Des mines sur 170 000 kilomètres carrés : la stratégie russe pour ralentir la contre-offensive ukrainienne

C'est comme si l'armée ukrainienne avait à traverser un blindage invisible. 170 000 kilomètres carrés de mines, selon les autorités locales. Une superficie qui représente plus de quatre fois la Suisse. Des défenses très efficaces, car pour Léo Péria-Peigné, chercheur en armement capacitaire à l’Observatoire des conflits futurs de l'IFRI (Institut français des Relations internationales), il s'agit de "mines fraîches" : "Elles ont été posées il y a peu de temps, donc elles sont toutes en état de fonctionnement, au contraire de certains pays d’Afrique ou d’Asie qui sont lourdement minés mais avec des engins plus vieux et donc moins actifs. Là, vous avez des champs de mines tout justes posées, qui peuvent être très problématiques", assure ce spécialiste de l’armement conventionnel.

Si les portions de territoires couvertes sont vastes, c’est aussi parce que le minage ne date pas uniquement des derniers mois. La guerre en Ukraine dure depuis 2014. Le Donbass est une région fortifiée et militarisée. Les belligérants ont donc construit de nombreuses lignes de défense.

Champs de mines évolutifs

La Russie est le pays qui dispose du plus gros stock mondial de mines anti-personnel avec environ 27 millions d’engins. Cela explique en partie qu’elle y ait facilement recours dans ce conflit. Contrairement à une idée reçue, les champs de mines ne sont pas figés. Russes et Ukrainiens disposent de moyens pour piéger des sites à distance, avec des lance-roquettes. Selon le modèle, quatre à vingt mines peuvent être tirées. Si le dispositif est utilisé à grande échelle, cela permet de créer une ligne de défense très dense.

L'armée du Kremlin peut très bien, en quelques tirs, rendre infranchissable une zone considérée par Kiev comme sécurisée : "La première vague de l’offensive passe avec le démineur [et dégage la zone]", décrit Léo Péria-Peigné. "La deuxième arrive peu après, sauf qu’entretemps la zone a été re-minée à distance. La deuxième vague subit d’importants dégâts et il faut rappeler des moyens de génie et de déminage", ce qui fait perdre énormément de temps à l’offensive. Les Ukrainiens ont aussi fait de même lors des récents combats, puisque c’est de cette façon qu’ils ont infligé de lourdes pertes aux mercenaires du groupe Wagner.

En Afghanistan et en Tchétchénie, la Russie a aussi développé une autre utilisation de ces champs de mines déployés à distance. Pour couper la retraite de ses adversaires en tirant en arrière des lignes après une avancée. Une façon de les enfermer. Et d'augmenter encore plus la surface de terres ukrainiennes couverte par ces explosifs.