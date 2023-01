Des concerts "à la bougie" et "écolos" lancés par un club de jazz parisien

"Là, j'installe les bougies." Pour les serveurs du "Sunset Sunside" qui jouent du briquet, les gestes ont changé ce mardi soir, avant l'arrivée du public. Pour la première fois, le club de jazz parisien de la rue des Lombards lance un concert "à la bougie", projet présenté comme "écologique" par son directeur artistique Stéphane Portet.

Pour beaucoup de spectateurs, amateurs de jazz, le concept est une découverte. "Pourquoi pas !" réagit Marco, "il faut bien penser au climat, alors si on peut aider un peu c'est super ainsi."

"On est très fiers de lancer ce concert écolo, sans électricité" se félicite Stéphane Portet devant la salle, pour introduire le tout premier artiste à avoir accepté l'expérience, le pianiste Pierre de Bethmann , habitué des lieux. Il annonce une reprise du standard "Introspection" de Thelonious Monk. "De circonstance", sourit-il.

En une heure de concert, la salle est conquise. "Dans l'obscurité, on arrive à davantage se concentrer sur le son, à se recueillir", estime Guillaume, ravi de l'expérience. "On ferme presque les yeux, il n'y a plus que la musique qui compte", ajoute Félix.

Une idée née après une panne électrique

L'idée de ces concerts acoustiques, sans électricité, est née fin juillet, lors d'une panne électrique dans le quartier, raconte le directeur artistique. "On a maintenu notre concert, en mettant des bougies dans la salle, cela nous a donné l'idée !", raconte Stéphane Portet, qui dit vouloir faire "passer un message" avec ce projet, "avant tout artistique". "On peut faire des concerts pas forcément amplifiés ou électrifiés, tout est possible, même sans lumière", se réjouit-il.

Ainsi, les lumières électriques sont éteintes juste avant les premières notes et rallumées ensuite pour permettre au public de sortir. Une heure de consommation en moins qui peut paraitre anecdotique mais qui pourrait faire la différence, selon le directeur artistique qui n'a pas encore reçu la facture d'électricité de cet hiver. L'expérience sera donc renouvelée chaque mois et même chaque semaine, dès le mois d'avril.

Un défi artistique : jouer dans la pénombre

Un défi aussi artistique pour Pierre de Bethman, ravi de l'expérience après une heure à la lueur des bougies. "Je vois à peine mon clavier mais c'est très bien comme ça : j'assumais le fait que les fausses notes sortiraient comme ça", sourit celui qui se dit très sévère envers lui-même : "On a l'impression que la marge d'erreur est plus grande, et c'est tant mieux !"