Des militants LGBT+ s'inquiètent des conséquences de la réforme des retraites pour eux

Ils craignent une réforme qui fragilise les LGBT+. Collectifs, associations et militants appellent à manifester jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites. Selon eux, le texte présenté par Elisabeth Borne va augmenter la précarité des membres de la communauté. "Cette loi ne va faire qu'accentuer les inégalités", assure auprès de France Inter Élisa Koubi, co-présidente de l'Inter-LGBT.

Dans un tribune publiée dans le magazine Têtu intitulée, "nous, personnalités et organisations LGBTI, nous opposons à la réforme des retraites", près de 150 signataires alertent sur "les fragilités spécifiques au sein de la communauté face à la vieillesse".

Des discriminations au travail

Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans , est le point de la réforme des retraites qui préoccupe le plus. "On subit déjà tout au long de nos carrières des formes de rejets, des parcours professionnels hachés qui font qu'à un moment, on va devoir se mettre en retrait de la vie professionnelle", explique Élisa Koubi. Avec la nouvelle réforme des retraites, ils s'inquiètent d'être dans une situation encore plus précaire et de ne pas réussir à atteindre l'âge l'égal de départ à la retraite pour avoir des carrières complètes.

Selon un sondage publié par l'Ifop en juin 2022 , les agressions et les discriminations LGBTphobes s'accentuent dans le milieu professionnel. L'étude pointe également "des inégalités dans le déroulement de leur carrière pour 20 % des LGBT+".

La co-présidente de l'Inter-LGBT s'inquiète également pour "les personnes atteintes du VIH" qui ont "des santés fragilisées qui empêchent de suivre une carrière continue. Idem pour les personnes trans". Pour elle, travailler plus tard, risque de fragiliser encore plus ces personnalités vulnérables. Dès lors, ces membres de la communauté LGBT+ ont peur de devoir partir avant d'avoir toutes leurs annuités et donc avec "des pensions amoindries".

Enfin, ces militants LGBT+ ont peur que cette nouvelle réforme renforce leur isolement à la retraite. "Beaucoup de personne n'ont pas la possibilité de fonder des familles et cette réforme augmente le risque d'isolement", selon Élisa Koubi. Elle craint que si l'âge de départ à la retraite est repoussé, personne ne puisse assister les plus âgés isolés.