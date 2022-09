Des aides plus ciblées : ce que l’Élysée a décidé pour la suite du bouclier tarifaire

Le gouvernement prépare la fin du bouclier tarifaire. Dans quelques jours, il annoncera le dispositif mis en place à partir du 1er janvier prochain. Les grandes lignes viennent d'être fixées : il n'y aura plus de ristourne sur le carburant mais une aide ciblée pour les personnes qui en ont besoin. Et pour tous, une hausse des prix du gaz et de l’électricité de 10 à 20%.

"Il va falloir sortir de cette logique de bouclier", reconnaît l’entourage du chef de l'État, car, "aujourd’hui, protéger les consommateurs conduit, de facto, à subventionner les énergies fossiles". Le gouvernement va donc revenir au projet initial, c'est-à-dire une aide spécifique pour les Français les plus modestes et pour les gros rouleurs aux faible revenus, qui travaillent loin de chez eux.

Vers une hausse des tarifs de 10 à 20 %

Au 1er janvier, le gaz et l’électricité vont augmenter pour tout le monde de 10 à 20%. "Une hausse nettement inférieure à la réalité du marché, à ce qui se passe chez beaucoup de nos voisins", insiste, en privé, Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut, en même temps, mettre "plus d’argent dans la rénovation thermique des bâtiments, les changements de véhicules".

Cela ne se fera pas en taxant en France les jets privés car "ça ne changera rien, ils iront mettre leurs jets ailleurs. En terme d’efficacité, ce sera la tête à toto !" s’agace-t-on à l'Élysée. En revanche, cela pourra passer par une contribution européenne des fournisseurs d’énergie qui profitent de la crise et un mécanisme plus poussé de pollueur-payeur au sein de l'UE. "Il n'y a qu'à cette échelle qu'on peut avancer", répète la présidence, qui ne veut pas changer de refrain : climat et attractivité économique, sobriété et plein-emploi.