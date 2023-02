Des centaines de changements : les livres de Roald Dahl modifiés pour "être appréciés de tous"

Comme l'a révélé le quotidien britannique conservateur The Telegraph , la maison d'édition Puffin, qui publie les livres de Roald Dahl, a modifié des mots pour "s'assurer" que les ouvrages "puissent continuer à être appréciés par tous aujourd'hui". Il y a eu "plusieurs centaines de changements", selon The Telegraph. La société qui gère les droits des histoires de l'écrivain britannique, décédé il y a trente ans, évoque, elle, "des changements minimes".

Les mots "gros" et "laid" remplacés pour ne pas heurter les lecteurs

Le mot "gros" a été retiré des livres, et le personnage d'Augustus Gloop dans "Charlie et la chocolaterie" est désormais qualifié d' "énorme". De même, les Oompa-Loompas, petits personnages qui travaillent dans la chocolaterie de Willy Wonka ne sont plus "minuscules" ou "pas plus haut qu'un genou", mais seulement "petits", rapporte le quotidien britannique . Dans un autre livre, "The Twits" ("Les deux gredins"), la qualification de "laide" du personnage féminin a été adoucie. D'autres références à la santé mentale, aux questions raciales et au genre ont également été réécrites.

Une pratique habituelle, selon la Roald Dahl Story Company

Les changements ont été réalisés sous la supervision d' "Inclusive Minds", un collectif qui "aide les éditeurs, auteurs et illustrateurs à renforcer l'inclusion et la diversité des représentations dans les livres pour enfants", indique-t-il sur Twitter.

Toutefois, ces changements ont provoqué l'ire de certaines figures de la littérature, comme l'écrivain Salman Rushdie qui dénonce une "censure absurde", quand bien même "Roald Dahl n'était pas un ange". La patronne de PEN America Suzanne Nossel, organisation rassemblant 7.000 écrivains pour la liberté d'expression, a jugé que "l'édition sélective pour faire en sorte que les mots de la littérature se conforment à des sensibilités particulières pourrait représenter une nouvelle arme dangereuse".

"Lors de la publication de nouveaux tirages de livres écrits il y a des années, il n'est pas inhabituel de revoir le langage utilisé [de même que] la couverture et la mise en page", s'est défendu un porte-parole de la Roald Dahl Story Company, qui gère les droits des livres de Roald Dahl, et que Netflix a rachetée en 2021. Il précise encore que "tous les changements apportés sont minimes et ont été soigneusement étudiés".

En 2020, une adaptation de l'œuvre de Roald Dahl avait fait polémique . Dans le film hollywoodien "Sacrées Sorcières", la méchante sorcière incarnée par Anne Hathaway souffrait d'ectrodactylie, une malformation des mains et des pieds. Elle n'avait donc que trois doigts à chaque main. Plusieurs personnes atteintes d'ectrodactylie s'étaient insurgées de se voir ainsi stigmatisées, et le studio Warner Bros. Pictures avait présenté ses excuses.