Des milliers de foyers privés d'électricité, 40.000 impacts de foudre : retour sur une nuit d'orages intenses

Cet épisode orageux violent a causé d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucune victime humaine. Mais il a particulièrement impressionné ceux qui l'ont vécu. Placés en vigilance rouge (une alerte levée ce mercredi), la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin s'attendaient donc à des pluies torrentielles : ils ont été servis, avec des trombes d'eau à Dijon, des vents très forts (jusqu'à 170 km/h), et même d'énormes grêlons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le tout accompagné d'éclairs eux aussi visuellement impressionnants. Certains habitants de l'est du pays ont pu les observer et les filmer à distance.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des dégâts uniquement matériels

À Dijon par exemple, le plafond d'une supérette, où le vent s'était engouffré, s'est effondré sans faire de blessés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À Sierentz, en Alsace, un TGV entre Mulhouse et Zurich s'est retrouvé bloqué avec 355 passagers à bord, tous pris en charge par "les associations de protection civile du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort", selon la préfecture du Haut-Rhin. Par précaution, la SNCF avait déjà interrompu plusieurs liaisons TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-France-Comté et Grand Est. Des vols ont également été annulés à l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg, selon nos confrères de France Bleu Alsace.

Dans le Territoire de Belfort, 1.200 abonnés sont été privés d'électricité en fin de soirée, selon le gestionnaire du réseau Enedis. Ils étaient 2.500 dans le secteur de Montbéliard, 1.400 dans le Haut-Rhin. Dans la Loire, une chute d'arbre a provoqué la rupture d'une ligne d'alimentation électrique de 20.000 volts. Et dans le Jura, ce sont 25 camps de scouts et 650 personnes qui ont dû être mis à l'abri.

Selon Emmanuel Wesolek, président de Keraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, interrogé par franceinfo, l'épisode de cette nuit était "remarquable" au niveau de son "intensité" et de sa "superficie", en raison de "la sévérité" des orages "en termes de grêle et de rafales de vent".