Des femmes se filment en train de danser en soutien à la première ministre finlandaise

Peut-on diriger un gouvernement et faire la fête en buvant de l'alcool ? Oui, semblent dire les centaines de femmes qui postent sur les réseaux sociaux des vidéos d'elles en train de danser, avec le hashtag #solidaritywithSanna. Elles soutiennent la première ministre finlandaise, Sanna Marin, âgée de 36 ans et au cœur d'une polémique depuis que des vidéos d'elle en train de danser lors d'une soirée arrosée ont fuité sur Internet, la semaine dernière.

Plus de 2000 tweets en soutien à Sanna Marin

Un verre à la main, en boite de nuit, sur un bateau ou dans un salon, des dizaines de femmes, de plusieurs pays européens, postent des vidéos d'elles en train de danser pour soutenir Sanna Marin, essentiellement sur Twitter et TIkTok. En deux jours, le hashtag #SolidaritywithSanna a été utilisé plus de 2.000 fois sur Twitter, selon l'outil de veille Visibrain.

La première ministre se soumet à un test antidrogue

La leader sociale-démocrate Sanna Marin, devenue en 2019 la plus jeune cheffe de gouvernement au monde, fait l'objet de vives critiques depuis qu'une vidéo la montrant en train de chanter et de danser dans des positions suggestives lors d'une soirée alcoolisée a fuité sur les réseaux sociaux. L'opposition juge ce comportement peu digne d'une cheffe de gouvernement, en pleine guerre russo-ukrainienne et alors que la Finlande prépare son entrée dans l'OTAN. Selon ses opposants, Sanna Marin était ce soir-là en service, et non en congés.

"J’ai dansé et j’ai chanté, j’ai pris mes amis dans mes bras et bu de l’alcool", s'est défendue l'intéressée, qui a revendiqué le droit de s'amuser comme elle le souhaite. "J’ai une vie de famille, une carrière professionnelle et du temps libre que je passe avec mes amis. Tout comme de nombreuses personnes de mon âge", a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle aurait pu à tout moment quitter les lieux pour gérer une urgence.

Si aucune substance illégale n'est visible sur la vidéo, des internautes ont cru déceler des allusions de convives à la consommation de cocaïne. Sanna Marin a donc consenti à réaliser un test antidrogue, comme le demandait l'un des leaders de l'opposition, pour "dissiper tout doute". Elle a affirmé n'en avoir jamais consommé de sa vie. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait l'objet de critiques pour son comportement ou son mode de vie. En décembre dernier, elle s'était excusée après avoir passé une soirée en boite de nuit, alors qu'elle était cas contact d'un autre membre du gouvernement. Cet été, elle s'est affichée dans de nombreux festivals, ce qui n'est pas du gout d'une partie de l'opposition. Une photo dans le magazine féminin Trendi où elle affiche un décolleté plongeant avait également fait jaser en pleine pandémie de Covid - sa gestion de la crise ayant par ailleurs été saluée. Déjà à l'époque, des femmes l'avaient soutenu en postant des photos de leur décolleté sur les réseaux sociaux, jugeant ces critiques "misogynes".