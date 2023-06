Des chercheurs américains mettent en avant l'impact du changement climatique sur le cancer

Quel est le lien entre le dérèglement climatique et le cancer ? De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question et en ont discuté lors du Congrès mondial de cancérologie (ASCO Annual Meeting) qui se tient jusqu'à mardi à Chicago, aux États-Unis. Une étude américaine a notamment montré que tous les États ne sont pas touchés de la même manière. Ces études méritent d’être poursuivies, mais les chercheurs sont formels : oui, le dérèglement climatique a bien une incidence sur le nombre de cancers.

Plus de mélanomes dans les États très exposés au changement climatique

Les chercheurs ont d’abord compilé toutes les données sur les cas de cancer des vingt dernières années aux États-Unis. Ils ont ensuite répertorié tous les phénomènes météorologiques violents sur la même période pour classer les différents États en trois groupes : sévèrement impactés par le changement climatique, modérément impactés et résistants au dérèglement du climat.

Les courbes sont très claires : "Nous avons constaté que pour le mélanome, qui est un cancer de la peau, les États les plus impactés par le changement climatique ont une plus forte augmentation de cas par rapport aux États les plus préservés face au changement climatique", explique Laurene Jane, doctorante en biologie et sociologie à UCLA, l’Université de Los Angeles.

Même quand certains cancers ont baissé au cours de ces vingt dernières années, il y a quand même un impact du changement climatique. "Nous avons constaté une diminution globale du nombre de cas de cancer du poumon, mais cette baisse est moins importante dans les États les plus impactés par le changement climatique que dans les États résistants au changement climatique", poursuit la chercheuse.