelles sur des enfants cachées depuis quarante ans par SOS Villages d'enfants

Le rapport, commandé par la nouvelle direction de l'ONG elle-même, tient en 262 pages, étayé par 188 entretiens avec des victimes. Son résultat est sans appel : l'ONG internationale SOS Villages d'Enfants a étouffé depuis les années 1980 de nombreuses affaires de violences sexuelles et de corruption. "Nous confirmons des allégations graves de violences" commis sur des mineurs dans plusieurs pays et "de nombreux cas de grossesses d'enfants" résultant notamment de viols, explique la conclusion de ce rapport. Des affaires de fillettes ayant subi des "avortements forcés" sans que le "consentement des familles soit établi" ont également été recensées à l'issue de l'enquête.

Un document "difficile à lire pour le personnel"

La nouvelle directrice générale de l'ONG, Ingrid Johansen, a commandé ce rapport en 2021, à son arrivée en poste, dans une volonté de "transparence poussée". Elle reconnait un document "difficile à lire pour [le] personnel" de SOS Villages d'Enfants. L'audit a été confié à un ancien président de la Cour suprême du Kenya, Willy Mutunga. Son objectif était de faire la lumière sur une série de cas de maltraitance apparus au sein de la structure.

Publicité

La commission d'enquête composée de dix membres a visité une dizaine de pays, consulté des milliers de documents d'archives et mené 188 entretiens avec des victimes, d'anciens responsables et des encadrants actuels.

Des agressions sexuelles d'un donateur au Népal

Au Népal, par exemple, un généreux donateur de l'ONG a été accueilli dans un centre, "à l'encontre du règlement ", et a commis des agressions sexuelles sur des enfants entre 2010 et 2014. L'un d'entre eux a même été envoyé en Autriche pour lui rendre visite. Des scandales qui ont été gardés secrets. Les lanceurs d'alerte, ceux qui auraient pu mettre à un terme ou au moins diffusé l'information, ont été intimidés. Des preuves ont aussi été détruites et les autorités locales tenues dans l'ignorance, selon le rapport.

Au Panama, où l'audit relève une "culture de la peur", une victime a été contrainte de se rétracter avant d'être placée à l'isolement puis de devoir quitter le pays.

Un "nombre significatif" de malversations

De manière générale, l'enquête menée par Willy Mutunga déplore "une volonté de protéger l'organisation" au détriment des intérêts de l'enfant. En plus de ces faits, le document détaille un "nombre significatif" de malversations, d'abus de pouvoir, d'irrégularités dans les passations de marchés portant parfois sur "des millions de dollars".

Un poste de défenseur des droits a été créé, plus de la moitié des membres de la direction ont été remplacés et les centres d'accueil ont été renforcés, selon l'ONG. Par ailleurs, SOS Villages d'Enfants assure que 500 victimes ont bénéficié d'un soutien individualisé, psychologique, logistique ou financier, "malgré de nombreuses initiatives de réformes, la transformation n'a pas été totalement mise en place", déplore le rapport.