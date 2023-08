Des fausses unes du JDD inondent twitter pour se moquer du premier JDD de l'ère Lejeune

Le JDD version Geoffroy Lejeune confond les drames. Dimanche 6 août, après six semaines de grève des journalistes, le Journal du dimanche a fait son grand retour en kiosques .

Pour son dossier d'ouverture, l'équipe du JDD se concentre sur la mort du jeune Enzo, 15 ans, tué de deux coups de couteau la semaine dernière à La Haye-Malherbe dans l'Eure. Plus largement, le journal du septième jour traite de l'insécurité. Une lettre ouverte signée par des familles de victimes est publiée, illustrée en Une par une photo de la marche blanche consacrée à "Enzo". Problème: si le dossier du JDD concerne le jeune "Enzo" mortellement poignardé à Louviers, dans l'Eure le 22 juillet dernier, la photo de Une a trait à un autre "Enzo", âgé de 16 ans quand il a été mortellement fauché par une voiture dans les Landes le 16 janvier dernier. La marche, elle, datait du 21 janvier à Hinx.

Publicité

Vincent Flibustier, conférencier sur l'éducation aux médias et notamment les Fake news, est un des premiers à relever la bourde sur Twitter (désormais X).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

3500 tweets en 24 heures

Il n'en fallait pas plus pour que des dizaines d'internautes inondent le réseau social d'Elon Musk de fausses unes sous le hashtag #UnecommeleJDD qui a donné lieu à plus de 3500 tweets en 24 heures, selon l'application de veille en ligne Visibrain.

Sous ce Hashtag, les internautes se sont exercés à créer des unes avec de drôles d'erreurs, créant un décalage entre la personne dont on parle et celle dont la photo apparaît. Ici, entre Didier Deschamps et Didier Raoult.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Et puis il y a des associations plus loufoques, comme celle-ci où avec l'image, le texte et le titre, on s'y perd entre trois stars chauves bien connues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Parmi les personnalités mises en avant, on retrouve bien sur les personnalités politiques, comme avec Éric Ciotti, et toujours le thème commun de la chevelure, ou de son absence...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sans oublier les humoristes, chanteurs et artistes...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Et les internautes ont du talent, puisqu'il n'y a même pas besoin de mettre un visage sur la une pour comprendre la blague !