Des députés de gauche et de la majorité réclament la régularisation de certains travailleurs sans-papiers

35 parlementaires issus de la gauche et de la majorité publient une tribune lundi et réclament "des mesures urgentes, humanistes et concrètes pour l’accès des étrangers au travail". C'est l'une des mesures les plus sensibles du projet de loi, maintes fois reporté mais dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce désormais l'examen au Sénat à partir du 6 novembre et à l'Assemblée début 2024. Ces élus demandent de fixer un délai maximal à l'administration pour accorder à ces sans-papiers un rendez-vous en préfecture, et de rétablir le droit au travail pour les demandeurs d’asile. Parmi les signataires, l’écologiste Julien Bayou, le communiste Fabien Roussel, la socialiste Laurence Rossignol, et le député Renaissance Sacha Houlié.

Soutenir les métiers en tension

Selon des parlementaires, ces travailleurs sans-papiers "contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner". Un des volets du futur projet de loi immigration propose de régulariser sous conditions des travailleurs sans-papiers qui travaillent déjà dans les secteurs "en tension". Parmi les métiers cités, ceux en manque de bras : le BTP, l'hôtellerie-restauration, la propreté, la manutention, l’aide à la personne. Des milliers d’emplois sont occupés par des sans-papiers, "dans les métiers les plus pénibles comme les plus utiles socialement”.

Publicité

Selon le ministre du Travail Olivier Dussopt, interrogé en juin , dans certains métiers, "comme commis de cuisine ou femme de ménage, il y a 25 % de travailleurs étrangers non-communautaires". Par comparaison, la moyenne nationale est "d’environ 3 %". "Ces travailleurs sans-papiers contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays", écrivent les parlementaires. "Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner", ajoutent-ils.

Rétablir le droit au travail pour les demandeurs d’asile

La précarisation des travailleurs sans-papiers est selon ces parlementaires "le résultat d’une hypocrisie collective : ne pas les autoriser légalement à travailler, mais continuer à solliciter leurs concours". Le manque de reconnaissance génère "de grandes difficultés pour se nourrir, se loger, se soigner et accéder à une vie sociale normale".

Les parlementaires proposent que ces sans-papiers puissent travailler après une formation "que de nombreuses branches professionnelles et des centres de formation publics sont prêts à développer". "L’accent doit être en particulier mis sur l’accès des femmes étrangères au travail, l’un des plus faibles de l’OCDE", ajoutent-ils. Pour eux, il faut rétablir le droit au travail pour les demandeurs d’asile : "La loi leur impose six mois d’attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d’augmenter à la fois le coût budgétaire de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) et le recours à l’emploi non déclaré pour pouvoir survivre."

Augmenter le nombre de rendez-vous en préfecture

La tribune réclame également "un délai maximal à l'administration pour accorder un rendez-vous en préfecture". Les parlementaires décrivent une "situation d’embolie des préfectures qui conduit à fabriquer chaque jour de nouveaux sans-papiers". Par exemple, "faute de rendez-vous, des personnes en situation parfaitement régulière, insérées professionnellement et socialement, basculent en situation irrégulière entre deux titres et perdent leurs droits". Ces élus demandent "davantage de moyens aux services chargés du séjour des étrangers au sein des préfectures".