"Des fois, je n'ai pas vu" : des directeurs de théâtre se forment sur les violences sexistes et sexuelles

C'est un tabou, autour duquel la parole se libère petit à petit. Depuis le lancement de #metootheatre en octobre 2021, des comédiennes, techniciennes, régisseuses ont témoigné des violences sexuelles dont elles ont été victimes. Alors que le réveil dans la profession a été plus long qu'ailleurs, du fait notamment de la peur des femmes d'être identifiées et blacklistées , des dispositif ont émergé pour mieux former les employeurs du milieu. Depuis fin 2021, le ministère de la Culture conditionne ses subventions au spectacle vivant à la formation en matière de violences sexistes et sexuelles des encadrants, DRH et référents des théâtres et compagnies. Nous avons suivi l'une d'elles.

Une formation obligatoire à la prévention des violences sexistes et sexuelles

"Et que se passe-t-il si à la fin de la procédure pénale on arrive à un non-lieu et qu'on a viré la personne ?", interroge un directeur de théâtre, dans la salle de représentation du théâtre 14, dans le sud de Paris. "Rien, enfin c'est très rare", lui répond la formatrice. "Et aux prudhommes, ça passera ?", renchérit un autre. Une trentaine de directeurs de théâtres, de troupes, de chargés de production et d'employés des ressources humaines participent à la formation "sexisme et violences sexuelles au travail : responsabilités de l’employeur", organisée par le Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP), en coordination avec d'autres syndicats du spectacle vivant.

Parmi les points clés abordés, la définition juridique du harcèlement, de l'agression sexuelle, du viol et la responsabilité de l'employeur, souvent méconnue. "On est couteau suisse à la direction, mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui demandent un savoir précis, et parfois on est un peu en retrait parce qu'on ne le possède pas", analyse Vanessa Mestre, directrice du théâtre de Choisy-le-Roi, qui compte 340 places. "Avec ce type de formation on est armé. Ça invite à prendre ses responsabilités, à se dire qu'on peut agir ", déclare-t-elle.

"On comprend enfin la distinction entre la dimension pénale de la présomption d'innocence et la notion d'enquête interne", abonde Aline César, metteuse en scène à la tête d'une compagnie d'une vingtaine de personnes. "Ce n'est pas parce qu'une affaire n'est pas jugée, est en cours de jugement ou a rendu un jugement contraire à ce qu'on constate, qu'on est exempté de responsabilité en tant qu'employeur. Et ça, à partir du moment où on le sait, ça change tout", poursuit-elle.

"Je pense qu'il y a beaucoup de fois où je n'ai pas vu et où j'aurais dû agir"

Si la formation est obligatoire, plusieurs directeurs en sont satisfaits et la trouvent importante. Emmanuel Plassard est le directeur du théâtre du Vésinet (800 places) en région parisienne, depuis 25 ans. "On m'a rapporté des choses et je trouve que je n'ai pas réagi à temps. Quand c'était vraiment grave, j'ai réagi, on a porté plainte. Mais il y a des fois où je n'ai pas réagi et je m'en veux", confie-t-il. "Grâce à cette formation, on essaye de repérer les signaux faibles."

D'autres ont parfois été conscients de problèmes, sans savoir comment recueillir la parole. Benoit Bradel dirige le festival Passages Transfestival, à Metz : "J'ai été confronté à des cas où on sent qu'il y a eu un problème, mais les gens ont peur, ils ne veulent pas parler. Sans doute la peur d'un engrenage, de dénonciations, de représailles. C'est ça qui est toujours très difficile, faire en sorte que les gens puissent dire."

Thierry Balasse, directeur de compagnie, a été confronté à une minimisation des faits, à deux reprises. "On m'opposait soit l'humour, soit la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Or dans nos métiers, quand on est en tournée, tout ça est très flou." Il poursuit : "Là, je constate qu'il y a des outils juridiques qui sont très clairs et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer maintenant pour intervenir."

Un accord de branche sur "la prévention et les sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail" a été signé par les partenaires sociaux du spectacle vivant. Entré en vigueur au 1er novembre, il prévoit notamment l'obligation pour l'employeur de mener une enquête interne "dès lors que des allégations" de violences sexuelles ou sexistes sont signalés, de même que la nomination d'un référent harcèlement, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés.

"Maintenant, en même temps qu'on envoie un contrat de travail, on va pouvoir envoyer des éléments qui permettent aux employés de savoir où ils ne peuvent pas aller", poursuit Thierry Balasse, qui estime que "la précarité créé des conditions de travail particulières où ces problèmes là peuvent être assez fréquents". De son côté, Vanessa Mestre, à la tête du théâtre de Choisy-le-Roi, a décidé de nommer une référence harcèlement et violences sexuelles, quand bien même son équipe ne compte que 16 personnes. "On invite le personnel à pouvoir se livrer à quelqu'un d'autre qu'à la direction", décrit-elle. "Quand on voit des agissements, on ne tourne pas les talons, on s'en mêle."

"Il y a du chemin à faire sur les mentalités"

Le Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP), qui coordonne principalement les théâtres municipaux, a organisé une quinzaine de formations en 2022, soit environ 500 personnes formées, parfois plusieurs d'un même théâtre. "Parfois, les gens croient être au niveau. Mais les circonstances changent, et on comprend qu'on doit se remettre à niveau", déclare Laurence Raoul, directrice déléguée du SNSP.

Cinq ans après #metoo et un an et demi après #metootheatre, "la vigilance est toujours de mise", estime Aline César, par ailleurs copilote du groupe égalité du Syndeac (Syndicat des entreprises artistiques et culturelles). "Il vraiment une attention beaucoup plus importante sur la question. Néanmoins, on entend aussi, à rebours et à revers, des gens qui disent : ça va trop loin, c'est exagéré. Des gens qui se plaignent que tout cela serait un nouvel ordre moral qui s'accompagnerait d'une forme de censure de l'artistique et de la liberté d'expression. Il y a des courants très réfractaires qui s'expriment", explique-t-elle.

Ceci, alors même qu'une forme " d'oppression intégrée " persiste, dans un secteur où les places sont très chères. Dans une enquête publiée début février, Le Monde évoquait la persistance de "pédagogies brutales" dans les écoles de théâtre. "Il y a encore du chemin à faire sur les mentalités", conclut un autre participant.