Des élèves dénoncent les méthodes brutales de certains profs de l’école hôtelière Vatel à Paris

C'est l'un des groupes de formation en hôtellerie-restauration les plus réputés en France et dans le monde. Le groupe Vatel forme depuis 40 ans les managers de demain dans ces secteurs en leur transmettant "l'art de recevoir à la française", le "bon goût" et "l'excellence". Ceci, sur la brochure... Car dans les coulisses, certains étudiants dénoncent une face bien plus sombre.

Il y a quelques jours, le site Médiacités dévoilait les accusations de harcèlement et de dénigrement contre plusieurs professeurs de l'école implantée à Paris. Des élèves dénoncent l'absence de sanctions envers ces chefs.

Des accusations d'agressions sexuelles sur des étudiantes

Sarah* a intégré Vatel Paris il y a trois ans, son rêve à l’époque. Mais dès ses premiers cours dans le restaurant d’application de l’école, là où les jeunes s'exercent face à de vrais clients, la jeune élève déchante, en raison du comportement d’un professeur en particulier. "J’étais en train de faire une pâtisserie et le chef pâtissier était derrière moi. Je ne l’écoutais pas à ce moment-là, et pour que je l’écoute, il m’a frappé avec une spatule sur les fesses". Ce même professeur n’hésite pas à appeler Emma*, une autre étudiante de première année, à cette époque-là, "ma chérie", "ma belle" et à lui faire des "caresses dans le dos".

La jeune fille, gênée, prévient rapidement la directrice de l’établissement qui n’aurait pas réagi à cette époque. Chez Sarah, le malaise s’installe avec cette sensation de "boule au ventre" avant chaque nouvelle session dans le restaurant d’application. "Ça me stressait, j’en vomissais le soir, à cause de cette atmosphère plombante", raconte-t-elle. Elle met du temps avant de pouvoir en parler à ses parents : "On a la pression avec une école pour laquelle on dépense."

Des propos insultants rapportés par des étudiants

Les garçons ne sont pas épargnés. "Moi, ça a surtout été des insultes : 'T’es qu’un con, tu ne sais rien faire, t’es un bon à rien'... Des insultes pour dénigrer l’élève au lieu de le faire progresser", raconte Sasha, 20 ans. Aujourd’hui, l’élève en troisième année de Bachelor, se dit "dégoûté" de la restauration et ne se voit pas y travailler.

Ces élèves mettent quatre enseignants en cause, tous issus de l’équipe qui gère le restaurant d’application de l’école. Ils disent avoir tenté d'alerter la direction et d'autres professeurs depuis 2020, en vain. Dans son article, le site Médiacités évoque même un élève qui aurait fait remonter le problème à 2013. "Ils sont toujours là, c’est la même équipe et on n'a pas l’impression qu’ils vont partir", regrette Sarah. "On récupère encore des élèves de première année en pleurs qui ne supportent plus qu’on leur parle mal", ajoute Emma.

La direction a prononcé deux "avertissements" contre des enseignants

Contacté par France Inter, le groupe Vatel assure avoir été alerté uniquement au printemps 2022, par mail envoyé directement au fondateur de l’entreprise Alain Sebban et à son fils, Dov Sebban, directeur général. Il dit avoir immédiatement sanctionné deux enseignants d’un "avertissement". "Cela veut dire qu’il leur a été précisé par écrit que ce type de comportement était inacceptable et que s’ils recommençaient, ce serait un licenciement immédiat", précise Véronique Hasselweiler, porte-parole du groupe.

"Depuis, nous n’avons reçu aucune alerte, on nous dit qu’ils se tiennent correctement", explique-t-elle, tout en se disant "catastrophée" par ces nouveaux témoignages. Elle encourage les potentielles victimes à se manifester auprès de la direction et assure que le groupe prend le sujet au sérieux avec la création dès septembre prochain d’une "commission sur les risques psycho-sociaux", qui se penchera sur les accusations de harcèlement. Sarah, Emma et Sacha, eux, estiment que le renvoi des enseignants mis en cause est la seule solution viable pour revenir étudier dans un climat serein.

*Le prénom a été modifié pour garantir l'anonymat.