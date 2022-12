Des comptes qui pistaient les jet privés (dont celui d'Elon Musk) suspendus par Twitter

Disparu des écrans radars de Twitter. Les quelque 500 000 internautes abonnés au compte @ElonJet ne verront plus s'afficher le détail des trajets en jet privé du milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX, Tesla... Et désormais de Twitter. Le compte en question a été supprimé du réseau social ce mercredi, et ce, malgré la promesse initiale de l'homme d'affaires de ne pas y toucher.

Données publiques

Créé par un étudiant, et avec près de 1500 tweets au compteur, @Elonjet utilisait des données publiques pour indiquer, de façon automatique, quand et où l'avion décollait et atterrissait. Une façon de montrer l'utilisation potentiellement abusive d'un mode de transport particulièrement polluant.

Un trajet de 49 minutes entre le Nevada et la Californie - Publication extraite du compte Instgram elonmusksjet

Dans la présentation du compte (désormais invisible), Jack Sweeney précisait qu'il avait "tous les droits" de diffuser ces informations, dans la mesure où celles-ci sont publiques et où "la politique de Twitter stipule que les données trouvées sur d'autres sites peuvent être partagées ici aussi", ajoutait-il.

Début novembre, quelques jours après avoir racheté Twitter, Elon Musk s'était voulu rassurant. "Mon engagement en faveur de la liberté d'expression va jusqu'à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même si cela représente un risque direct pour ma sécurité personnelle".

Changement de cap

Le milliardaire a semble-t-il changé d'avis. "Compte suspendu", peut-on lire simplement ce jeudi sur la page @ElonJet. Idem pour le compte personnel de Jack Sweeney. Elon Musk a justifié sa position dans un tweet : "Tous les comptes publiant en temps réel des informations de localisation seront suspendus, car ils représentent une menace à la sécurité. Mettre ces données en ligne avec un léger décalage est autorisé".

Le compte Twitter @bezosjets qui suit les déplacements de l’avion du milliardaire Jeff Bezos, est également désormais inaccessible.