Des "Dents de la mer" à "En eaux (très) troubles", comment le requin est devenu le grand tueur du cinéma

Deux chercheurs qui partent explorer les fonds marins, et qui se retrouvent confrontés à des requins géants et préhistoriques, les mégalodons, ainsi qu'à des opérations d'extraction minière illégales : c'est le résumé du film "En eaux (très) troubles" ("The Meg 2" en VO), qui sort ce mercredi au cinéma. La suite de "En eaux troubles", sorti en 2018, s'annonce comme l'un des blockbusters de l'été, avec son lot d'effets spéciaux.

Le film vient s'ajouter à la très, très longue liste d'un genre cinématographique singulier : le film de requin. Depuis "Les Dents de la Mer" sorti en 1975, des dizaines, voire des centaines de films de requins ont vu le jour, avec des résultats et des qualités de production variables. Pour les besoins du podcast qu'il produit, "Shark Parade" , Rico, membre de l'équipe du site Nanarland, en a vu plus de 120 – et "il m'en reste encore une quarantaine sous le coude", dit-il.

"Les Dents de la mer", le film fondateur

À l'origine de ce mouvement appelé "sharksploitation", le film de Steven Spielberg a une place centrale. "C'est vraiment "les Dents de la mer" qui est le film fondateur du genre attaque animale, même s'il y avait eu Les Oiseaux d'Hitchcock. C'est ce film-là qui fait exploser le film d'attaque de requin", explique Rico. "Mais le problème, c'est que dès le départ, Spielberg pose un chef-d'œuvre qui est indépassable, ou en tout cas qui reste, cinquante ans après, le film de référence non seulement sur les attaques de requin, mais aussi sur les attaques animales au sens large".

Résultat : après ça, "la plupart des autres films vont se heurter au fait que l'histoire de base est extrêmement simple : c'est un requin qui attaque". Comment expliquer, alors, que le squale passionne autant les cinéastes... alors même que dans la vraie vie, ce n'est pas le plus dangereux des animaux ? "Il y a une sorte de fascination pour ce prédateur froid à la forme de torpille élancée. Il fascine plus que des animaux comme les ours, les serpents. Dans l'imaginaire, c'est une machine à tuer", explique l'animateur de podcasts.

Chercher à faire "le deuxième meilleur film de requins"

Dès lors, pour continuer à mettre en scène le requin alors que le mètre-étalon semble indépassable, "quand vous écoutez les interviews des réalisateurs qui ont fait des films de requins "sérieux", ce qu'ils veulent faire, c'est le deuxième meilleur film de requins. Ils partent tous du principe qu'ils ne pourront pas dépasser le film de Spielberg". L'autre option, c'est de faire plus gros, pour ne pas chercher à faire mieux : "On va soit pousser le curseur beaucoup plus loin dans la violence, soit partir sur des choses plus fantasmatiques. Et votre requin, vous allez le faire volant, vous allez le faire aller sous la neige, vous allez lui ajouter des tentacules...", selon Rico.

C'est ainsi que naissent des films comme "Sharknado", une histoire de requins qui volent dans des tornades – et considéré comme une référence – mais aussi "Doll Shark", avec un requin en peluche tueur, "Shark Exorcist" où le squale est possédé, ou encore "Shark Avalanche" dans lequel les requins chassent sous la neige. "On va miser sur un concept choc et une affiche, un titre qui claque... quant au réalisme, on sait que les gens ne sont pas là pour ça. Ils savent très bien qu'ils viennent voir une comédie avec des acteurs idiots qui vont se faire bouffer par un monstre en images de synthèse, le tout avec beaucoup de second degré", explique Rico.

Blockbusters et petits budgets

Et il y en a pour tous les budgets : à côté des superproductions comme "Peur bleue"(1999), on trouve de nombreux films à petit budget, où les requins sont des marionnettes, des peluches, ou même où l'on ne voit pas le requin – là aussi "Les Dents de la mer" avait été précurseur, Steven Spielberg faisant très peu apparaître son requin à l'écran car l'automate n'était pas assez crédible.

Malgré tout, "des bons films, il y en a" : au panthéon du producteur de podcast, figurent "Ghost Shark", une histoire de requins fantômes qui se déplacent partout où il y a de l'eau, ou encore "Dam Sharks", où "des requins construisent un barrage comme des castors" près d'un lieu où une entreprise a organisé un séminaire pour ses salariés.

Cette "sharksploitation", qui s'est diffusée notamment grâce au "direct to video" (puis "direct to DVD") dans les années 90 et 2000, trouve son sommet avec les plateformes de streaming. Et Paris accueille chaque année en septembre un festival consacré à ces films, nommé depuis cette année "Paris Shark Week". Cette année, on y verra aussi un documentaire consacré à cette saga cinématographique, sorti il y a quelques jours aux États-Unis.

"On est conscient que ces films sont irregardables"

"Ce qui est assez rigolo avec cette communauté, c'est qu'on est parfaitement conscient que la plupart de ces films sont irregardables, qu'ils sont complètement mauvais", affirme Rico. "On voit des promesses de films un peu fous, et puis, on se lance, on tente le coup. Quatre fois sur cinq, on est complètement déçu, et de temps en temps on tombe un peu sur une pépite", dit-il.

Et le requin dans tout ça ? "Pour ces animaux, c'est catastrophique. C'est l'un des grands regrets de Peter Benchley, l'auteur du roman "Les Dents de la Mer", qui s'est aperçu que son livre n'avait fait qu'encourager cette peur atavique du requin et les massacres de requins alors que l'espère est en disparition et que beaucoup de gens se battent pour sauver cette espèce". Car statistiquement, les chances pour l'humain d'être tué par un requin sont plus faibles que de trouver la mort... par une piqûre de moustique.